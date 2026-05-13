Tres motoristas, entre ellos dos hermanos, mueren en accidentes, informan bomberos

Los cuerpos de socorro informaron que en las últimas horas cuatro personas han muerto en accidentes de tránsito en distintos puntos de Guatemala.

Los Bomberos Voluntarios detallaron en su reporte que se registró un accidente en la carretera principal entre Colomba y Quetzaltenango, en el sector conocido como La Pinada, donde un camión atropelló a dos motoristas.

Socorristas trataron de auxiliar a las víctimas, pero ambas ya no contaban con signos vitales.

Según los bomberos, las víctimas fueron identificadas como Ever Valdemar Batz Delgado, de 30 años, y Esvin Felipe Batz Delgado, de 22. Los hermanos eran originarios de la colonia Morelia, en Colomba.

Según información preliminar, ambos se dirigían a Quetzaltenango a sus labores a bordo de una motocicleta, cuando ocurrió el hecho.

El piloto del camión permaneció en el lugar del accidente y posteriormente fue trasladado a un juzgado, según información de los bomberos.

Los Bomberos Municipales Departamentales reportaron que en la comunidad agraria Valle Lirio, Retalhuleu, una persona que se conducía en motocicleta murió tras perder el control y caer a la cinta asfáltica.

En otro hecho, el referido cuerpo de socorro informó de un percance vial en la aldea El Toro, Moyuta, Jutiapa, donde socorristas atendieron a tres personas heridas y posteriormente las trasladaron a la emergencia de un centro asistencial.

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En el lugar murió una persona, por lo que los bomberos alertaron a las autoridades correspondientes.

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