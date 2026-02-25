Accidentes de tránsito en Guatemala: 7 muertos diarios en los primeros 53 días de 2026

Los hechos de tránsito en Guatemala registran un incremento en los primeros meses del 2026. De acuerdo con datos del Observatorio de Seguridad del Tránsito de la Policía Nacional Civil, del 1 de enero al 22 de febrero se contabilizan 1 mil 368 accidentes, lo que representa un aumento del 21% en comparación con el mismo periodo de 2025.

Las autoridades recordaron que los hechos de tránsito constituyen la segunda causa de muerte violenta en Guatemala, un fenómeno que también debe analizarse a la luz del crecimiento sostenido del parque vehicular.

Más fallecidos por accidente

En los primeros 53 días de 2026, los hechos de tránsito dejaron un saldo de 375 personas fallecidas y 1 mil 356 lesionadas, lo que representa un promedio de 0.27 víctimas mortales por accidente y prácticamente una persona herida por cada siniestro registrado.

Estas cifras equivalen a un promedio de 7 personas fallecidas por día a causa de percances viales en el país.

En comparación, durante el mismo lapso de 2025 se contabilizaron 1 mil 321 accidentes, con 344 fallecidos y 1 mil 356 lesionados, equivalentes a 0.26 fallecidos por hecho de tránsito y un promedio similar de personas heridas por incidente.

1,124 motocicletas, las más involucradas

Las autoridades aclaran que esta cifra supera el número total de accidentes debido a que en un mismo hecho pueden estar involucrados dos o más vehículos, lo que incrementa la complejidad y, en muchos casos, la gravedad de los siniestros viales registrados en el país.

El informe del Observatorio de Seguridad del Tránsito evidencia que las motocicletas continúan siendo el tipo de vehículo con mayor participación en los hechos de tránsito en Guatemala.

Entre el 1 de enero y el 22 de febrero de 2026, se contabilizan 2 mil 137 vehículos involucrados en los 1 mil 368 hechos de tránsito reportados. los registros detallan la siguiente participación por tipo de vehículo:

1,124 motocicletas

396 automóviles

153 vehículos tipo pickup

145 camionetas

102 camiones

62 cabezales

38 buses

24 microbuses

15 mototaxis

78 tráileres, tractores, cuatrimotos, bicicletas, maquinaria y otros

Las cifras muestran que las motocicletas superan ampliamente a cualquier otro tipo de vehículo involucrado en siniestros viales, concentrando la mayor carga estadística de incidentes.

Este comportamiento se relaciona con el crecimiento sostenido del parque vehicular de motocicletas en el país, impulsado por su bajo costo, facilidad de movilidad y uso frecuente como herramienta de trabajo. Sin embargo, también pone en evidencia la vulnerabilidad de los motociclistas en la vía pública y la necesidad de reforzar las medidas de seguridad vial, control y prevención para este sector.

Responsabilidad vial, una tarea de todos

El Departamento de Tránsito reiteró que la seguridad vial es una responsabilidad compartida entre autoridades y ciudadanos. “Como institución estamos comprometidos con la seguridad en las carreteras; sin embargo, es una tarea de todos”, señalaron autoridades de la Policía Nacional Civil.

Indicaron que se han intensificado operativos en puntos estratégicos del país con el objetivo de verificar que los conductores cumplan con las normas de tránsito, porten la documentación en regla y respeten los límites de velocidad.

Según datos oficiales, cada año el parque vehicular total aumenta en promedio 7%, mientras que el número de motocicletas crece alrededor de 13% anual desde 2021. Este incremento implica una mayor circulación en calles y carreteras, lo que eleva el riesgo de siniestros, especialmente para los motociclistas, considerados los usuarios más vulnerables por el tipo de lesiones que pueden sufrir en un accidente.

Ante este panorama, el Departamento de Tránsito asegura que continuará fortaleciendo las acciones de educación vial, campañas de concientización, conversatorios con víctimas de accidentes y operativos de control. El objetivo, subrayaron, es ampliar la cobertura preventiva y promover una conducción responsable que contribuya a reducir la siniestralidad en el país.

Colisiones, la principal causa

En cuanto a la gravedad de los hechos de tránsito, el Observatorio detalla que:

775 casos (57%) fueron colisiones entre vehículos.

302 casos (22%) correspondieron a atropellos.

195 casos (14%) fueron caídas de motocicletas.

71 casos (5%) involucraron vehículos que impactaron contra señalización, postes u otros objetos fijos.

16 casos (1%) fueron vehículos volcados.

8 casos se salieron de la pista de circulación.

Las autoridades de tránsito reiteran el llamado a la prudencia al conducir, al respeto de los límites de velocidad y al cumplimiento de las normas viales, ante el aumento de accidentes que ya supera las cifras del año pasado en el mismo periodo.