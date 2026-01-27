Accidente en Santa María Cauqué provoca caos vehicular entre San Lucas y Chimaltenango

Accidente en Santa María Cauqué provoca caos vehicular entre San Lucas y Chimaltenango

Colisión entre transporte pesado y colectivo deja heridos y congestionamiento en la ruta Interamericana.

Tráiler queda atravesado en la ruta Interamericana tras chocar con un bus colectivo, lo que complica el paso entre San Lucas y Chimaltenango. (Foto Prensa Libre: CBMD)

Un accidente de tránsito registrado este martes 27 de enero en el kilómetro 34 de la ruta Interamericana, en Santa María Cauqué, Santiago Sacatepéquez, dejó varios pasajeros heridos y complicó el paso vehicular entre San Lucas y Chimaltenango, reportaron los cuerpos de socorro.

El percance involucró a un bus de transporte colectivo que cubre la ruta de Patzún, Chimaltenango, hacia la Ciudad de Guatemala, y a un tráiler que, tras la colisión, quedó atravesado sobre la carretera y derramó parte de la carga que transportaba.

La emergencia fue atendida por Bomberos Voluntarios y Municipales Departamentales de varias estaciones del área, quienes brindaron atención prehospitalaria a varias personas heridas. Cuatro de ellas fueron trasladadas a diferentes centros asistenciales, mientras que otras fueron atendidas en el lugar por heridas leves y crisis nerviosa.

Debido a la magnitud del accidente, el tránsito en dirección a Chimaltenango permanece afectado. Las autoridades recomendaron utilizar rutas alternas mientras se concluyen las labores de limpieza y remoción de los vehículos.

Aunque no se han establecido las causas exactas del accidente, se presume que el exceso de velocidad y la reducción de carriles en ese tramo —donde con frecuencia se estacionan vehículos pesados frente a comedores— podrían haber sido factores determinantes.

