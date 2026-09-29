Quiénes respaldan a los 6 candidatos a contralor y qué intereses rodean la elección

La elección del futuro contralor general de Cuentas se dará en medio de las negociaciones del presupuesto para el 2027; de la renovación de junta directiva del Congreso y la crisis de los combustibles.

Pero el evento que más incidencia tendrá en el nombramiento, de acuerdo con los analistas, son las elecciones generales del 2027 por la emisión de los finiquitos, documento vital para todo aquel que maneje fondos públicos y que se postule para algún cargo de elección popular.

La comisión de postulación conformó la nómina de seis candidatos y la entregó al Congreso que prevé elegir al jefe de la CGC para el periodo 2026-2030 durante las sesiones del 6 u 8 de octubre. En los últimos días se promovió adelantar la votación pero no se encontró respaldo en la junta de jefes de bloque de este lunes. El elegido debe tomar posesión el 13 de octubre.

Observadores identifican que existen al menos tres grupos, y un número no claro de actores políticos, que estarían respaldando las candidaturas para conseguir incidencia en la futura elección de contralor.

Uno de los grupos está dentro de la misma Contraloría, ya que cuatro de los seis candidatos trabajan en esa dependencia, pero no todos los candidatos tendrían el visto bueno del actual Contralor, Frank Bode Fuentes.

Otro grupo que logró colocar a dos candidatos tiene vínculos con la Superintendencia de Administración Tributaria (SAT). Sin embargo, observadores señalan que el gobierno de Bernardo Arévalo buscaría tener incidencia sobre ambas candidaturas.

Luis Antonio Marroquín Pimentel, de CGC

Marco Antonio Vélez González, de CGC

Jorge Giovanni Castellanos Gudiel, de CGC

Elfego Odair Castañon González, de CGC

Oscar Alberto Hernández Romero, de SAT

Julio Otoniel Roca Morales, de SAT

Con la nómina en su poder, el Congreso puede elegir, con al menos 81 votos, a uno de los seis candidatos.

Los vínculos

Luis Antonio Marroquín Pimentel, es el actual director de Probidad de la CGC y se le identifica como parte de uno de los grupos de la institución con posible cercanía con el actual contralor.

Marco Antonio Vélez González, es asesor del despacho superior de la CGC, formaría parte de otro grupo de la institución pero no el preferido del actual Contralor.

Jorge Giovanni Castellanos Gudiel, subcontralor de Calidad del Gasto, es el candidato que cuenta con reconocimiento desde la contraloría y el favorito de Bode Fuentes, quien habría hecho alianza con el rector de la Usac, Walter Mazariegos y algunos actores políticos del partido Vamos.

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En una radiografía de la nómina, podemos observar algunos elementos relevantes de los candidatos.



▪️Punteo de evaluación

▪️Lugar de trabajo actualmente

▪️Inclusión en nómina 2022 y 2026



🔎 Consulta más datos de su perfil en… pic.twitter.com/F1RSk6Ypze — Guatemala Visible (@guatevisible) September 20, 2026

Elfego Odair Castañon González, subcontralor Administrativo, forma parte de la CGC, pero de un ala conformada por trabajadores y cuadros técnicos, que no responden a la línea de Bode Fuentes, además tendría apoyo del gobierno por su parentesco con un diputado oficialista.

Oscar Alberto Hernández Romero, trabajó en la SAT, a quien se le ubica como cercano a grupos de gobierno, fue uno de los profesionales que impulsó el caso por defraudación B410.

Julio Otoniel Roca Morales, integra el directorio de la SAT, presuntamente cercano a las actuales autoridades de la SAT y del Ministerio de Comunicaciones, afín al gobierno de Arévalo.

“Cuatro de los seis están trabajando en la CGC y forman parte del grupo que trabaja con Frank Bode, se presume que ellos son personas de su confianza, entonces a simple vista se diría que es la cúpula de Bode”, indica Carmen Aida Ibarra, directora de Movimiento Projusticia.

Sin embargo, la observadora destaca que no todos los candidatos de la CGC tienen el apoyo del actual Contralor, “él está detrás de la candidatura de Geovani Castellanos, al igual que Duay Martínez y esa corriente que representa en el Congreso”, afirmó.

Oficialismo con poca negociación

Aunque existan algunos candidatos relacionados con el gobierno, los observadores dudan de la capacidad de negociación oficialista, recordando como ha sido su papel en las últimas elecciones de segundo grado.

“Uno de los seis candidatos tiene consanguinidad con un diputado del oficialismo, sin embargo, en este año en las postuladoras vimos que la capacidad de negociar del Ejecutivo no es determinante ni su fortaleza”, indica Pablo Muñoz, de Alianza por las Reformas.

El candidato al que hace referencia Muñoz es Castañón, que pese a ese vinculo oficial dentro de la CGC es visto como un actor contrario a lo que representa Bode y Walter Mazariegos, quien intentó incidir en la postuladora.

“Tiene gente de la CGC que no es de Bode, trabajadores y opositores a Walter Mazariegos, además de algunos oficialistas, cuadros políticos asociados al gobierno, pero no sé qué tanto el presidente negociaría a favor de él”, explica Ibarra.

Piden transparencia

Los grupos de observación consideran que ahora el Congreso debe de hacer una elección a la altura, mostrando la misma transparencia que tuvo la comisión de postulación

“Lo ideal sería que hubiese algún acercamiento a nivel de instancias oficiales, como por ejemplo los jefes de Bloque o la Junta Directiva, no solo una ronda de entrevistas si no la búsqueda de más información para que los diputados tomen una mejor decisión”, comenta Ibarra.

Por su parte, Muñoz considera que esta fase previa a la elección permita conocer más a detalle los planes de cada candidato para evitar errores en el proceso, “un Contralor que no controle, es uno de los grandes riesgos”.