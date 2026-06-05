“Muchos motoristas creen que solo ellos existen en la vía pública”: analistas advierten riesgo a peatones por invadir banquetas

Los problemas de movilidad en el sector de El Naranjo, Mixco, volvieron a generar debate luego de que un video mostrara a varios motoristas circulando sobre las banquetas para avanzar entre el congestionamiento vehicular.

Las imágenes evidencian cómo los conductores abandonan la calzada y utilizan espacios destinados exclusivamente para los peatones, una práctica que generó diversas reacciones en redes sociales y abrió nuevamente la discusión sobre el respeto a las normas de tránsito y la seguridad vial.

Durante el programa Impacto Directo, analistas señalaron que, más allá de las dificultades de movilidad que enfrenta el sector, el uso de banquetas por parte de motociclistas no puede justificarse.

“No se puede usar el espacio que es exclusivo de los peatones”, afirmaron durante el análisis, al destacar que este tipo de conductas puede poner en riesgo a las personas que transitan por el lugar.

Riesgo para peatones y falta de educación vial

Los analistas indicaron que la escena refleja un problema recurrente en las calles del país, donde algunos conductores de motocicleta aprovechan la flexibilidad de estos vehículos para desplazarse por espacios no autorizados.

También destacaron la reacción de una peatona que aparece en el video caminando por la banqueta sin ceder el paso a los motociclistas, al considerar que utilizaba correctamente un espacio destinado para su seguridad.

“Muchos motoristas creen que solo ellos existen en la vía pública” y consideran que por las características de sus vehículos pueden realizar maniobras que no están permitidas, señalaron.

Según explicaron, así como no sería adecuado que un peatón caminara entre el tráfico vehicular esperando ser respetado por los conductores, tampoco corresponde que motociclistas invadan áreas diseñadas exclusivamente para peatones.

El video grabado en El Naranjo, Mixco, generó debate sobre la educación vial, la movilidad y el respeto a las normas de tránsito. (Foto: Prensa Libre, Guatevisión, Impacto Directo).

En ese contexto, enfatizaron que la educación vial continúa siendo uno de los principales retos para mejorar la convivencia en las vías públicas.

“Pareciera ser que no saben que no pueden ir sobre las banquetas, sobre las aceras, los espacios especiales para bicicletas o los espacios especiales para los peatones”, comentaron durante el programa.

Vías exclusivas y responsabilidad individual

Los panelistas también señalaron que, incluso en sectores donde existen carriles o espacios habilitados para motocicletas, algunos conductores optan por no utilizarlos, obligando a otros usuarios de la vía a realizar maniobras para esquivarlos.

A criterio de los analistas, el cumplimiento de las normas de tránsito no debe depender únicamente de la presencia de agentes de tránsito o de la aplicación de sanciones.

“El primer policía de la calidad personal es uno mismo”, expresaron al referirse a la responsabilidad individual que debe existir para respetar las reglas de circulación.

Añadieron que las sanciones por este tipo de infracciones deberían tener un carácter ejemplar para desalentar conductas que consideran frecuentes en distintos puntos del país.

Asimismo, remarcaron que “no siempre tiene que haber un policía” para recordar a los ciudadanos cuáles son sus obligaciones en la vía pública, ya que el respeto a las normas forma parte de la responsabilidad de cada conductor.

Expertos indicaron que el congestionamiento vehicular no justifica que conductores de motocicleta invadan espacios destinados para peatones. (Foto: Prensa Libre, Guatevisión, Impacto Directo).

Movilidad y desafíos de infraestructura

Durante el análisis también se abordó el contexto de movilidad que enfrentan distintos sectores del área metropolitana. Los participantes señalaron que escenas como la observada en El Naranjo reflejan problemas más amplios relacionados con la planificación urbana, el diseño de las calles y la capacidad de respuesta de las autoridades para atender el creciente flujo vehicular.

“Lo que es evidente en este momento es que hay un colapso como sociedad”, indicaron al referirse a los desafíos que enfrenta la movilidad urbana.

No obstante, subrayaron que los problemas de infraestructura o congestionamiento no eximen a los conductores de actuar con responsabilidad. “Independientemente de dónde me tocó vivir o dónde me tocó nacer, tengo que tener responsabilidad sobre mis acciones”, concluyeron.

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