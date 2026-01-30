Camión sin frenos causa choque múltiple en la autopista Palín-Escuintla y deja dos muertos

Sucesos

Camión sin frenos causa choque múltiple en la autopista Palín-Escuintla y deja dos muertos

Un camión sin frenos provocó un choque múltiple en el kilómetro 56 de la autopista Palín-Escuintla, donde murieron dos personas y tres más resultaron heridas.

Un accidente de tránsito ocurrido este viernes 30 de enero en el kilómetro 56 de la autopista Palín-Escuintla dejó como saldo a dos personas muertas y tres más heridas, luego de que un camión cargado con material de construcción perdió los frenos e impactó varios vehículos, informaron los Bomberos Voluntarios.

Según información preliminar, el transporte pesado embistió una motocicleta y al menos tres automotores particulares. Las víctimas mortales son un hombre y una mujer, quienes murieron en el lugar del impacto.

Los heridos fueron trasladados a centros asistenciales por cuerpos de socorro.

El accidente provocó fuerte congestionamiento vehicular, mientras autoridades de tránsito y rescatistas realizaban labores de asistencia y el levantamiento de los cuerpos.

De acuerdo con medios locales, el piloto del camión habría perdido el control al fallar el sistema de frenos, lo que generó la colisión en cadena. Hasta el momento las víctimas y los heridos no han sido identificados por las autoridades.

ESCRITO POR:

César Pérez Marroquín

Periodista de Prensa Libre especializado en temas políticos y de medioambiente con 25 años de experiencia.

Lee más artículos de César Pérez Marroquín

Andrea Domínguez

Periodista de Guatevisión con 9 años de experiencia especializada en historias humanas, comunitarias y política. Premiada como periodista del año en Prensa Libre, Héroes del Cambio, APG y Organizaciones de Mujeres. Becaria de la Agencia Israelí para la Cooperación Internacional.

Lee más artículos de Andrea Domínguez

