Retumbos en zona 16: Insivumeh detecta deformación del terreno y pide vigilancia

Luego de los reportes de retumbos y temblores percibidos el viernes pasado por vecinos de Hacienda Real, zona 16, el Instituto Nacional de Sismología, Vulcanología, Meteorología e Hidrología (Insivumeh) hizo una evaluación de campo para determinar las condiciones del terreno y estableció que los movimientos estarían relacionados, principalmente, con un proceso de deformación o reacomodamiento del suelo.

En el informe, enviado a la Coordinadora Nacional para la Reducción de Desastres (Conred) y a la alcaldía auxiliar de la zona 16 de la Municipalidad de Guatemala, el Insivumeh asegura que el monitoreo de las grietas y los asentamientos será clave para determinar cómo evoluciona la deformación del terreno luego de los retumbos reportados por vecinos. La entidad descarta riesgos inmediatos, como cavernas.

Una evaluación de campo realizada por el Insivumeh descartó, en las áreas investigadas, evidencias concluyentes de cavidades de dimensiones significativas o de movimientos en masa recientes.

Como parte de la evaluación, los especialistas utilizaron radar de penetración terrestre (GPR), con el que encontraron una respuesta predominantemente homogénea del subsuelo. Sin embargo, identificaron una anomalía entre 1.4 y 2.4 metros de profundidad, cuya naturaleza no pudo establecerse de manera concluyente.

El análisis también detectó humedad en los niveles superficiales del subsuelo y materiales de relleno sobre depósitos pomáceos de mayor compactación. De acuerdo con el informe, la interacción de estas condiciones geológicas, la humedad y las modificaciones en el terreno estaría relacionada con un proceso de deformación o reacomodamiento que podría explicar los retumbos reportados.

El mapa elaborado por medio del ráster de amenaza a deslizamientos de la Conred en el 2016 delimita las zonas según tres niveles de exposición a esa amenaza: baja, media y alta. Al hacer un acercamiento a la zona de interés, Hacienda Real, se observa que las áreas no están expuestas directamente a deslizamientos; sin embargo, debido a su proximidad a sectores con pendientes de moderadas a abruptas, se considera que existe amenaza por ese tipo de movimientos.

El Insivumeh aseguró que "estructuralmente, el área se encuentra influenciada por sistemas de fallas con orientaciones predominantes noreste-suroeste y noroeste-sureste, asociadas al contexto tectónico del graben de la Ciudad de Guatemala.

Estas condiciones geológicas y estructurales constituyen factores relevantes en la evolución geomorfológica del terreno y en la respuesta de los materiales ante procesos de erosión, saturación e inestabilidad de laderas".

Los sobrevuelos con dron permitieron identificar evidencias de movimientos en masa en las laderas de Cascadas de San Isidro y la Planta de Tratamiento de Hacienda Real. No obstante, la vegetación desarrollada dentro de estos procesos indica que no son recientes.

En los sectores correspondientes a Cascadas de San Isidro y la Planta de Tratamiento de Hacienda Real se identificaron evidencias de movimientos en masa en las laderas; sin embargo, la presencia de vegetación desarrollada dentro de la geometría de estos procesos permitió interpretar que no corresponden a eventos recientes al momento de la evaluación. Por tanto, los sobrevuelos permitieron verificar las condiciones actuales de estos sectores y descartar evidencias superficiales de movimientos en masa recientes en las áreas evaluadas.

Antecedentes

El viernes 14 de agosto pasado, el Insivumeh registró durante el día eventos telúricos en los alrededores de los residenciales de Hacienda Real. Asimismo, recibió llamadas telefónicas de vecinos que reportaron haber percibido movimientos del suelo e indicaron la recurrencia de sismicidad en el área.

Derivado de lo anterior, personal del Insivumeh y la Conred efectuó una visita de campo, que se basó en una inspección visual y evaluaciones preliminares con equipo técnico, como el radar de penetración terrestre (GPR) y sobrevuelos con un vehículo aéreo no tripulado.

El Insivumeh publicó una sinopsis que contiene información preliminar de los reportes de retumbos en la zona 16 de la Ciudad de Guatemala, donde indica que "... originalmente, el sistema de detección automática lo había catalogado como un evento sísmico de magnitud local 2.8, sin embargo, los analistas determinaron rápidamente que la naturaleza del evento no era la de un sismo de origen tectónico...".

Ante estos hallazgos, el ente científico, en su informe número INS-DG-SGGA-RC-2026-15, recomendó:

Mantener un seguimiento periódico de las grietas y asentamientos para detectar nuevas fracturas o un incremento en las deformaciones.

También planteó hacer una evaluación específica de las laderas, considerando las condiciones del suelo, la humedad y las pendientes.

El informe del Insivumeh establece que, si los agrietamientos o asentamientos continúan avanzando, será necesario complementar la evaluación con otros estudios para determinar con mayor detalle las condiciones del subsuelo y la evolución de la deformación.

Además, como parte del seguimiento, se instaló un sensor para medir las vibraciones en el sector. Después de 24 horas de monitoreo, el Insivumeh informó que no se habían registrado movimientos que pudieran relacionarse con eventos locales.

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