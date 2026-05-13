“Le salvó la vida a muchas personas”: video revela la maniobra que detuvo a un tráiler sin frenos en la autopista Palín-Escuintla

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“Le salvó la vida a muchas personas”: video revela la maniobra que detuvo a un tráiler sin frenos en la autopista Palín-Escuintla

Un piloto de transporte pesado evitó una posible tragedia en la autopista Palín-Escuintla al ayudar a detener un tráiler que aparentemente se quedó sin frenos mientras descendía por la ruta, una maniobra que quedó grabada en video y se viralizó en redes sociales.

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Momentos de tensión vivió el piloto de un tráiler que descendía por la autopista Palín-Escuintla, luego de que el transporte pesado aparentemente presentara fallas en el sistema de frenos. En medio de la emergencia, otro conductor de tráiler se colocó frente al cabezal y logró ayudar a detenerlo, en una maniobra que evitó una posible tragedia.

El video, grabado por otro piloto y difundido este miércoles 13 de mayo del 2026, muestra cómo la unidad avanza sin poder detenerse, mientras pasa cerca de otros vehículos y motoristas que circulaban por la ruta. Tras varios segundos de tensión, otro transportista intervino y redujo la velocidad del tráiler hasta detenerlo por completo.

Durante el programa Impacto Directo, de Guatevisión, analistas explican que este tipo de emergencias puede estar relacionado con el sobrecalentamiento del sistema de frenos, especialmente en vehículos pesados que descienden por rutas prolongadas.

“No es achacable al piloto”

Durante el programa, se indicó que los vehículos accionados por aire pueden presentar fallas cuando las fricciones se calientan y las zapatas pierden capacidad de frenado.

“No es achacable al piloto tampoco al patrón, sino que también es el desgaste y las largas rutas que ellos conducen”, afirmó uno de los expertos durante el programa.

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El experto agregó que el uso constante del freno y la compresión del motor pueden contribuir al sobrecalentamiento del sistema, lo que complica el control de una unidad pesada en descenso.

Un tráiler es detenido tras una maniobra efectuada por otro piloto en la ruta Palín-Escuintla. (Foto: Prensa Libre, Guatevisión, Impacto Directo).

Una reacción en segundos

Otro participante del programa destacó la rapidez con la que actuaron tanto el piloto afectado como el conductor que decidió auxiliarlo.

“Eso es de aplaudir”, expresó al referirse a la maniobra del transportista que se colocó frente al tráiler.

También afirmó: “Ahí le salvó la vida a muchas personas”, al señalar que la intervención evitó que el vehículo pesado continuara sin control en una ruta donde han ocurrido accidentes graves.

Sin heridos tras la emergencia

Después de que el tráiler fue detenido, varios transportistas se acercaron para auxiliar al piloto. En el video también se observa a personas que lanzan agua a las llantas traseras y al sistema de frenos del contenedor.

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Hasta el momento, no se reportan personas heridas. El vehículo presentó daños mecánicos, según se observa en la grabación.

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ESCRITO POR:

Erick Gutiérrez

Periodista de Prensa Libre con tres años de experiencia en periodismo impreso, digital y multimedia. Fotógrafo e integrante del equipo de Inmediatez y Tendencias.

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