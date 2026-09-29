Fracasa intento de diputados de oposición para imponer elección de contralor general de Cuentas

Los diputados de oposición expusieron al subcontralor Giovanni Castellanos como su favorito para dirigir la Contraloría General de Cuentas (CGC), pero fracasaron en la búsqueda de acuerdos para adelantar la elección a este martes.

Al menos eso informan fuentes legislativas que optan por no ser citadas, pero que confirman intentos de un grupo de diputados por adelantar la elección del contralor, pese a que Junta Directiva la tiene programada para el 6 de octubre.

La sesión plenaria comenzó de forma habitual con pocos diputados en el hemiciclo, pero tal y como ocurre cuando se pactan aprobaciones de urgencia, el quórum se elevó rápido y reunió a más de 140 diputados.

Hasta poco antes de comenzar la sesión, las fuentes aseguraron que la oposición del Legislativo ya tenía los votos para nombrar hoy mismo al subcontralor de Calidad del Gasto, Jorge Giovanni Castellanos Gudiel, como nuevo jefe de la CGC.

Estas negociaciones habrían tenido de protagonistas a dos diputados: Luis Aguirre, jefe del bloque Cabal, y Allan Rodríguez, jefe del bloque Vamos.

La semana pasada se alertó el intento de adelantar la sesión y al ser consultado, el diputado Aguirre dijo: "Es un tema entre diputados, no es de la prensa y será el día que se tengan los votos".

Fuentes cercanas al @CongresoGuate advierten que un grupo de diputados quiere adelantar la elección de Contralor al 29 de septiembre, entre ellos Luis Aguirre de Cabal. Al ser consultado dijo: "Es un tema entre diputados, no es de la prensa y será el día que se tengan los votos". pic.twitter.com/WJB8aril8w — Douglas Cuevas (@dcuevas_pl) September 25, 2026

También se intentó conseguir una postura del diputado Rodríguez, pero el número consignado ya no permite enviarle mensajes o hacerle llamadas al expresidente del Congreso.

En ese sentido,se mandó una consulta con su hermano, el también diputado Luis Rodríguez, quien calificó las alertas como rumores o chismes, explicando que Vamos a este momento no tiene un número significativo de diputados.

Allan Rodríguez, y otros diputados, estuvieron activos durante la sesión con su teléfono celular. Fotografía: Prensa Libre (Byron Rivera).

“Nosotros no tenemos mayoría en el Congreso. Es el oficialismo quien mantiene una alianza”, agregó, y que sería prudente hacer estas consultas a los diputados oficialistas.

Los legisladores, luego de aprobar un nuevo decreto que reformó las reglas de la prisión preventiva, comenzaron a razonar sus votos, estando pendiente de fijar una postura el diputado Rodríguez, de Vamos.

Los diputados comenzaron a desmarcarse tras aprobar un decreto. Fotografía: Prensa Libre (Byron Rivera).

Pero justo antes de escuchar su ponencia la diputada oficialista, Victoria Palala, pidió una revisión de quorum y los más de 140 diputados se redujo a 53, siendo imposible continuar con la sesión que fue suspendida.

El @MPguatemala pide copia del expediente de Giovanni Castellanos, subcontralor e integrante de la nómina de candidatos a Contralor General de Cuentas. Castellanos fue denunciado por aparentes anomalías para acreditar su grado académico de doctor ante la comisión de postulación. pic.twitter.com/ydEerfZuNz — Douglas Cuevas (@dcuevas_pl) September 28, 2026

EE. UU. fija postura

Organizaciones sociales han advertido desde que comenzó la renovación de instituciones del 2026 que hay riesgo que grupos del crimen organizado y narcotráfico coopten altos puestos de Estado, por lo que llaman a fiscalizar.

Pero este martes la embajada de Estados Unidos en Guatemala se sumó para pedir transparencia en el proceso de elección de Contralor, que, según fuentes, incluyó en que algunos diputados decidieran ya no adelantar la elección.

Estados Unidos apoya firmemente el fortalecimiento de instituciones libres de la influencia de redes de narcotráfico y del financiamiento ilícito. Las instituciones con el cargo de las próximas elecciones en Guatemala no son la excepción. Con ese fin, el #EncargadoDeNegocios… — US Embassy Guatemala (@usembassyguate) September 29, 2026

“Estados Unidos apoya firmemente el fortalecimiento de instituciones libres de la influencia de redes de narcotráfico y del financiamiento ilícito. Las instituciones con el cargo de las próximas elecciones en Guatemala no son la excepción”, señaló una publicación en sus redes sociales.

El mensaje también añadió que “con ese fin, el Encargado de Negocios Jorgan Andrews se está reuniendo con representantes de estas organizaciones para reafirmar el respaldo de Estados Unidos a un proceso de selección del Contralor General transparente y basado en méritos”.

Las negociaciones

También habría influido en la abrupta ruptura de acuerdos la exposición de las negociaciones, que hizo que diputados declinaran por temor a manchar su nombre y el de sus partidos, a meses de las elecciones generales.

Las fuentes legislativas y cercanas al Congreso, que prefieren mantenerse en el anonimato, explicaron algunas de las negociaciones que se hablan alrededor del apoyo a de Castellanos.

🏛️ Elección de Junta Directiva 2026-2027



🗳️ Con 149 votos a favor, el pleno del Congreso elige a los integrantes de la Junta Directiva para el período legislativo 2026-2027.#CongresoVisible pic.twitter.com/vINvDLvdj8 — Guatemala Visible (@guatevisible) November 4, 2025

Presuntamente el principal acuerdo sería bloquear a potenciales candidatos por medio de la Constancia Transitoria de Inexistencia de Reclamación de Cargos, popularmente conocido como finiquito.

Con esto se impediría la participación de algunos potenciales candidatos presidenciales del 2027, específicamente aquellos que salieron con aceptación popular en sondeos de opinión de los últimos meses.

Los acuerdos incluirían el futuro nombramiento de José Domingo Conde para una de las subcontralorias, Conde es el representante suplente ante la Junta Monetaria por parte el Consejo Superior Universitario de la USAC, órgano que lidera el rector Walter Mazariegos.

El hijo de José Domingo Conde, José Alejandro Conde, es el secretario en funciones del partido político Cabal del diputado Luis Aguirre, según la última información electoral publicada en la página web del Tribunal Supremo Electoral (TSE).

También se explicó que la única forma que se tenía para frenar la elección adelantada sería si la Junta Directiva del Congreso rompe quórum, pero para evitar ese escenario se habría incluido en los acuerdos a miembros de la actual Directiva.

Para esto, las bancadas a favor de Castellanos estarían garantizando los votos para que algunos diputados de la actual Junta Directiva fueran reelectos para el periodo 2027-2028, indicaron las fuentes.

Pese a que la elección estaría prevista para el 6 de octubre por ser un tema constitucional, los diputados podrían todavía mocionar en la sesión plenaria del próximo jueves, pese a no reunir quorum en la mayoría de las convocatorias por estar destinada a interpelaciones.