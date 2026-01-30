Video muestra el momento en que un camión sin frenos arrolla a motoristas en Palín-Escuintla

Una cámara instalada en la motocicleta de un piloto grabó el momento en que un camión de carga pesada, que transportaba material de construcción y circulaba sin frenos, pierde el control y avanza en sentido contrario en el km 56 de la autopista Palín-Escuintla, donde provoca un choque múltiple. A toda velocidad, atraviesa el carril norte-sur, impacta a varios vehículos —al menos dos automóviles antes de cruzarse entre el tránsito que descendía por la vía— y pasa a escasos centímetros de un picop con pasajeros y de la motocicleta desde la que se registró la escena. Dos personas murieron, pero tanto el motorista como los ocupantes del picop logran esquivar la tragedia.

En la secuencia grabada, el picop, que llevaba personas en la palangana, esquiva el camión por centímetros. El motorista que graba también se orilla justo a tiempo. Segundos después, una nube de polvo, escombros y material de construcción prefabricado cubre la carretera.

Dos muertos y tres heridos por choque múltiple

El accidente ocurrió este viernes 30 de enero en el km 56.5 de la autopista Palín-Escuintla. El saldo fue de dos personas muertas —un hombre y una mujer— y tres heridas. Todos viajaban en vehículos que fueron embestidos antes del momento grabado en video.

Según los Bomberos Voluntarios, un tráiler, tres automóviles y una motocicleta fueron impactados. Las víctimas mortales fallecieron en el lugar. Los heridos fueron llevados a centros asistenciales.

Tránsito cerrado y caos vial

El carril hacia la Ciudad de Guatemala fue cerrado debido a la magnitud del percance. La vía quedó bloqueada por los restos de los vehículos y parte de la carga derramada del camión. Las autoridades recomendaron el uso de rutas alternas mientras continuaban las labores de limpieza y el levantamiento de los cuerpos.

Investigación en curso

Los primeros reportes indican que el camión habría sufrido fallas en el sistema de frenos. Las autoridades de tránsito investigan si el vehículo estaba en condiciones aptas para circular y si cumplía con las normativas de carga.

Hasta el momento, los nombres de las víctimas no han sido oficializados.