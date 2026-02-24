Camión sin frenos provoca choque en cadena y deja tres fallecidos en la autopista Palín–Escuintla

Un accidente de tránsito se registró este martes 24 de febrero en el kilómetro 54 de la autopista Palín–Escuintla, donde preliminarmente se reportan tres personas fallecidas.

Según informó Óscar Sánchez, portavoz de los Bomberos Voluntarios, un vehículo de transporte pesado habría sufrido fallas en el sistema de frenos, lo que provocó que embistiera a varios automotores que circulaban por la ruta.

El impacto dejó varios vehículos dañados y, de acuerdo con los primeros reportes, tres personas murieron en el lugar.

Socorristas evaluaron a otros afectados, aunque hasta el momento no se ha precisado la cifra oficial de heridos.

Al sitio acudieron unidades de los Bomberos Voluntarios, agentes de la Policía Nacional Civil (PNC) y autoridades de tránsito, quienes efectuaron labores de rescate, evaluación y coordinación del paso vehicular, que se vio afectado durante varias horas.

Las autoridades recomendaron a los conductores utilizar rutas alternas mientras continuaban las diligencias en el área y la remoción de los vehículos involucrados.

Este tipo de hechos es frecuente en ese tramo carretero, especialmente en el sector donde ocurrió el percance, el cual ha sido escenario de múltiples accidentes en los últimos años, varios de ellos con saldo mortal.