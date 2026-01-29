Camión vuelca y embiste picop en la Vuelta del Chilero: cinco heridos y tránsito afectado hacia la capital

Un camión volcó y embistió a un picop en la Vuelta del Chilero, kilómetro 33 de la carretera a El Salvador, lo que dejó cinco personas heridas, un perro rescatado, cuantiosas pérdidas materiales y complicaciones viales en dirección a la Ciudad de Guatemala, reportaron este jueves 29 de enero los cuerpos de socorro.

Según informaron los Bomberos Voluntarios y los Municipales Departamentales, el percance ocurrió cuando el camión volcó y colisionó con un picop en el que viajaban varias personas, incluso en la palangana.

Los socorristas utilizaron equipo hidráulico para liberar a algunas de las víctimas, a quienes, luego de estabilizarlas, trasladaron a la emergencia del Hospital Nacional de Cuilapa, Santa Rosa.

También informaron que un perro que iba en el picop fue atendido y llevado a un lugar seguro.

La Policía Municipal de Tránsito (PMT) de Villa Canales indicó que el accidente afecta el tránsito hacia la Ciudad de Guatemala y advirtió que, por la magnitud del percance, se prevén complicaciones de movilidad durante las próximas horas.

Como ruta alterna, recomiendan tomar la aldea El Jocotillo, con incorporación a Santa Elena Barillas, Villa Canales.

Accidente de tránsito múltiple colectivo sucedió en el Kilómetro 33 de la Ruta hacia el Salvador "vuelta del chilero". Se han trasladado 04 pacientes a centro asistencial, se utilizó equipo hidráulico para la liberación de una persona. pic.twitter.com/JJ0OMFT48s — Bomberos Voluntarios (@BVoluntariosGT) January 29, 2026

A la altura del kilómetro 33 de la carretera a El Salvador se produce un accidente de tránsito que involucra un vehículo de transporte pesado y un pick up, elementos de la estación de @ASONBOMDGT de Fraijanes a bordo de la unidad AMF-01 asisten y… pic.twitter.com/xm1FcNBLAb — ASONBOMD GUATEMALA (@ASONBOMDGT) January 29, 2026

