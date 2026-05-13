Veinticinco personas sufren lesiones y traumas en accidente de picop en Rabinal

Los Bomberos Voluntarios informan que este miércoles 13 de mayo ocurrió un percance vial en la aldea Palimonix, Rabinal, Baja Verapaz.

En el lugar, 25 personas resultaron con lesiones y traumas cuando el picop en el que viajaban volcó por causas que se desconocen.

Socorristas les brindaron atención prehospitalaria a los afectados y luego los trasladaron al Centro de Salud de Rabinal.

Medios locales informan que la mayoría de los afectados son estudiantes.

El picop quedó volcado a un costado de la vía y aún se desconocen las causas del percance.

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