Sucesos

Camión vuelca y embiste picop en la Vuelta del Chilero: cinco heridos y tránsito afectado hacia la capital

Cinco personas resultaron heridas en un accidente en la Vuelta del Chilero, kilómetro 33 de la carretera a El Salvador, lo que también provocó complicaciones viales hacia la capital.

Socorristas trabajan en el lugar del accidente, en el kilómetro 33 de la carretera a El Salvador, donde un camión volcó y colisionó con un picop. (Foto Prensa Libre: Tomada del Facebook de la PMT de Villa Canales)

Un camión volcó y embistió a un picop en la Vuelta del Chilero, kilómetro 33 de la carretera a El Salvador, lo que dejó cinco personas heridas, un perro rescatado, cuantiosas pérdidas materiales y complicaciones viales en dirección a la Ciudad de Guatemala, reportaron este jueves 29 de enero los cuerpos de socorro.

Según informaron los Bomberos Voluntarios y los Municipales Departamentales, el percance ocurrió cuando el camión volcó y colisionó con un picop en el que viajaban varias personas, incluso en la palangana.

Los socorristas utilizaron equipo hidráulico para liberar a algunas de las víctimas, a quienes, luego de estabilizarlas, trasladaron a la emergencia del Hospital Nacional de Cuilapa, Santa Rosa.

También informaron que un perro que iba en el picop fue atendido y llevado a un lugar seguro.

La Policía Municipal de Tránsito (PMT) de Villa Canales indicó que el accidente afecta el tránsito hacia la Ciudad de Guatemala y advirtió que, por la magnitud del percance, se prevén complicaciones de movilidad durante las próximas horas.

Como ruta alterna, recomiendan tomar la aldea El Jocotillo, con incorporación a Santa Elena Barillas, Villa Canales.

ESCRITO POR:

César Pérez Marroquín

Periodista de Prensa Libre especializado en temas políticos y de medioambiente con 25 años de experiencia.

ARCHIVADO EN:

Accidente en El Chilero Carretera a El Salvador Santa Rosa Vuelta del Chilero 
