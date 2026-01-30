Transporte pesado y de carga protagonizan el caos vial en enero y los conductores dicen “no pueden sancionarnos”

Enero se despide con bandera roja en los hechos de tránsito en Guatemala. Motociclistas, automovilistas, buses y, especialmente, vehículos de transporte pesado se han visto involucrados en una serie de accidentes que dejaron fallecidos, heridos, daños materiales y largas horas de congestionamiento en las principales carreteras del país.

Según datos de la Dirección General de Protección y Seguridad Vial (Provial), entre el 19 y el 26 de enero se registraron 69 hechos de tránsito en distintas rutas nacionales. Las carreteras con mayor incidencia fueron la CA-9 Norte (ruta al Atlántico) con 18 casos; la CA-9 Sur (ruta al Pacífico) con 14; la CA-1 Occidente (ruta Interamericana) con 8; y la CA-2 Occidente (ruta Costera), también con 8.

A estos hechos se suman los incidentes reportados durante la última semana del mes, por lo que se puede estimar que enero podría cerrar con más de 100 accidentes viales a nivel nacional, muchos de ellos vinculados al transporte pesado.

Última semana de enero marcada por el caos vial

El 27 de enero, autoridades reportaron colapso vial en Villa Canales, Villa Nueva, San Miguel Petapa y Santa Catarina Pinula, causado por accidentes, lluvia y tráileres varados.

Ese día, una colisión entre cabezales en el kilómetro 18 de la ruta al Atlántico generó tránsito lento, mientras que en Santa María Cauqué, un choque entre transporte pesado y un bus colectivo dejó personas heridas y congestionamiento entre San Lucas Sacatepéquez, Sacatepéquez y Chimaltenango.

El 28 de enero, un contenedor desprendido de un cabezal en el kilómetro 17 de la ruta al Pacífico obligó a cierres parciales y complicó el ingreso a la capital.

El 29 de enero, los accidentes continuaron. Amílcar Montejo, vocero vial de la Policía Municipal de Tránsito (PMT), informó que un camión de volteo volcó en el kilómetro 13.9 de la ruta al Atlántico, afectando la movilidad en la salida de la ciudad. Ese mismo día, se reportó una colisión entre un cabezal y un motorista en la ruta Interamericana y un accidente entre una motocicleta y un camión en el kilómetro 102.5 de la ruta al Pacífico, que dejó un fallecido y un herido trasladado al Hospital Nacional de Escuintla.

Otro hecho grave ocurrió en la Vuelta del Chilero, kilómetro 33 de la carretera a El Salvador, donde un camión volcó y embistió un picop, dejando cinco personas heridas y tránsito lento hacia la capital.

Preocupación por actitud desafiante de los conductores: “no pueden sancionarnos"

Henry Quevedo, de la Policía Municipal de Tránsito de Villa Nueva señala que la situación se ha agravado tras las reformas a la Ley de Tránsito, que retiraron a las PMT la facultad de sancionar en rutas nacionales, centroamericanas y departamentales, dejando esa atribución exclusivamente a Tránsito de la Policía Nacional Civil (PNC).

El 29 de enero, esa limitación quedó en evidencia, según Quevedo. La PMT atendió dos incidentes en el kilómetro 14 de la CA-9, ambos protagonizados por transporte pesado.

En el primero, un camión se empotró en la salida de una empresa y colisionó con un vehículo particular. El piloto portaba licencia tipo C, no autorizada para conducir transporte pesado. A pesar de la falta, no pudo ser sancionado.

Minutos después, un camión de volteo que transportaba arena derramó aceite desde el kilómetro 12 hasta el 14, generando alto riesgo para otros conductores. Al solicitarle documentos, el piloto admitió no contar con licencia y se negó a atender las instrucciones, argumentando que la PMT no tenía jurisdicción para sancionarlo.

“En unos de los casos, el piloto audazmente mencionó de inmediato que nosotros no tenemos jurisdicción para sancionarlo y por lo tanto él no iba a hacer ningún tipo de caso o no iba a atender a ninguna petición de nuestros agentes”, Henry Quevedo, PMT Villa Nueva

Ambos camiones permanecieron en el lugar por varios minutos y posteriormente se retiraron sin que se ordenara su remoción inmediata de la vía, a pesar del riesgo que representaban para otros conductores.

Ante esta situación, la Policía Municipal de Tránsito (PMT) de Villa Nueva solicitó apoyo a Tránsito de la Policía Nacional Civil (PNC) y a la propia PNC para poder sancionar y movilizar los vehículos involucrados; sin embargo, según explicó Quevedo, ese respaldo nunca llegó.

Camión deja aceite derramado de la bajada de Villa Lobos al km 14 CA-9 al sur. El piloto no tiene licencia de conducir.#TransitoVN pic.twitter.com/2MswR9bgJL — TRANSITO VILLA NUEVA (@PMT_VILLANUEVA) January 29, 2026

Consultada por Prensa Libre sobre estos hechos, Tránsito de la PNC indicó que no tiene registro de ninguna solicitud de apoyo relacionada con esos incidentes, lo que deja versiones contrapuestas sobre la atención brindada en el lugar.

El impacto humano: miedo y vidas en riesgo

El problema, sobre todo, es seguridad de quienes viven y transitan por estas rutas. Vecinos y guatemaltecos en redes sociales han manifestado temor de que los accidentes a puntos críticos, donde en el pasado se han registrado hechos mortales.

El contexto es aún más alarmante si se considera que, al 27 de enero, las autoridades reportaban 176 personas fallecidas en accidentes de tránsito en Guatemala durante el mes.

PNC y DGT anuncian refuerzo de operativos al transporte pesado

Ante el aumento de accidentes de tránsito registrados durante enero, Tránsito de la Policía Nacional Civil (PNC) informa a este medio que se reforzarán los operativos de control y regulación, con énfasis en el transporte pesado y de carga, en coordinación con la Dirección General de Protección y Seguridad Vial (Provial).

Por su parte, la Dirección General de Transportes (DGT) recalca que el Acuerdo Gubernativo 38-2019 establece la implementación obligatoria del sistema limitador de velocidad en el transporte de carga, como una de las medidas para fortalecer la seguridad vial y reducir la severidad de los accidentes.

Con base en esta normativa, la DGT anuncia que a partir del 2 de marzo iniciará operativos de control dirigidos al transporte de carga pesada, los cuales se realizarán de forma interinstitucional, en coordinación con Provial y la Dirección General de Tránsito, con el objetivo de verificar el uso del sistema limitador de velocidad y disminuir el riesgo de percances en las carreteras del país.