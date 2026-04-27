“Furia al volante” en Guatemala: expertos alertan por aumento de ataques tras tiroteo en Zacapa

Durante el programa Impacto Directo, de Guatevisión, Luis Villegas, Omar Sosa y Luisa Fernanda Maldonado analizaron el caso ocurrido el lunes 27 de abril, en el kilómetro 175 de la ruta al Atlántico, Gualán, Zacapa, donde una discusión de tránsito por no ceder la vía terminó en un intercambio de disparos que dejó dos personas fallecidas.

La discusión entre conductores durante un congestionamiento vehicular escaló hasta convertirse en un enfrentamiento armado que también dejó un herido y un capturado, según informó la Policía Nacional Civil.

La institución informó que fue capturado Herber “N”, de 54 años, quien conducía una camioneta y trasladaba a su hija, de 21 años. La joven resultó gravemente herida y murió al ingresar a un centro asistencial. En el lugar quedó fallecido un hombre de aproximadamente 69 años, quien viajaba en otro vehículo.

Las autoridades incautaron cuatro pistolas, una carabina, ocho cargadores, 109 municiones y 20 casquillos, además de armas con documentación correspondiente.

“El portar un arma no te da derecho a accionarla”

Durante el programa Impacto Directo, de Guatevisión, el abogado experto en seguridad y desarrollo Luis Villegas señaló que el caso refleja un aumento de episodios de furia al volante y falta de control emocional en situaciones de estrés vial.

“Cada vez vemos más casos de furia al volante”, afirmó Villegas, al referirse a la reacción de algunos conductores cuando se encuentran atrapados en congestionamientos.

El abogado también hizo énfasis en la responsabilidad que implica la portación de armas de fuego. “El portar un arma no te da derecho a estarla sacando para amedrentar a las personas, estar amenazando y mucho menos accionarla”, indicó.

Luis Villegas, Omar Sosa y Luisa Fernanda Maldonado abordaron los riesgos de la furia al volante y la portación de armas. (Foto: Prensa Libre, Guatevisión, Impacto Directo).

Villegas consideró que la Dirección General de Control de Armas y Municiones debe fortalecer los controles psicológicos para quienes portan armas. A su criterio, aunque existen evaluaciones psicológicas, prácticas y académicas, debe haber “mucho más control” en el aspecto emocional.

Expertos piden autocontrol y más prevención

El fundador de la campaña guatemalteca Vive con Valores, Omar Sosa, destacó que el sector donde ocurrió el enfrentamiento es un área estrecha y crítica para la circulación vehicular. También llamó a reforzar la presencia de autoridades en puntos donde se registran incidentes de tránsito.

“Si la aldea El Lobo ha tenido múltiples accidentes, es un área crítica. Simple y sencillamente, poner más control”, afirmó Sosa.

El experto también subrayó la importancia de la autoconciencia emocional en la convivencia vial. “Eso nos está haciendo falta mucho en la sociedad”, dijo.

El hecho ocurrido en Gualán, Zacapa, dejó dos fallecidos y abrió el debate sobre autocontrol, prevención y responsabilidad emocional. (Foto: Prensa Libre, Guatevisión, Impacto Directo).

Sosa recomendó a los conductores prepararse mejor antes de realizar viajes largos. “Duerma bien, coma bien, hidrátese bien”, señaló, y agregó que, si una persona se siente cansada durante el trayecto, debe detenerse antes de continuar.

“Qué triste que todos los días estemos dando noticias de incidentes donde realmente se pierde la cordura, se pierde el respeto y, sobre todo, una vida”, expresó.

Por su parte, la licenciada en administración aeronáutica Luisa Fernanda Maldonado afirmó que el arma no fue el único problema, sino la manera en que los involucrados gestionaron un conflicto que parecía menor.

“El problema ya no es el tráfico, sino que este incidente de tránsito se transformó en un hecho de violencia”, dijo Maldonado.

La analista agregó que en Guatemala se ha normalizado la violencia cotidiana y que la portación de armas debe ir acompañada de responsabilidad emocional efectiva.

“Hay que tener muchos más controles de quién es quien tiene un arma en su poder”, señaló Maldonado, quien calificó este tipo de hechos como “lamentables, preocupantes y alarmantes” para quienes recorren carreteras.

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