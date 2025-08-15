Caos vial en el sur y occidente por feriado capitalino; motorista muere en la Aguilar Batres

Automovilistas reportan complicaciones de tránsito este viernes en la autopista Palín-Escuintla y en la ruta de la capital hacia San Lucas Sacatepéquez. Además, la Policía Municipal de Tránsito (PMT) de Villa Nueva informó del fallecimiento de un motorista en la calzada Raúl Aguilar Batres.

En redes sociales, usuarios señalan que el tráfico es lento en la autopista Palín-Escuintla, debido al incremento de viajeros por el descanso en la capital, según la Dirección General de Protección y Seguridad Vial (Provial).

Provial también reportó que, en el kilómetro 55.4 de esa vía, un tráiler se salió de la pista. Sin embargo, la unidad quedó fuera de los carriles y no causa mayor complicación.

Medios locales indican que el tráfico también se ve afectado por trabajos en la autopista Escuintla–Puerto Quetzal. La fila de vehículos en la autopista Palín-Escuintla, en dirección sur, se extiende por 5 kilómetros, mientras que en la Ruta Nacional 14, al sur, llega hasta el río Cantil.

Internautas también reportan tránsito lento entre Ciudad San Cristóbal, Mixco, y San Lucas Sacatepéquez. Provial atribuye el congestionamiento al incremento de vehículos por el feriado en la capital, que ha motivado a muchos a viajar al occidente.

Además, medios locales informaron que frente a los centros comerciales de San Lucas se realizaron trabajos en el tendido eléctrico, lo que también impactó en el flujo vehicular.

Motorista fallece en la Aguilar Batres

Un motorista murió este viernes en un hecho de tránsito registrado en la salida de la Central de Mayoreo (Cenma), al incorporarse hacia las 52 calles de la calzada Raúl Aguilar Batres, en dirección al sur de la Ciudad de Guatemala.

El percance generó fuerte carga vehicular en la zona, informó la PMT de Villa Nueva.

Según el reporte preliminar, los bomberos municipales atendieron la emergencia y confirmaron el deceso del conductor.

Dalia Santos, vocera de la PMT, indicó que esta situación podría modificar las acciones operativas durante la tarde. Se espera más información en las próximas horas.

