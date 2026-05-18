“Un cambio de carril al último momento”: video muestra choque entre motocicleta y vehículo en Palín

Momentos de tensión quedaron grabados en video cuando un motorista salió expulsado por el impacto entre una motocicleta y un automóvil en el kilómetro 38 de la ruta a Palín. La grabación muestra cómo el vehículo intentó cambiar de carril y, segundos después, la moto chocó contra la parte trasera.

El accidente dejó dos motoristas gravemente heridos, quienes fueron trasladados a un centro asistencial con posibles lesiones de consideración. Uno de ellos presentaba posible trauma de cráneo, mientras que los ocupantes del automóvil sufrieron crisis nerviosa.

Durante el programa Impacto Directo, de Guatevisión, expertos y analistas abordaron el caso y señalaron que el accidente evidencia los riesgos de los cambios de carril de último momento y de conducir sin prever las condiciones de la vía.

“Es irresponsable ese movimiento”

Uno de los analistas cuestionó la maniobra observada en el video y afirmó: “Estos movimientos de última hora, el ‘me pasé y quiero regresar’, es irresponsable”.

También se indicó que la confianza excesiva al conducir puede reducir la atención del piloto. Según el análisis, algunas personas manejan de forma automática porque conocen la ruta, pero eso no elimina el riesgo.

“Nos confiamos, o decimos: ya conozco el camino”, se dijo durante el programa, al advertir que esa conducta puede convertirse en una excusa para desatender la conducción.

El video muestra el momento en que la motocicleta impacta contra la parte trasera del vehículo. (Foto: Prensa Libre, Guatevisión, Impacto Directo).

Otro de los expertos remarcó que conducir exige responsabilidad porque un vehículo puede causar daños graves.

“Cuando nosotros estamos conduciendo un vehículo estamos llevando un potencial arma que puede dañar y quitarle la vida a otra persona”, afirmó.

El analista calificó como imprudente intentar cruzar dos carriles en un tramo corto y sin previsión. También recomendó que, si un conductor se pasa de la salida, lo más seguro es continuar y buscar un retorno. “Vaya a dar la vuelta, es lo más prudente y más seguro para usted y para las personas que están en su entorno”, señaló.

Durante el análisis también se mencionó la conducta de los motoristas. Los expertos indicaron que, en autopistas, los conductores deben prever ingresos, salidas y cambios de carril.

Uno de los participantes explicó que el motorista circulaba por el carril lento, pero a velocidad alta, mientras el automóvil reducía la marcha para intentar incorporarse hacia la salida.

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