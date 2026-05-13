Veinticinco personas sufren lesiones y traumas en accidente de picop en Rabinal

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Veinticinco personas sufren lesiones y traumas en accidente de picop en Rabinal

Un picop se accidentó en Rabinal, Baja Verapaz, y al menos 25 personas fueron trasladadas al Centro de Salud local.

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ACCIDENTE EN RABINAL, BAJA VERAPAZ

Picop accidentado en la aldea Palimonix, Rabinal, Baja Verapaz. (Foto Prensa Libre: Bomberos Voluntarios)

Los Bomberos Voluntarios informan que este miércoles 13 de mayo ocurrió un percance vial en la aldea Palimonix, Rabinal, Baja Verapaz.

En el lugar, 25 personas resultaron con lesiones y traumas cuando el picop en el que viajaban volcó por causas que se desconocen.

Socorristas les brindaron atención prehospitalaria a los afectados y luego los trasladaron al Centro de Salud de Rabinal.

Medios locales informan que la mayoría de los afectados son estudiantes.

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El picop quedó volcado a un costado de la vía y aún se desconocen las causas del percance.

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ESCRITO POR:

Óscar García

Periodista de Prensa Libre especializado en periodismo comunitario e historias humanas con 12 años de experiencia.

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Andrea Domínguez

Periodista de Guatevisión con 9 años de experiencia especializada en historias humanas, comunitarias y política. Premiada como periodista del año en Prensa Libre, Héroes del Cambio, APG y Organizaciones de Mujeres. Becaria de la Agencia Israelí para la Cooperación Internacional.

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