Pacheco y Chaclán retornan a Totonicapán tras recuperar su libertad y llaman a fortalecer las instituciones

Luis Pacheco y Héctor Chaclán regresaron este miércoles 5 de agosto a Totonicapán, donde recibieron una bienvenida por parte de autoridades comunitarias y pobladores, luego de permanecer más de 15 meses en prisión preventiva y obtener medidas sustitutivas dentro del proceso penal que enfrentan por presunto terrorismo, obstrucción a la acción penal y asociación ilícita.

Los exdirectivos de los 48 Cantones de Totonicapán abandonaron la cárcel militar Mariscal Zavala tras pagar una caución económica de Q160 mil cada uno, conforme a la resolución emitida por el juez penal Mynor Moto. La defensa ha calificado la medida como desproporcionada.

Después de salir del centro carcelario, familiares y autoridades indígenas participaron en una oración de agradecimiento antes de emprender el recorrido de aproximadamente 200 kilómetros hacia Totonicapán.

En la Cumbre de Alaska, punto de ingreso al territorio de los 48 Cantones, comunidades locales se unieron a la caravana para acompañar a Pacheco y Chaclán durante el tramo final del recorrido hasta el parque San Miguel, donde fueron recibidos por decenas de personas que participaron en un acto de bienvenida.

Durante su intervención en ese lugar, Pacheco centró su mensaje en la defensa de la movilización ciudadana y aseguró que no renunciará a sus principios frente a la corrupción.

"El día de hoy se marca un precedente, no para mí o para Héctor, sino para todo el pueblo de Guatemala, porque nos quieren negar el derecho a manifestar y pelear por nuestros derechos", expresó.

"No cederemos ante la corrupción"

En un discurso dirigido a las autoridades comunitarias y a los asistentes, Pacheco afirmó que durante su permanencia en prisión recibió presiones para aceptar la comisión de otro delito.

"Llegaron a la cárcel a decirnos que busquemos otro delito. No lo hicimos, porque 48 Cantones no somos delincuentes", manifestó.

Añadió que las acciones emprendidas por esa organización durante la crisis política de octubre del 2023 respondieron, según su criterio, a la defensa de la institucionalidad democrática.

"Cuando nos dicen que ustedes defendieron a un partido, que ustedes defendieron a un presidente, tengan entendido: defendimos un derecho inherente de toda Guatemala. La transición de poderes se llevó a cabo... Detuvimos un golpe de Estado. Eso no es delito", afirmó.

Pacheco aseguró que la experiencia en prisión fortaleció sus convicciones y reiteró que continuará defendiendo las causas que considera justas.

"Defender y servir todavía al pueblo en la cárcel ha sido un honor", expresó.

También reconoció el impacto que el encarcelamiento tuvo en su familia.

"El dolor que mi familia, mis hijos y mi esposa han tenido no se puede reparar", dijo.

El exdirigente indígena señaló que el tiempo en prisión le permitió reflexionar sobre el valor de la libertad y la paz interior.

"La despedida de la cárcel y salir es duro, pero me ha enseñado a ser más humano, más empático. Hay muchas cárceles internas. La cárcel interna más dura de una persona es la falta de paz interna", indicó.

Según Pacheco, él y Chaclán afrontaron el proceso con la convicción de haber actuado en favor del país.

"Nosotros demostramos en la cárcel que no somos delincuentes", expresó, y añadió que incluso los guardias del centro de detención se despidieron de ellos con muestras de afecto.

Asimismo, agradeció el respaldo recibido por distintas autoridades indígenas y comunidades del país, entre ellas pueblos kaqchikeles, mam, xinkas y de Chichicastenango, al asegurar que las visitas y el acompañamiento desmintieron la percepción de abandono que suelen experimentar las personas privadas de libertad.

"Es falso que nos hayan abandonado. Es falso lo que se siente en la cárcel, una soledad inmensa", afirmó.

Antes de concluir su discurso, hizo un llamado para fortalecer las instituciones públicas.

"Pido a todos que le pongamos atención a nuestras instituciones y al descuido que se tiene de ellas", señaló.

Proceso penal continúa

Pacheco y Chaclán enfrentan proceso penal por presunto terrorismo, obstrucción a la acción penal y asociación ilícita, en relación con los bloqueos registrados en octubre del 2023, cuando diversas organizaciones indígenas protestaron contra las acciones del Ministerio Público encaminadas a cuestionar los resultados de las elecciones generales en las que resultó elegido presidente Bernardo Arévalo.

Aunque recuperaron la libertad mediante medidas sustitutivas, ambos deberán cumplir varias restricciones, entre ellas no salir del país, firmar mensualmente ante el Ministerio Público y abstenerse de ejercer cargos públicos mientras continúa el proceso judicial.

Debido a esas medidas, Pacheco no podrá reincorporarse al Viceministerio de Energía y Minas, cargo que desempeñaba antes de su captura.

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