“Aquí es una selva”: expertos señalan falta de educación vial tras accidente que dejó muerto a motorista en zona 11

Un motorista murió luego de ser impactado por un microbús cuando intentaba incorporarse al carril contrario en la 10ª avenida y 33 calle de la colonia Las Charcas, zona 11 de la capital.

El accidente quedó grabado por una cámara de seguridad y fue analizado durante el programa Impacto Directo, de Guatevisión, donde expertos señalaron la necesidad de fortalecer la educación vial y atender la crisis de movilidad que enfrenta el país.

Durante el programa, panelistas analizaron el accidente en el que un motorista perdió la vida tras una maniobra de giro en la colonia Las Charcas, zona 11. El hecho ocurrió cuando el conductor de la motocicleta intentó incorporarse al carril contrario y fue impactado por un microbús que circulaba por el sector. Los expertos abordaron las posibles causas del percance y destacaron problemas relacionados con la educación vial, el aumento del parque vehicular y las condiciones de movilidad en la capital.

“Aquí es una selva”: preocupación por la forma de conducir

Al analizar las imágenes del accidente, los panelistas coincidieron en que el caso evidencia los riesgos que enfrentan diariamente conductores y peatones en las calles del país.

Uno de los comentarios más contundentes durante la discusión fue que “aquí es una selva, todo el mundo anda aquí viendo cómo se salva”, en referencia al desorden vial que, según los analistas, prevalece en distintos puntos de la ciudad.

Los expertos señalaron que, aunque el motorista portaba casco de protección, la maniobra realizada habría sido determinante en el desenlace del accidente.

También indicaron que el sector de Las Charcas es una zona con alta circulación vehicular, donde la correcta evaluación del tiempo y la distancia resulta fundamental para efectuar maniobras de giro o incorporación.

Dudas sobre la maniobra y el momento del impacto

Durante el programa surgieron distintas apreciaciones sobre el viraje efectuado por el motorista. Mientras algunos panelistas consideraron que podría tratarse de una maniobra permitida debido a la presencia de otro vehículo detrás de la motocicleta, otros expresaron dudas sobre si el giro estaba autorizado.

Los expertos coincidieron en que el accidente plantea interrogantes sobre la percepción de riesgo de ambos conductores al momento de la colisión. (Foto: Prensa Libre, Guatevisión, Impacto Directo).

“¿Quién no vio a quién? Aquí parecerá que nadie vio, ni el conductor del microbús ni la persona que va en la motocicleta”, señalaron durante el análisis.

Además, destacaron que las dimensiones de los vehículos de transporte colectivo pueden dificultar ciertas maniobras y reducir los tiempos de reacción cuando ocurren incorporaciones inesperadas en la vía.

Educación vial y crisis de movilidad

Los panelistas relacionaron el accidente con problemas estructurales que afectan la movilidad en Guatemala. Según expusieron, el crecimiento del tráfico y las limitadas opciones de transporte han impulsado a muchas personas a utilizar motocicletas como medio de movilización.

“Estamos ante una crisis de movilidad”, afirmaron, al señalar que la falta de alternativas de transporte obliga a numerosos ciudadanos a adquirir motocicletas sin contar, en algunos casos, con experiencia previa en conducción.

Asimismo, advirtieron sobre la necesidad de fortalecer la formación de conductores y peatones.

“Urge empezar como país, como sociedad, a promover el tema de la educación vial”, expresaron durante el programa.

Los analistas indicaron que la capacitación debe involucrar a motociclistas, automovilistas, conductores de transporte pesado y peatones, con el objetivo de reducir los hechos de tránsito que cada año cobran vidas en las carreteras y calles del país.

El accidente ocurrido en la colonia Las Charcas quedó registrado por cámaras de videovigilancia y forma parte de las diligencias que desarrollan las autoridades para establecer las circunstancias en que ocurrió el percance. Bomberos Voluntarios confirmaron que la víctima falleció en el lugar debido a la gravedad de las lesiones sufridas.

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