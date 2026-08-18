Tras fallar licitación en museos cerrados, Cultura anuncia nuevo gasto de Q900 mil para seguridad

El Ministerio de Cultura y Deportes (MCD) busca retomar el control de la vigilancia en los museos nacionales luego de que una licitación por Q15.1 millones fuera rechazada en junio debido a que las bases incluían servicios de vigilancia para recintos como el Museo de Arte Colonial y el Museo del Libro Antiguo, los cuales se encuentran cerrados al público.

Según la Junta de Licitación, contratar seguridad para inmuebles clausurados —mientras sus piezas de valor ya están resguardadas en otros sitios— no era conveniente para los intereses del Estado.

Esta situación obligó a la cartera a depender de sistemas de cámaras y rondas de la Policía Nacional Civil (PNC) desde principios de julio, descontinuando una línea de 22 compras directas mensuales para tener guardias privados, las cuales sumaron Q1.9 millones en los últimos dos años y medio.

Ante este escenario, el ministro de Cultura, Luis Méndez, anunció durante una citación legislativa una medida de emergencia para finalizar el año.

Al respecto, el ministro Méndez indicó que la medida es un nuevo concurso que tiene que ser menor a los Q900 mil. "Se subirá en los siguientes días para cubrir de aquí para diciembre 2026, y el evento de licitación es un evento más amplio para el 2027, pero no tiene montos establecidos. Solo sería en museos, que está a cargo de la Dirección de Patrimonio Cultural, la seguridad de parques es un proceso que lleva la Dirección del Deporte y la Recreación, entonces son temas independientes", describió el funcionario.

El nuevo evento de cotización pretende cubrir los meses de octubre, noviembre y diciembre. Sin embargo, la planificación ha sido cuestionada por la Comisión de Deportes del Congreso, señalando que la falta de previsión administrativa ha derivado en un uso inadecuado de la fuerza pública para custodiar bienes culturales.

El diputado José Chic manifestó su preocupación por la gestión de los recursos. "Nos parece un poco irresponsable tener que hacer uso de agentes de Policía Nacional Civil para cuidar museos cuando el Ministerio de Cultura y Deportes tiene recursos para eso", reprochó.

Chic advirtió además de que, dado que una licitación pública suele tardar seis meses, el país podría enfrentar nuevos vacíos de seguridad a inicios del próximo año si no se agilizan los procesos administrativos actuales.

Mientras se resuelve la situación de los museos, el ministerio también enfrenta reclamos por el incumplimiento de contratos en parques deportivos, donde empresas privadas estarían cubriendo turnos de apenas 8 horas pese a que los contratos vigentes, valorados en más de Q7 millones, exigen vigilancia de 24 horas.

📍#Zona13

Tras recibir una #denuncia ciudadana de las limitaciones de ingresar al área de museos debido a la falta de agentes de seguridad, la Defensoría de los Derechos a la #Educación, #Cultura y #Deportes de la institución del @PDHgt se movilizó de inmediato para investigar.… pic.twitter.com/YSbugNX5JR — PDH Guatemala (@PDHgt) August 18, 2026

Con información del periodista Rubén Lacán.

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