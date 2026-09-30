CSJ elige a la magistrada Jenny Alvarado Teni como presidenta para el periodo 2026-027

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CSJ elige a la magistrada Jenny Alvarado Teni como presidenta para el periodo 2026-027

También se nombró a los nuevos presidentes de las cámaras de amparos y antejuicios; penal y civil.

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La magistrada Alvarado Teni debe asumir la presidencia el próximo 13 de octubre. Fotografía: Organismo Judicial.

La Corte Suprema de Justicia (CSJ) eligió, al primer intento y por unanimidad, a la magistrada Jenny Alvarado Teni como presidenta del Organismo Judicial (OJ). Alvarado asumirá en el cargo el próximo 13 de octubre.

La magistrada sustituirá a Claudia Paredes al frente del Poder Judicial que lleva ocho meses al frente de Poder Judicial, ya que la falta de acuerdos en la CSJ llevó a un nombramiento por mayoría en febrero de este año.

La elección de Alvarado Teni logró romper con una racha de desacuerdos en la CSJ, ya que su nombramiento se concreta en plazos de ley y de manera unánime, incluso con el voto favorable del grupo minoritario.

Una fuente explicó que fue la misma Alvarado Teni quien se propuso para el cargo sin que ninguno de los otros magistrados hiciera otra propuesta, siendo así electa de manera unánime.  

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En el Palacio Judicial se comenta que los acuerdos a favor de Alvarado Teni se concretaron en reuniones el pasado fin de semana. Toda vez pactados, la presidenta Paredes convocó al pleno para la elección presidencial.

Presidentes de Cámaras

Además de la elección de nuevo presidente, la CSJ también nombró nuevos presidentes para las cámaras de amparo y antejuicio; penal; y civil, anunciando la integración de cada una de estas dependencias judiciales.

Cámara de Amparos y Antejuicios

  • Igmaín Galicia Pimentel - Presidente
  • Carlos Ramiro Contreras
  • Carlos Lucero
  • Clemen Juárez

Cámara Penal

  • René Girón - Presidente
  • Gustavo Morales Duarte
  • Teodulo Cifuentes
  • Mauricio Corado

Cámara Civil

  • Claudia Paredes - Presidente
  • Flor de María García
  • Flor de María Gálvez
  • Estuardo Cárdenas

ESCRITO POR:

Douglas Cuevas

Periodista de Prensa Libre especializado en temas políticos y del sector justicia, con 15 años de experiencia en periodismo escrito, televisivo y radial.

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