El nuevo cliente de ropa: pide menos prendas, pero las quiere más rápido

En los escaparates hay prendas que se exhiben en tiendas de Disney, Wal-Mart y la FIFA, por los licenciamientos que mantienen. También trabajan ropa para New Balance, Timberland, Lacoste y jerseys de equipos estadounidenses de baloncesto y fútbol americano.

En Escuintla, en el kilómetro 37 de la carretera al Pacífico, el Grupo Imperial también trabaja procesos de materia prima —hilatura, tintorería y tejeduría— de muchas de las prendas que luego van a figurar en vitrinas de Estados Unidos. No es sorpresa, porque la industria textil en Guatemala ha construido una reputación como fabricante de alta calidad.

Pero algo ha cambiado. Los volúmenes, las frecuencias y la velocidad con la que se encargan los pedidos plantean retos a la industria. Los clientes están haciendo pedidos más tarde, con menos anticipación y en plazos más cortos, hasta de una semana, lo que impide producir con planificación.

Fernando Carrillo, el director de Operaciones de esta planta, relata al equipo de Guatevisión que fue hasta la planta, que “antes teníamos órdenes de hasta un millón de piezas. Hoy las órdenes han pasado a ser de tres mil, cuatro mil o diez mil piezas”.

Según el ejecutivo, esto se debe a que los clientes han reducido sus inventarios por el costo de tener la mercancía en bodega. “Los clientes requieren órdenes más rápidas y tiempos más cortos porque no quieren mantener inventarios” dice.

El consenso entre los expertos apunta a que Guatemala tiene la cercanía para responder a esta demanda, pero debe transformar su producción y logística para aprovecharlo.

FOTOGALERÍA Grupo Imperial, empresa con un gran aporte y trayectoria en el sector de vestuario y textiles en Guatemala Click para ampliar imagen Click para ampliar imagen Click para ampliar imagen Click para ampliar imagen Click para ampliar imagen Click para ampliar imagen Click para ampliar imagen Click para ampliar imagen Click para ampliar imagen Click para ampliar imagen Click para ampliar imagen Click para ampliar imagen Click para ampliar imagen Click para ampliar imagen Click para ampliar imagen Click para ampliar imagen Click para ampliar imagen Click para ampliar imagen Click para ampliar imagen Click para ampliar imagen Click para ampliar imagen Click para ampliar imagen Click para ampliar imagen Click para ampliar imagen Click para ampliar imagen Click para ampliar imagen Click para ampliar imagen Click para ampliar imagen Click para ampliar imagen

Las ventajas no bastan: 4 decisiones urgentes

Guatemala tiene una primera ventaja obvia sobre Asia, por la distancia hacia Estados Unidos. Amador Carballido, director general de Agexport, lo ejemplifica así: un barco de Guatemala a Miami puede tardar tres días, mientras que un contenedor de China a Los Ángeles tarda más de 20. En este contexto, explica, una subida del combustible o de las tarifas marítimas favorece a Guatemala porque es mucho más barato enviar un contenedor desde aquí por esas mismas brechas.

La otra ventaja es el costo de la mano de obra, que en países como México ha ido subiendo, según el directivo, pese a que la materia prima como el hilo y la tela sigue siendo más barato producirlos en China.

“La verdadera pelea que tenemos que ganar es si estamos atrayendo más inversión que México, Honduras, El Salvador, Nicaragua o República Dominicana. Yo pensaría que hay que acelerar” señala.

Los consultados apuntan a decisiones urgentes que el país puede tomar en el marco del momento que atraviesa el comercio mundial en este 2026.

Decisión #1: Diversificar mercados y acelerar la logística

Guatemala concentra el 90% de sus exportaciones textiles en Estados Unidos, con más de US$1,800 millones en divisas en 2025. Hoy, gran parte de los cargamentos se dirigen hacia la costa este, Florida, específicamente.

Carballido remarcó que “es importante diversificar las rutas y llegar al Golfo, al medio y al Oeste” de toda la unión americana. Entonces, de alguna manera esa industria llega más cerca en los centros de venta o de distribución y mejora sus circunstancias” complementa.

El otro factor es acelerar la logística. Para César Falcón, presidente de la Asociación de Navieros de Guatemala (ASONAV), el país ya demostró que puede producir una prenda en tiempo récord. “El verdadero récord ahora es sacarla del país con la misma velocidad. Hay infraestructura suficiente para hacerlo. Los puertos están listos. También es muy importante que el traslado entre nuestros países — hablando de Centroamérica— sea simple y expedito, y no lo es”.

Decisión #2: Ampliar el diseño, la innovación y el valor de las prendas

La industria ya participa en el diseño e incorpora funciones como protección a los rayos UV, pero los entrevistados plantean avanzar hacia etapas más tempranas y productos de mayor valor.

Para Jocelyn Méndez, asesora de Promoción de Inversiones en Invest Guatemala, “en Guatemala las prendas que tienen protección contra rayos UV o vienen con materiales antimicrobianos, también están llegando nuevas empresas que están haciendo hilos a base de la cáscara del banano y piña”. Ejemplifica estos casos como una ultra innovación de valor agregado que el país debe afinar.

“En las prendas de mayor valor hay mejor margen, debemos movernos hacia allí. En Guatemala realmente hasta me hacen sugerencias de diseño de la prenda. Eso es ir un paso más adelante, ya no son diseños complementarios”, acompaña Carballido

Falcón explicó que industrias como la de manufactura deportiva se mueven por picos. “No es lo mismo mandar a hacer camisetas de Los Ángeles Lakers cuando van perdiendo o de los Pistones de San Antonio cuando van ganando”, por lo que la planificación flexible es vital en este punto.

Decisión #3: Modernizar y dar continuidad a los incentivos fiscales

El sector también propone renovar las exenciones a las empresas que cumplan metas de inversión y empleo, ante el riesgo de que la producción se traslade a países vecinos con regímenes más favorables.

Amador Carballido planteó que “Guatemala debería tener una ley de incentivo fiscal mejorada. Y eso debe implicar que las empresas que van llegando a su período de 10 años de exención fiscal tengan la posibilidad de renovar la exención fiscal si cumplen con objetivos de inversión y de empleo.”

“Hay que agregarle a nuestras leyes fiscales para que el beneficio de estas empresas de continuar operando desde Guatemala se mantenga” dice.

Advirtió de que otros países como Nicaragua, Honduras y El Salvador dan o han dado ese beneficio. “Es la modernización de esos regímenes fiscales… Mire, esta gente (el sector textil) produce entre el 4 al 5% del PIB. Dan empleo a 150,000 personas” insiste. “Entonces, la pregunta del país es bien simple. Si esos incentivos fiscales no hubieran existido, ¿esas empresas hubieran venido a Guatemala?” concluye.

Decisión #4: Formar talento técnico y vincular los salarios con la productividad

El reporte también arrojó que la presencia mayoritaria de técnicos extranjeros revela una brecha de formación local, mientras el sector pide que las decisiones salariales consideren inflación, crecimiento económico y productividad.

Fernando Carrillo, de Grupo Imperial, indicó que “la gran mayoría de técnicos textiles y de las personas que dirigen las diferentes plantas de producción no son de Guatemala”.

Carballido complementa que es necesario incrementar la capacitación de mano de obra para que podamos ir hacia tareas más complejas y tecnificadas en la industria textil.

Las áreas de hilo, tela y tintorería están sistematizadas en Grupo Imperial. “En la parte de costura es donde tenemos esa brecha. donde producimos la prenda. Creo que allí existe un punto de crecimiento que debemos fortalecer para tener mejores costos al invertir en tecnología” añade Carrillo.

“Señor presidente, no tome las decisiones basadas en aspectos políticos, sino en aspectos técnicos” Amador Carballido, director general de Agexport.

En el tema salarial, Carballido apunta a “poner mucho cuidado en los aspectos de los aumentos salariales vía decreto, siempre y cuando no estén enfocados en productividad, inflación o al crecimiento económico”.

El sector de Exportación y de Maquila en Guatemala recibió un aumento del 4% para el año 2026, el cual se suma al incremento del 6% otorgado previamente en 2025. El total mensual actual es de Q3,659.73 para la Circunscripción Económica 1 (CE1) para el departamento de Guatemala en 2026 y Q3,471.10 para la CE2 (resto del país).

Reducir costos e invertir en infraestructura

Para Carballido uno de los temas más importantes es la reducción del costo de la energía eléctrica. “Hay medidas que ya tomó el gobierno en términos de la licitación que se hizo recientemente, pero en lo que esas empresas logran entrar a generar energía y meterse a la red tomarán cuatro o cinco años. Eso significa que durante ese tiempo no tendríamos una ventaja” señala.

Apuntó a la importancia de que se apruebe una norma que se está colocando en la Comisión Nacional de Energía sobre autoconsumo para que las empresas hagan sus propias soluciones, ya sea celdas solares sobre sus techos o aprovechar vapor de su proceso productivo para convertirlo nuevamente en energía. “Esa energía, a su vez, puede volver y venderse a la red guatemalteca. Esa es una medida para tratar de reducir el costo de la energía eléctrica”

Carrillo advirtió que “existen muchos sobrecostos ocultos por este tipo de problemas a nivel de país. Otros países cercanos nos están ganando la batalla porque sí están haciendo cambios importantes en su estrategia de negocios y en la atracción de inversiones”.

Acelerar la construcción de infraestructura es una demanda transversal de todos los sectores. “En donde tenemos fuera de control los tiempos es en toda la parte de puertos, carreteras y bloqueos. Muchas veces hay paros dentro del país. Eso se sale totalmente de la planeación; no lo podemos planear” añade el ejecutivo.

“Muchas veces, la logística estaba definida para que la mercadería saliera en barco, pero ocurre un bloqueo. Los días en este negocio son sumamente importantes y muchas veces es muy complicado recuperar un día perdido” reclama.

Enviar por vía aérea en lugar de marítima (para intentar cumplir con la fecha de entrega) triplica el costo. “Llegar un día tarde automáticamente representa una pérdida de dinero”.

Sobre esto, Falcón lo explica así: “los textiles, si bien son productos que no se descomponen, sí son perecederos. Son modas, son oportunidades de negocio que se pueden alcanzar o perder, dependiendo de la agilidad con la que la logística funciona alrededor de la industria textil.”

“Lo más cercano que le puedo decir es lo que señala el Banco Mundial: imagine aumentar un 2% el producto interno bruto haciendo inversión en infraestructura necesaria, reduciendo en una, dos o tres horas los tiempos de traslado hacia las fronteras o hacia Santo Tomás de Castilla. Los beneficios en costos se sentirían inmediatamente.Imagínese una Guatemala que crece alrededor del 4% creciendo al 6%. Tiene un efecto y además mejora todos los frentes” concluye Carballido.

* Con información de Silvana Lickez y Luis Carlos Moreno

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