“Perder el control en el tránsito puede terminar en tragedia”: conductor es baleado tras discusión vial en Xela

Momentos de tensión vivieron automovilistas y peatones que observaron cómo una discusión de tránsito terminó en golpes y luego en disparos en la 24 avenida y Periférico, zona 7 de Quetzaltenango. El video muestra el enfrentamiento entre el piloto de un automóvil negro y dos motoristas, antes de que uno de ellos desenfundara un arma y disparara contra el conductor.

El herido fue identificado por los Bomberos Voluntarios como Eddy Alberto Velásquez Rodas, quien recibió atención prehospitalaria y fue trasladado al Hospital Regional de Occidente, según la información compartida por socorristas.

Durante el programa Impacto Directo, de Guatevisión, se analizó el caso ocurrido en Quetzaltenango, donde una disputa vial escaló hasta un ataque armado. En el espacio se abordó cómo la pérdida del control emocional en el tránsito, el uso de armas de fuego y la impunidad pueden convertir un incidente vial en un hecho violento.

El video que mostró el ataque

En las imágenes se observa que el conductor y uno de los motoristas intercambian golpes durante varios segundos en plena vía pública. Cuando el motorista parecía retirarse, el piloto del automóvil le propinó otro golpe en el rostro y el casco.

En ese momento, el motorista sacó un arma de fuego y le disparó en la pierna derecha. Después del ataque, los involucrados abandonaron el lugar y el herido quedó tendido sobre el asfalto, mientras testigos alertaban a los cuerpos de socorro.

“Perder el control de emociones” en el tránsito

Durante el análisis se señaló que el caso refleja la violencia que puede surgir en medio del tránsito.

“Otra vez la utilización de armas de fuego, el perder el control de emociones además en el tránsito”, se afirmó en el programa.

El altercado ocurrió en plena vía pública y dejó a un conductor herido de bala tras una pelea de tránsito en la zona 7 de Quetzaltenango. (Foto: Prensa Libre, Guatevisión, Impacto Directo).

También se indicó que estas situaciones se han vuelto más visibles por la difusión de videos de disputas viales. “Cada día vemos más y más videos de personas que creen que atacando, que creen que golpeando, que creen que utilizando armas de fuego van a solucionar un conflicto que muchas veces se puede solucionar simple y sencillamente hablando”, se dijo.

Impunidad y uso de armas

Uno de los señalamientos más fuertes fue sobre la falta de consecuencias penales en hechos violentos. “Vivimos en un país donde la impunidad pulula por todos lados”, se expresó durante el programa.

El análisis añadió que la baja probabilidad de condena puede incentivar hechos de violencia.

“Es tan fácil agarrar un arma y dispararle a alguien porque sabes que la probabilidad de que te condenen es solamente del 2%”, se dijo.

También se planteó que las nuevas autoridades del Ministerio Público deberán enfrentar casos relacionados con armas de fuego, ataques contra la vida y otros delitos. “Esperamos que estas nuevas autoridades sí trabajen de la mejor manera”, se indicó.

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