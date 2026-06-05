“Muchos motoristas creen que solo ellos existen en la vía pública”: analistas advierten riesgo a peatones por invadir banquetas

Sucesos

“Muchos motoristas creen que solo ellos existen en la vía pública”: analistas advierten riesgo a peatones por invadir banquetas

Video en El Naranjo muestra a motoristas circulando por banquetas. Analistas advierten riesgos para peatones y problemas de educación vial.

| time-clock

Los problemas de movilidad en el sector de El Naranjo, Mixco, volvieron a generar debate luego de que un video mostrara a varios motoristas circulando sobre las banquetas para avanzar entre el congestionamiento vehicular.

Las imágenes evidencian cómo los conductores abandonan la calzada y utilizan espacios destinados exclusivamente para los peatones, una práctica que generó diversas reacciones en redes sociales y abrió nuevamente la discusión sobre el respeto a las normas de tránsito y la seguridad vial.

Durante el programa Impacto Directo, analistas señalaron que, más allá de las dificultades de movilidad que enfrenta el sector, el uso de banquetas por parte de motociclistas no puede justificarse.

No se puede usar el espacio que es exclusivo de los peatones”, afirmaron durante el análisis, al destacar que este tipo de conductas puede poner en riesgo a las personas que transitan por el lugar.

LECTURAS RELACIONADAS

“Aquí es una selva”: expertos señalan falta de educación vial tras accidente que dejó muerto a motorista en zona 11

chevron-right
Un video muestra el momento en que dos vehículos hicieron contacto cerca del bulevar Liberación, luego de una disputa por carril que terminó con uno de los automotores arrastrado y detenido en sentido contrario.

“Puso en riesgo la vida de su hijo”: vehículo arrastra a otro en el bulevar Liberación durante nueva disputa de tránsito grabada en video

chevron-right

Riesgo para peatones y falta de educación vial

Los analistas indicaron que la escena refleja un problema recurrente en las calles del país, donde algunos conductores de motocicleta aprovechan la flexibilidad de estos vehículos para desplazarse por espacios no autorizados.

También destacaron la reacción de una peatona que aparece en el video caminando por la banqueta sin ceder el paso a los motociclistas, al considerar que utilizaba correctamente un espacio destinado para su seguridad.

Muchos motoristas creen que solo ellos existen en la vía pública” y consideran que por las características de sus vehículos pueden realizar maniobras que no están permitidas, señalaron.

Según explicaron, así como no sería adecuado que un peatón caminara entre el tráfico vehicular esperando ser respetado por los conductores, tampoco corresponde que motociclistas invadan áreas diseñadas exclusivamente para peatones.

El video grabado en El Naranjo, Mixco, generó debate sobre la educación vial, la movilidad y el respeto a las normas de tránsito. (Foto: Prensa Libre, Guatevisión, Impacto Directo).

En ese contexto, enfatizaron que la educación vial continúa siendo uno de los principales retos para mejorar la convivencia en las vías públicas.

Pareciera ser que no saben que no pueden ir sobre las banquetas, sobre las aceras, los espacios especiales para bicicletas o los espacios especiales para los peatones”, comentaron durante el programa.

Vías exclusivas y responsabilidad individual

Los panelistas también señalaron que, incluso en sectores donde existen carriles o espacios habilitados para motocicletas, algunos conductores optan por no utilizarlos, obligando a otros usuarios de la vía a realizar maniobras para esquivarlos.

EN ESTE MOMENTO

Captura de video del incidente entre dos conductores registrado en el bulevar Liberación, cerca de El Trébol, en Ciudad de Guatemala.

Tras difusión de video, PNC da seguimiento a incidente entre conductores registrado en bulevar Liberación

Right
El proyecto del teleférico entre el Aeropuerto La Aurora y Antigua Guatemala avanzará a una nueva fase de estudios que analizará siete aspectos clave para determinar si la obra es técnica, ambiental y financieramente viable. (Foto, Prensa Libre: ShutterStock)

Teleférico entre La Aurora y Antigua da otro paso: 7 análisis definirán si el proyecto es viable

Right

A criterio de los analistas, el cumplimiento de las normas de tránsito no debe depender únicamente de la presencia de agentes de tránsito o de la aplicación de sanciones.

El primer policía de la calidad personal es uno mismo”, expresaron al referirse a la responsabilidad individual que debe existir para respetar las reglas de circulación.

Añadieron que las sanciones por este tipo de infracciones deberían tener un carácter ejemplar para desalentar conductas que consideran frecuentes en distintos puntos del país.

Asimismo, remarcaron que “no siempre tiene que haber un policía” para recordar a los ciudadanos cuáles son sus obligaciones en la vía pública, ya que el respeto a las normas forma parte de la responsabilidad de cada conductor.

Expertos indicaron que el congestionamiento vehicular no justifica que conductores de motocicleta invadan espacios destinados para peatones. (Foto: Prensa Libre, Guatevisión, Impacto Directo).

Movilidad y desafíos de infraestructura

Durante el análisis también se abordó el contexto de movilidad que enfrentan distintos sectores del área metropolitana. Los participantes señalaron que escenas como la observada en El Naranjo reflejan problemas más amplios relacionados con la planificación urbana, el diseño de las calles y la capacidad de respuesta de las autoridades para atender el creciente flujo vehicular.

Lo que es evidente en este momento es que hay un colapso como sociedad”, indicaron al referirse a los desafíos que enfrenta la movilidad urbana.

No obstante, subrayaron que los problemas de infraestructura o congestionamiento no eximen a los conductores de actuar con responsabilidad. “Independientemente de dónde me tocó vivir o dónde me tocó nacer, tengo que tener responsabilidad sobre mis acciones”, concluyeron.

*Manténgase actualizado con el boletín Ahora. Información clave en el momento en que sucede. Suscríbase aquí.

ESCRITO POR:

Erick Gutiérrez

Periodista de Prensa Libre con tres años de experiencia en periodismo impreso, digital y multimedia. Fotógrafo e integrante del equipo de Inmediatez y Tendencias.

Lee más artículos de Erick Gutiérrez

ARCHIVADO EN:

Accidentes de tránsito Accidentes de tránsito en Guatemala Educación vial Guatemala Impacto Directo Mixco Sucesos 
ACERCA DE
SUSCRIPCIÓN
CONTACTO
SÍGANOS EN
Política de privacidad Términos y condiciones Site Map RSS
Logo Prensa Libre
Radio en Vivo 106.5 FM