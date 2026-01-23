Camiones volcados, carros destruidos y caos vial en la Cuesta del Zope: Siete vehículos chocan en Bárcenas

Siete vehículos, incluidos tres volcados, protagonizaron un accidente múltiple este viernes 23 de enero en la Cuesta del Zope, Bárcenas, Villa Nueva. El incidente generó varios lesionados, pérdidas materiales y complicaciones en el tránsito hacia el occidente del país.

Henry Quevedo, vocero de la Policía Municipal de Tránsito (PMT) de Villa Nueva, informó que el percance ocurrió en la conexión de la zona conocida como Ramírez hacia la Barceñita.

Entre los vehículos involucrados hay un automóvil particular, un camión liviano y un camión de volteo que derramó arena sobre la cinta asfáltica, lo que complicó aún más la circulación.

“Lo que nos llevará más tiempo es retirar el material que transportaba el camión de volteo”, explicó Quevedo, y añadió que personal municipal trabaja con grúas para remover los automotores siniestrados.

Aunque el paso no ha sido cerrado, la circulación es lenta en el área. Las autoridades pidieron a los conductores que utilizan esta ruta hacia Antigua Guatemala o los departamentos del occidente considerar vías alternas, como San Cristóbal o la calzada Roosevelt, mientras se concluyen las labores de limpieza.

*Manténgase actualizado con el boletín Ahora. Información clave en el momento en que sucede. Suscríbase aquí.

