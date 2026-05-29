“La violencia debe ser el último paso”: discusión en la vía pública en Jalapa deja un muerto y dos heridos y reaviva alerta por salud mental

La tensión quedó grabada en cámaras de seguridad: dos hombres discutían en plena vía pública de Jalapa, uno a pie y otro en bicicleta, cuando el intercambio de palabras escaló hasta los disparos. El hecho dejó de ser una pelea entre dos personas y se convirtió en otra escena de violencia callejera con saldo mortal: un hombre fallecido y dos heridos.

Según la información compartida, el ataque ocurrió en la segunda avenida de la zona 2 de la cabecera departamental de Jalapa. Las balas alcanzaron a tres personas, entre ellas un vendedor de mangos que, según socorristas, no era el objetivo principal del ataque. La Policía Nacional Civil capturó a Rubén "L", de 47 años, señalado como presunto responsable.

Durante el programa Impacto Directo, de Guatevisión, los analistas abordaron el caso desde el riesgo que representan las discusiones que escalan a hechos armados y la necesidad de atender la salud mental. La abogada Stefany González afirmó que el video muestra “otro ejemplo más que en nuestro país seguimos con falta de salud mental para todos los guatemaltecos”.

La salud mental y el control de emociones

González señaló que, ante una escena violenta, lo primero debe ser alejarse del lugar. “Cuando vemos esto, de verdad que lo primero que tenemos que hacer es huir”, expresó, al referirse a las personas que aparecen cerca del ataque en las imágenes.

La abogada también advirtió que la violencia puede surgir con cualquier objeto utilizado para agredir. “Utilizan cuchillos, tijeras, lo que tengan a la mano”, dijo. Para González, el caso evidencia la importancia de actuar con control ante conflictos: “Es muy importante que tengamos nuestra salud mental bien para poder actuar de la mejor manera ante estas circunstancias y evitar la violencia”.

Armas, antecedentes y riesgo público

El actor y comediante Jairon Salguero cuestionó que una persona con antecedentes relacionados con armas pudiera estar nuevamente armada. “El asunto grave es que el señor que disparó ya tenía antecedentes de cargar armas de grueso calibre sin permiso”, afirmó durante el programa.

Expertos advirtieron que las discusiones en espacios públicos pueden causar víctimas colaterales cuando escalan a hechos violentos. (Foto: Prensa Libre, PNC).

Salguero añadió que el capturado “merece cárcel”, al señalar que el ataque dejó un fallecido y dos heridos. También expresó que una persona que actúa de esa manera “no tiene cabeza para portar un arma”.

Víctimas colaterales en la vía pública

Omar Sosa, fundador de la Asociación Guatemalteca Vive con Valores, enfocó su análisis en el peligro para quienes estaban cerca del ataque. “Eso es lo verdaderamente peligroso, el daño colateral”, afirmó.

Sosa indicó que ninguna persona está exenta de quedar atrapada en una situación violenta en la calle. “¿Quién pudiera decir, bueno, estoy exento de que esto pase? Ninguno de nosotros”, señaló.

El analista también llamó a evitar discusiones antes de que escalen. “La mejor forma de ganar una discusión es evitándola”, dijo, y agregó una frase que resume su postura ante hechos como el ocurrido en Jalapa: “Más vale que digan aquí corrió que aquí murió”.

Según la información compartida, la víctima mortal fue identificada como Geremias Alexander Montecino Juárez, alias “Fusil”. Además, Orlando Deciderio Ruiz Hernández y Julián Salazar, de 23 años, resultaron heridos y fueron atendidos por Bomberos Voluntarios.

Presunto responsable de ataque armado capturado por policías Lobos GRIL en Jalapa



Policías del Grupo de Reacción Inmediata Lobos (GRIL) y policías de la comisaría 22, capturaron a Rubén Lorenzo Castrillo, de 47 años, presunto responsable de un ataque armado ocurrido en Jalapa, pic.twitter.com/TAXyHW9Ql5 — PNC de Guatemala (@PNCdeGuatemala) May 27, 2026

La PNC informó que al capturado se le incautó un arma de fuego calibre 9 milímetros, tres tolvas y licencia de portación. El detenido fue puesto a disposición del juzgado competente.

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