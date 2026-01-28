Provial registra 69 hechos de tránsito en una semana, con mayor incidencia en rutas del sur y occidente

La Dirección General de Protección y Seguridad Vial (Provial) reportó un total de 69 hechos de tránsito ocurridos entre el 19 y el 26 de enero últimos en distintas carreteras del país, según su consolidado semanal. El informe identifica las rutas con mayor concentración de incidentes, así como los tipos de accidentes más comunes.

La mayoría de los hechos se registraron en la CA-9 Norte (Ruta al Atlántico), con 18 casos; seguida de la CA-9 Sur (Ruta al Pacífico), con 14; la CA-1 Occidente (Ruta Interamericana hacia el altiplano), con 8; y la CA-2 Occidente (Ruta Costera hacia la frontera con México), también con 8.

Otros reportes incluyeron la CA-1 Oriente (carretera hacia El Progreso y Jutiapa), con 5; Cito-180 (Quetzaltenango – Retalhuleu), con 4; CA-13 (Río Dulce – Petén), con 4; CA-10 (carretera a Jalapa y Chiquimula), con 2; y una serie de rutas departamentales y nacionales como la RD-JUT-03, RD-GUA-16, CA-9 Sur A, RN-19, RN-01 y RD-10, con un incidente cada una.

Los tipos de accidentes más comunes fueron colisiones (36), salidas de pista (9), vuelcos (5) y choques (4). Entre los vehículos involucrados destacaron los cabezales (18), sedanes (13), picops, camiones y camionetas agrícolas (8 cada uno), así como motocicletas y unidades de transporte colectivo.

Provial explicó que esta información permite planificar su presencia operativa en los tramos con mayor tránsito vehicular.

Además, recordó que los ciudadanos pueden comunicarse al 1520, una línea gratuita habilitada las 24 horas del día para emergencias viales.

