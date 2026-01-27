Accidentes, lluvia y tráileres varados colapsan el tránsito en la metrópoli

Accidentes, lluvia y tráileres varados colapsan el tránsito en la metrópoli

Autoridades de tránsito reportan complicaciones viales en Villa Canales, Villa Nueva, San Miguel Petapa y Santa Catarina Pinula.

TRÁNSITO LENTO EN RUTA AL PACÍFICO. KM 21

Caos vial en el ingreso a la capital desde la ruta al Pacífico. (Foto Prensa Libre: captura de video de la PMT)

La Policía Municipal de Tránsito (PMT) de Villa Canales informó que la madrugada de este martes 27 de enero un bus extraurbano chocó contra un muro en la salida de las aldeas El Porvenir y El Carmen, entre la calle Cervantes y el puente Tepocate.

Añadió que coordinó con bomberos de la localidad para que brindaran asistencia médica a los pasajeros.

Agentes de la PMT regulan el paso en el área, ya que un carril está obstruido. También pidieron precaución a los automovilistas que circulan por el sector y que sigan las indicaciones de los agentes.

Henry Quevedo, portavoz de la PMT de Villa Nueva, reportó que tres vehículos del transporte pesado quedaron varados en la subida de la Villalobos debido a las lluvias.

Agentes de la Policía Nacional Civil y del Ejército de Guatemala realizan un retén combinado como parte del estado de sitio. En los primeros días de operativos se recuperaron 205 motocicletas y 73 vehículos con reporte de robo. (Foto, Prensa Libre: cortesía PNC)

Añadió que la movilidad es complicada hacia la ciudad de Guatemala, pese a que los vehículos ya fueron retirados.

Quevedo indicó que el tránsito se ve afectado desde el kilómetro 22 de la ruta al Pacífico con dirección a la capital.

Con dirección al sur se reportó un vehículo encunetado; ante esto, el piloto de un tráiler disminuyó la velocidad, lo que provocó que otro tráiler lo colisionara por detrás. Esto ocurrió en la bajada de Villalobos, lo que también complica el tránsito.

Derivado del percance, el paso vehicular está afectado hasta la calzada Aguilar Batres, según el reporte.

Quevedo indicó que las rutas alternas también presentan alta carga vehicular.

La PMT de Villa Canales añadió que ha incrementado la carga vehicular en la ruta de Álamos, la avenida principal de Boca del Monte y la cuesta de la avenida Hincapié, debido a una fuerte colisión en la bajada de Villalobos, ya que muchos usuarios utilizan Villa Canales como ruta alterna.

La PMT de Santa Catarina Pinula informó sobre una colisión vehicular en el kilómetro 9 de Muxbal, con dirección a la carretera a El Salvador; se reportan únicamente daños materiales.

Tránsito afectado en la capital

La PMT de la capital informó que los accidentes en la ruta al Pacífico en la salida e ingreso a la capital repercuten en la circulación en la calzada Aguilar Batres, Anillo Periférico y colonia Las Charcas, zona 11.

