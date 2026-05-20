“Se salvó de milagro”: video revela segundos de terror antes de que un bus se empotrara en una ferretería

Un hombre que estaba sobre la banqueta alcanzó a ingresar segundos antes de que un bus se estrellara contra una ferretería en la calle principal de Tzan-Juyú, Santiago Atitlán, Sololá. El video, captado por cámaras de seguridad, muestra el momento en que la unidad baja a alta velocidad, el piloto pierde el control y se empotra contra el negocio.

El accidente, ocurrido el 18 de mayo, dejó daños materiales en la estructura y en la unidad de transporte. Autoridades confirmaron que no se reportaron personas heridas, aunque el piloto sufrió lesiones leves y una crisis nerviosa, según la información compartida.

Durante el programa Impacto Directo, de Guatevisión, expertos analizaron el caso y advirtieron sobre los riesgos que enfrentan usuarios del transporte público, peatones y comerciantes cuando no se respetan los límites de velocidad ni existen controles suficientes.

“Tenemos que esperar a que exista una tragedia”

Luisa Fernanda Maldonado, licenciada en Administración Aeronáutica, afirmó que el accidente evidencia fallas en la seguridad vial del país. “Acá evidenciamos al 100 % la deficiencia que hay en nuestro país en cuanto a los controles de seguridad”, dijo durante el programa.

Maldonado señaló que los reportes de vecinos sobre buses que circulan a exceso de velocidad deben ser atendidos por las autoridades.

“Desafortunadamente en Guatemala tenemos que esperar a que exista una tragedia, a ver muertes, a que el exceso de velocidad cobre vidas para poder tomar control”, expresó.

La experta agregó que, si las autoridades conocen estas denuncias y no actúan, “aquí ya hablamos de una complicidad”. También hizo un llamado a los pilotos: “Que tomen un poquito de conciencia, que no ponen en riesgo solo su vida, sino también la de todos los pasajeros que van a bordo con ellos”.

Riesgo para usuarios y peatones

Según la información preliminar, el bus habría sufrido una falla en el sistema de frenos; sin embargo, también se señaló que el exceso de velocidad pudo ser determinante en el choque.

El accidente en Tzan-Juyú dejó daños materiales y reavivó el debate sobre seguridad vial. (Foto: Prensa Libre, Guatevisión, Impacto Directo)

Vecinos del sector indicaron que la calle donde ocurrió el percance mantiene constante circulación de buses, vehículos particulares y peatones, por lo que pidieron reforzar las medidas de seguridad vial en el área comercial.

“No es solo un accidente”

Héctor Pérez, médico experto en salud mental, analizó el comportamiento de los conductores desde una perspectiva psicológica. “No es solo un accidente ya, sino cómo realmente las personas, qué es lo que tienen en su mente”, dijo.

Pérez añadió que estos hechos no solo se relacionan con imprudencia o falta de pericia, sino con la capacidad de cada persona para controlar su conducta al conducir.

“Es un tema que va más allá de eso, de mi propio ser, cómo yo puedo controlar y manejarme”, afirmó.

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