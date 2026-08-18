Grietas profundas y movimiento alertan sobre condiciones de puente del Anillo Periférico

Grietas profundas, varillas de hierro expuestas y movimiento son algunos de los daños visibles en la parte inferior del puente del Anillo Periférico sobre la calzada Aguilar Batres. Pese a estas condiciones, las autoridades aún no definen las acciones que se tomarán y esperan evaluaciones técnicas para determinar el estado de una de las estructuras más importantes para el comercio nacional.

Personal de la Coordinadora Nacional para la Reducción de Desastres (Conred) y de Obras de la Municipalidad de Guatemala inspeccionó este martes 18 de agosto el puente para verificar sus condiciones y establecer el tipo de evaluación especializada que requiere.

La infraestructura estaría a cargo del Ministerio de Comunicaciones, Infraestructura y Vivienda (CIV); sin embargo, las autoridades aún evalúan a qué institución corresponde la jurisdicción.

Una inspección visual de la Conred evidencia posibles daños en elementos estructurales ubicados en la parte inferior del puente.

Por el lugar pasan cada día entre 150 mil y 200 mil vehículos. Es una de las principales rutas de interconexión entre el área sur, desde la calzada Aguilar Batres, y el norte del país. Más del 95% de los vehículos de transporte pesado y de carga lo utiliza para conectarse con el Anillo Periférico.

En el sector señalado se observan grietas de considerable profundidad en la zona de unión entre las vigas longitudinales o principales y las transversales.

El puente cuenta con nueve vigas longitudinales que conectan con las transversales. Una de estas presenta fisuras que aparentan atravesar la estructura. La misma condición se observa en dos áreas; sin embargo, según las autoridades, será necesaria una evaluación especializada para determinar si los daños comprometen la capacidad de la estructura.

En imágenes captadas por Guatevisión y Prensa Libre se observa un movimiento localizado en ese punto cuando circulan vehículos sobre el puente.

La estructura presenta vibración y un aparente desplazamiento concentrados en la zona donde también se identifican las grietas y hay varillas de hierro expuestas.

Las vigas longitudinales y transversales forman parte de la superestructura y trabajan en conjunto para recibir y distribuir las cargas que soporta el puente. Por ello, cualquier fisura profunda, separación o desplazamiento en sus conexiones debe ser evaluado por especialistas.

Según las autoridades, la existencia de grietas y movimiento no permite, por sí sola, determinar la gravedad del daño ni establecer que exista riesgo de colapso. Sin embargo, los hallazgos hacen necesaria una inspección estructural detallada para establecer el origen de las fisuras, verificar el estado de las conexiones y determinar si se requieren medidas preventivas para garantizar la seguridad de quienes utilizan la infraestructura.

Pese a los daños visibles, las autoridades aún no han definido qué acciones se tomarán. Personal de la Municipalidad de Guatemala y de las instituciones involucradas deberá establecerlas a partir de los resultados de las evaluaciones técnicas.

CIV espera informe

El CIV señaló que no ha recibido ningún informe de la Conred. Cuando lo reciba, analizará las acciones correspondientes para determinar el tipo de intervención que requieran los daños que presente la estructura.

Por su parte, la Municipalidad de Guatemala indicó que el puente no forma parte del inventario municipal y que sería propiedad del CIV. Aunque el Departamento de Obras de la comuna efectuó una verificación en el lugar, la Conred deberá remitir las recomendaciones para determinar las medidas que correspondan.

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