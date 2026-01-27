Accidente en Santa María Cauqué provoca caos vehicular entre San Lucas y Chimaltenango

Un accidente de tránsito registrado este martes 27 de enero en el kilómetro 34 de la ruta Interamericana, en Santa María Cauqué, Santiago Sacatepéquez, dejó varios pasajeros heridos y complicó el paso vehicular entre San Lucas y Chimaltenango, reportaron los cuerpos de socorro.

El percance involucró a un bus de transporte colectivo que cubre la ruta de Patzún, Chimaltenango, hacia la Ciudad de Guatemala, y a un tráiler que, tras la colisión, quedó atravesado sobre la carretera y derramó parte de la carga que transportaba.

La emergencia fue atendida por Bomberos Voluntarios y Municipales Departamentales de varias estaciones del área, quienes brindaron atención prehospitalaria a varias personas heridas. Cuatro de ellas fueron trasladadas a diferentes centros asistenciales, mientras que otras fueron atendidas en el lugar por heridas leves y crisis nerviosa.

Debido a la magnitud del accidente, el tránsito en dirección a Chimaltenango permanece afectado. Las autoridades recomendaron utilizar rutas alternas mientras se concluyen las labores de limpieza y remoción de los vehículos.

Aunque no se han establecido las causas exactas del accidente, se presume que el exceso de velocidad y la reducción de carriles en ese tramo —donde con frecuencia se estacionan vehículos pesados frente a comedores— podrían haber sido factores determinantes.

🚨 EmergenciaCBMD | ACCIDENTE DE TRÁNSITO COLECTIVO 🚨🚑



Kilómetro 34 Ruta Interamericana, se reporta un accidente de tránsito entre un bus de transporte colectivo que cubre la ruta de Patzún Chimaltenango a la Ciudad Capital y vehículo de transporte pesado.



Elementos de… pic.twitter.com/WXODY85SJF — ASONBOMD GUATEMALA (@ASONBOMDGT) January 27, 2026

*Manténgase actualizado con el boletín Ahora. Información clave en el momento en que sucede. Suscríbase aquí.

