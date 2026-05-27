“Normalizaron la imprudencia”: video capta accidente de motorista en Ciudad Real tras intentar rebasar y subir al arriate

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“Normalizaron la imprudencia”: video capta accidente de motorista en Ciudad Real tras intentar rebasar y subir al arriate

Un motorista sufrió golpes leves luego de subir al arriate central cuando intentaba rebasar en el sector de Ciudad Real, zona 12, al final de la avenida Petapa.

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Un motorista sufrió un accidente luego de intentar rebasar por el arriate central en el sector de Ciudad Real, zona 12, al final de la avenida Petapa. El conductor perdió el control de la motocicleta cuando buscaba incorporarse al carril reversible y terminó cayendo sobre la cinta asfáltica.

Según la información compartida, el casco salió expulsado durante el impacto. El motorista, de unos 25 años, se levantó minutos después y se revisó una posible lesión en la pierna izquierda.

Ningún vehículo circulaba demasiado cerca al momento del accidente, lo que evitó consecuencias mayores. En el video también se observa que el piloto de un camión blanco redujo la velocidad, lo que ayudó a evitar otro impacto.

Durante el programa Impacto Directo, de Guatevisión, los panelistas Luisa Fernanda Maldonado y Jairon Salguero analizaron el accidente de un motorista que cayó al intentar incorporarse a un carril reversible en Ciudad Real, zona 12, y señalaron los riesgos de conducir entre carriles, rebasar sin espacio suficiente y usar mal el casco.

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Expertos señalan imprudencia vial

Durante el programa Impacto Directo, de Guatevisión, se recordó este suceso y se analizó la forma en que ocurrió el accidente. Luisa Fernanda Maldonado, panelista invitada, afirmó que el caso muestra “cómo los motoristas han normalizado la imprudencia como justificación a las prisas que tienen en su vida cotidiana”.

El accidente reavivó el debate sobre los peligros de rebasar entre carriles y utilizar el arriate central como vía de paso en sectores con alta carga vehicular, como Ciudad Real, zona 12. (Foto: Prensa Libre, Guatevisión, Impacto Directo).

Maldonado agregó que, por intentar ganar unos minutos, el motorista terminó perdiendo tiempo y puso en riesgo su vida y la de otros conductores.

“Una acción mínima puede interferir con la vida y la planificación de tiempo de todas las personas”, señaló.

Riesgo para conductores y motoristas

Jairon Salguero, panelista invitado, dijo que este tipo de accidentes ocurre con frecuencia en el área metropolitana. “Es de todos los días este tipo de accidentes”, expresó al referirse a la circulación de motocicletas entre carriles.

Salguero también señaló que algunos motoristas rebasan por la derecha o circulan entre vehículos sin medir el riesgo.

“Muchas veces los motoristas se creen los dueños de la calle”, afirmó durante el programa.

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El análisis de los panelistas coincidió en que el accidente evidencia la importancia de respetar los carriles, evitar maniobras temerarias y usar correctamente el casco de seguridad, que debe ir asegurado a la cabeza.

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ESCRITO POR:

Erick Gutiérrez

Periodista de Prensa Libre con tres años de experiencia en periodismo impreso, digital y multimedia. Fotógrafo e integrante del equipo de Inmediatez y Tendencias.

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