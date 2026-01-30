Camión sin frenos causa choque múltiple en la autopista Palín-Escuintla y deja dos muertos

Un accidente de tránsito ocurrido este viernes 30 de enero en el kilómetro 56 de la autopista Palín-Escuintla dejó como saldo a dos personas muertas y tres más heridas, luego de que un camión cargado con material de construcción perdió los frenos e impactó varios vehículos, informaron los Bomberos Voluntarios.

Según información preliminar, el transporte pesado embistió una motocicleta y al menos tres automotores particulares. Las víctimas mortales son un hombre y una mujer, quienes murieron en el lugar del impacto.

Los heridos fueron trasladados a centros asistenciales por cuerpos de socorro.

El accidente provocó fuerte congestionamiento vehicular, mientras autoridades de tránsito y rescatistas realizaban labores de asistencia y el levantamiento de los cuerpos.

De acuerdo con medios locales, el piloto del camión habría perdido el control al fallar el sistema de frenos, lo que generó la colisión en cadena. Hasta el momento las víctimas y los heridos no han sido identificados por las autoridades.

Un tráiler, tres vehículos y una motocicleta colisionaron en el kilómetro 56.5 de la autopista Palín, Escuintla; cinco personas resultaron heridas, tres de ellas fueron trasladadas al hospital de la localidad, en el lugar fallecieron dos personas. #CVBalServicio pic.twitter.com/SOGtyymR3N — Bomberos Voluntarios (@BVoluntariosGT) January 31, 2026