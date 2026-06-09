Cómo el sector de vestuario y textiles de Guatemala se adapta al mercado internacional para seguir creciendo en exportaciones

En el primer trimestre ya registra exportaciones por US$460.5 millones, 4.1% más que en el mismo período del 2025, y espera mejorar el ritmo en el resto del año.

Apuesta por el crecimiento en medio de la incertidumbre mundial derivada de la recomposición del comercio global tras la pandemia del covid-19, impulsada por el nearshoring y, más recientemente, por las políticas arancelarias implementadas por el gobierno de EE. UU.

Según Alejandro Ceballos, vicepresidente de la Asociación de la Industria del Vestuario y Textiles de Guatemala (Vestex), esta apuesta se basa en que el país puede aprovechar sus ventajas y se ha preparado para atender las tendencias mundiales, mostrando capacidad de adaptación.

El ejecutivo refirió que la industria global de vestuario y textiles “atraviesa una profunda transformación”.

Esta situación ha implicado años con sobreinventarios, ajustes en las órdenes de compra, cambios en los hábitos de consumo y creciente incertidumbre comercial, comentó. Con base en estos factores, las marcas internacionales replantean la forma en que gestionan sus cadenas de suministro, las cuales han tenido que evolucionar.

Entre estos cambios, citó que las marcas han pasado de priorizar la producción masiva, los grandes inventarios y las órdenes de largo plazo hacia modelos enfocados en la rapidez de respuesta, la flexibilidad, inventarios ajustados y resiliencia.

Los cambios también incluyen la diversificación de proveedores, que se ha convertido en una estrategia clave, además del nearshoring y la capacidad de adaptación, que han ido ganando relevancia en las decisiones de abastecimiento, dijo Ceballos.

Ante este contexto, Guatemala se ha adaptado, impulsada por la fortaleza de su clúster altamente integrado, la especialización en productos de valor agregado y la capacidad de atender con rapidez el mercado estadounidense, derivada de su cercanía geográfica.

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No obstante, el directivo de Vestex también señaló retos, tanto internos como externos, que han afectado las dinámicas de exportación del sector.

Entre los más recientes figuran los aranceles impuestos por Estados Unidos desde abril a productos globales, incluido un 10% para este sector en Guatemala, cuando el país ya gozaba de un arancel del 0% por el Tratado de Libre Comercio entre Centroamérica, República Dominicana y Estados Unidos (CAFTA-DR).

También impactaron los cambios en las tendencias del consumidor en EE. UU., ya que la ropa representó solo el 2.08% del gasto total en el 2025, y ese país redujo en un 3.6% sus importaciones de prendas de vestir.

Otros retos son de carácter nacional, como la infraestructura vial y portuaria, la tramitología y los costos, que reducen la competitividad frente a otros países.

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“Temas como la infraestructura, la eficiencia en los puertos y el costo de la energía eléctrica también han golpeado fuertemente al sector”.

En este contexto, el sector ha avanzado en la automatización de procesos mediante tecnología moderna, lo que las fábricas pueden implementar de forma paulatina. Mencionó como ejemplo una máquina de confección que permite a un operario duplicar su producción y que no requiere especialización como costurero o confeccionista.

Al ser consultado sobre si esta automatización podría reducir empleos, indicó que no lo observan de esa manera, sino que una mayor productividad permite aumentar la producción a menor costo por prenda, lo que facilitará competir con países que actualmente operan con costos más bajos, como Nicaragua.

Otro beneficio es que, al ser reconocido el origen CAFTA de las prendas confeccionadas en Guatemala y el resto de Centroamérica, EE. UU. dejó al sector exento del arancel del 10%, al cumplir con esas condiciones.

Agregó que ya revisaron las exenciones que traería la nueva propuesta de aranceles del USTR, basada en la sección 301 de la Ley de Comercio, que se refiere a acciones para prohibir importaciones de terceros países producidas con trabajo forzoso. En este caso, Ceballos indicó que, de aprobarse como está, seguirían exentos de arancel.

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La dificultad, explicó, es que se ha debilitado la independencia del CAFTA, porque con las decisiones actuales existe el riesgo de que no se respeten sus condiciones arancelarias.

“A pesar de estos retos, Guatemala se mantiene dentro de las principales bases de abastecimiento utilizadas por marcas estadounidenses” y se ubica en el top 10, explicó Ceballos.

Lanzan el Apparel Sourcing Show

El sector anunció la 33.ª edición del Apparel Sourcing Show, considerada la única feria en Centroamérica que reúne a toda la cadena de suministro de la industria textil y de confección.

El evento se efectuará del 18 al 20 de agosto próximo y contará con la participación de representantes de 27 países, un piso de exhibición de 192 estands y conferencistas que analizarán tendencias y otros temas.

Datos del sector