Accidentes en la capital y rutas principales dejan muertos, heridos y caos vial

Bomberos y autoridades de tránsito reportaron que este jueves 29 de enero se registraron varios accidentes viales, con saldo de personas heridas, fallecidas y vehículos con daños.

Amílcar Montejo, vocero vial de la Policía Municipal de Tránsito (PMT), informó que un camión de volteo volcó y afectó la movilidad en la salida de la capital, en el kilómetro 13.9 de la ruta al Atlántico, zona 25.

Agregó que el piloto resultó herido y fue auxiliado por los Bomberos Municipales. Además, el material de construcción que transportaba el camión quedó esparcido sobre el asfalto.

También reportó una colisión entre un microbús escolar y un camión en la 1a. calle y 10a. avenida “A”, zona 1. Se registraron personas lesionadas y el tránsito resultó afectado en el perímetro del Cerrito del Carmen, en el área del Centro Histórico.

En otro percance, un picop chocó contra un árbol en el bulevar Liberación, zona 9. El conductor herido fue atendido, y agentes de la PMT coordinan para habilitar el tramo con dirección a la zona 8.

La PMT de Mixco informó sobre una colisión entre un cabezal y un motorista en el carril derecho del kilómetro 13 de la ruta Interamericana, con dirección al occidente.

Indicaron que el motorista fue trasladado a un centro asistencial, donde falleció al momento de su ingreso.

Los Bomberos Municipales reportaron una colisión entre dos vehículos en la 9a. avenida y 6a. calle, zona 1 de la capital. Los ocupantes de ambos automotores sufrieron lesiones, y uno de los vehículos quedó volcado.

Además, los Bomberos Voluntarios informaron que una motocicleta y un camión colisionaron en el kilómetro 102.5 de la ruta al Pacífico. En el percance, un hombre resultó con posibles fracturas y fue trasladado al Hospital Nacional de Escuintla. Otro hombre fue evaluado en el lugar, y se determinó que había fallecido.

Los Bomberos Municipales Departamentales indicaron que un motorista murió arrollado en el kilómetro 93 de la ruta Interamericana.

Colisión entre un cabezal y un motorista ocurrida durante la madrugada en el carril derecho del km 13 de la Calzada Roosevelt, con dirección a Occidente.

