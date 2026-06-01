“Pudo haber causado dos muertes”: analistas explican las imprudencias tras atropello de mujer embarazada en motocicleta

Una mujer embarazada que se desplazaba en motocicleta cayó sobre el asfalto tras ser impactada por un automóvil que presuntamente no respetó el derecho de vía en San Sebastián, Retalhuleu.

El momento quedó grabado por cámaras del Centro de Monitoreo Municipal y muestra cómo la víctima permanece en el suelo mientras se sostiene el vientre, en espera de ayuda.

Tras la colisión, el conductor continuó su marcha y abandonó el lugar del accidente. Sin embargo, un vecino que presenció lo ocurrido le dio seguimiento y logró alcanzarlo metros más adelante, por lo que posteriormente regresó al sitio donde ocurrió el percance.

Varias personas auxiliaron a la motorista mientras se resolvía la situación. El caso generó discusión durante el programa Impacto Directo, de Guatevisión, donde analistas abordaron los riesgos que evidenció el incidente, tanto por la conducta del automovilista como por las condiciones en las que viajaba la mujer embarazada.

Video reabre debate sobre la seguridad vial

Las imágenes muestran que la mujer circulaba en motocicleta cuando un automóvil realizó una maniobra para incorporarse a una vía, provocando el impacto. La colisión derribó a la motorista, quien fue atendida por vecinos que se encontraban en el sector.

El hecho ocurrió en San Sebastián, Retalhuleu, y quedó registrado por las cámaras municipales, que también captaron el momento en que el conductor se aleja del lugar tras el accidente.

Vecinos auxilian a la motorista embarazada tras el impacto registrado por cámaras de videovigilancia. (Foto: Prensa Libre, Guatevisión, Impacto Directo).

Posteriormente, según se observa en el video y en la información compartida, el automovilista fue alcanzado por un testigo que decidió seguirlo después del percance.

“Hay imprudencia de los dos lados”

Durante el programa Impacto Directo, los analistas coincidieron en que el caso refleja conductas de riesgo que pudieron agravar las consecuencias del accidente.

“Aquí hay imprudencia de los dos lados”, señalaron al analizar tanto la maniobra realizada por el conductor del vehículo como la falta de equipo de protección de la motorista. Respecto al automovilista, consideraron que “no tenía que cruzar ahí definitivamente” y advirtieron que la maniobra pudo tener consecuencias mucho más graves.

“Pudo haber causado dos muertes, la de la mamá y la del bebé”, afirmaron durante el análisis del caso.

También señalaron que el impacto sufrido por una mujer en estado de gestación requiere atención médica especializada debido a los posibles riesgos para ella y para el embarazo.

“La tiene que revisar un ginecólogo, un especialista, porque el impacto y el trauma pueden tener consecuencias colaterales”, indicaron.

Llaman a auxiliar a las víctimas y respetar las normas

Otro de los aspectos abordados fue la decisión del conductor de retirarse del lugar después del accidente.

Analistas de Impacto Directo señalan que el accidente evidencia riesgos tanto por la maniobra del conductor como por la falta de equipo de protección de la motociclista. (Foto: Prensa Libre, Guatevisión, Impacto Directo).

Los analistas recordaron que abandonar la escena de un percance puede agravar la situación legal de quien participa en un hecho de tránsito y reiteraron la importancia de brindar ayuda inmediata a las personas lesionadas.

“Lo primero es salvaguardar la vida”, expresaron durante la discusión, al considerar que la prioridad en cualquier accidente debe ser auxiliar a quienes resulten afectados.

Además, resaltaron que la mujer viajaba sin casco, sin chaleco reflectivo y con sandalias, condiciones que, según explicaron, incrementan el riesgo de sufrir lesiones de mayor gravedad en caso de una caída o colisión.

La Municipalidad de San Sebastián también reiteró el llamado a respetar las señales de tránsito y el derecho de vía para prevenir accidentes que pongan en riesgo la vida de conductores, motociclistas y peatones.

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