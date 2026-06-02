“Puso en riesgo la vida de su hijo”: vehículo arrastra a otro en el bulevar Liberación durante nueva disputa de tránsito grabada en video

Momentos de tensión y gritos quedaron registrados en un video que muestra un incidente de tránsito entre dos vehículos cerca del bulevar Liberación, luego de que un automovilista intentara incorporarse desde la avenida Castellana hacia el carril principal. En la grabación se escucha, según comentaron en el programa Impacto Directo, la voz de un niño que llama a sus padres mientras ocurre el percance.

Las imágenes muestran que ambos automotores hicieron contacto durante la maniobra. Uno de los vehículos fue arrastrado varios metros, perdió el control por instantes y terminó detenido en sentido contrario al tránsito. No se reportaron detalles sobre posibles personas lesionadas ni si alguna de las partes presentó una denuncia formal.

Durante el programa Impacto Directo, de Guatevisión, analistas comentaron el incidente vial ocurrido el 30 de mayo, cerca de la avenida Castellana y el bulevar Liberación, y señalaron la posible existencia de un altercado previo, la falta de cortesía vial y el riesgo para los ocupantes de los vehículos.

Analistas plantean posible altercado previo

Durante el programa, se planteó que el video no permite establecer todo lo ocurrido antes del choque. Uno de los analistas señaló que “no sabemos qué venía pasando cuadras atrás”, por lo que no descartó que hubiera existido una disputa previa entre los conductores.

También se indicó que, aunque uno de los pilotos pidió vía, “nada le costaba también al otro piloto esperar que otra persona le diera vía”, en referencia a la maniobra de incorporación al carril.

Expertos comentaron el riesgo que representó la disputa vial captada en el bulevar Liberación. (Foto: Prensa Libre, Guatevisión, Impacto Directo).

Riesgo para ocupantes y otros conductores

Los comentaristas coincidieron en que la situación pudo haber tenido consecuencias mayores. Uno de ellos afirmó que el conductor “puso en riesgo la vida de su hijo” y la de otros ocupantes, al continuar la disputa en plena vía.

Otro de los señalamientos fue que el vehículo que perdió el control pudo haber causado un percance en cadena.

“Qué suerte que no le pegó a otro”, expresó uno de los analistas al comentar las imágenes.

Los expertos también insistieron en la necesidad de actuar con prudencia al conducir. “Hay que tener mucha prudencia, hay que ser inteligentes a la hora de manejar”, se dijo durante el programa, al advertir que este tipo de acciones ponen en riesgo a familias y a otros usuarios de la vía.

Video muestra el momento en que dos vehículos hacen contacto cerca del bulevar Liberación. (Foto: Prensa Libre, Guatevisión, Impacto Directo).

El caso generó reacciones en redes sociales por la aparente falta de cortesía vial y por la forma en que la disputa escaló hasta provocar el choque.

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