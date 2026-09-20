Quiénes son los seis candidatos a contralor entre los que deberá elegir el Congreso

La Comisión de Postulación definió este domingo 20 de septiembre a los seis profesionales entre quienes el Congreso deberá elegir al próximo contralor general de Cuentas para el período 2026-2030.

La nómina está integrada por Marco Antonio Vélez González, Luis Antonio Marroquín Pimentel, Jorge Giovanni Castellanos Gudiel, Óscar Alberto Hernández Romero, Julio Otoniel Roca Morales y Élfego Odair Castañón González.

Vélez obtuvo 91 puntos; Marroquín, 89; Castellanos, 81; Hernández, 74; Roca, 70, y Castañón, 65.

Marroquín, Castellanos y Castañón ocupan cargos en la Contraloría General de Cuentas (CGC); Vélez presta servicios como asesor de esa institución; Roca integra el Directorio de la Superintendencia de Administración Tributaria (SAT), y Hernández desarrolló buena parte de su carrera en esa superintendencia.

Tres de los seis —Marroquín, Castellanos y Castañón— llegaron a la elección con tachas no desvanecidas. Vélez y Roca también fueron objetados, pero sus descargos fueron aceptados; Hernández no figuró entre quienes llegaron a la votación con tachas pendientes.

El Congreso deberá elegir al próximo contralor con al menos 81 votos.

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En una radiografía de la nómina, podemos observar algunos elementos relevantes de los candidatos.



▪️Punteo de evaluación

▪️Lugar de trabajo actualmente

▪️Inclusión en nómina 2022 y 2026



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Marco Antonio Vélez González

Vélez fue el aspirante con la calificación más alta, con 91 puntos. Es asesor del despacho superior de la CGC y fue director de Auditoría a Fideicomisos entre abril del 2018 y abril del 2019.

Su trayectoria incluye cargos y asesorías en los ministerios de Economía, Trabajo, Desarrollo Social y Comunicaciones, el Congreso, la Procuraduría de los Derechos Humanos, el Infom y la Conred. También ha trabajado con la firma Vélez, Mayén & Asociados.

Participó en los procesos para contralor del 2018 y del 2022. En este último obtuvo 75.62 puntos y quedó entre los 12 aspirantes elegibles.

En el proceso actual recibió una objeción, pero su descargo fue aceptado con 23 votos.

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Votación final para integra la nómina de 6 candidatos.



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👤 Marco Antonio Vélez González es electo.



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Luis Antonio Marroquín Pimentel

Marroquín obtuvo 89 puntos y es director de Probidad de la CGC, dependencia encargada de revisar e investigar las declaraciones juradas patrimoniales de funcionarios y empleados públicos.

En el 2022 obtuvo 72.27 puntos, pero quedó excluido porque no acreditó los 10 años de ejercicio profesional exigidos.

Ervin Herman Kiesling Alvarado presentó en su contra una tacha por un traslape de horarios en una declaración jurada. La postuladora rechazó el descargo.

Movimiento Pro Justicia lo describe en su informe de trayectoria como un funcionario cercano al actual contralor, Frank Bode.

Luis Marroquín Pimentel es el primer candidato a contralor general de cuentas 2026-2030 en ser nominado al cargo. Recibió 22 votos a favor. pic.twitter.com/UEsSmwBjR1 — ProJusticiaGuatemala (@ProJusticiaGuat) September 20, 2026

Jorge Giovanni Castellanos Gudiel

Castellanos obtuvo 81 puntos y es subcontralor de Calidad del Gasto Público. Ha desarrollado su carrera en la CGC, donde ha ocupado puestos técnicos, de auditoría, supervisión y dirección. Movimiento Pro Justicia registra 34 años de trayectoria en la institución.

Recibió seis tachas y la comisión rechazó todos sus descargos. Cinco cuestionaron aspectos de su trayectoria académica y otra se relacionó con la contratación en la CGC de una persona identificada por el denunciante como familiar.

El Ministerio Público confirmó, además, una denuncia por aparentes anomalías relacionadas con la acreditación de experiencia docente, asignada a la Fiscalía contra la Corrupción.

En agosto, Prensa Libre informó que Movimiento Pro Justicia y Alianza por las Reformas identificaban dentro de la postuladora un bloque que contaría con respaldo del contralor Frank Bode y en el que ubicaban a Castellanos.

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Votación final para integra la nómina de 6 candidatos.



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👤 Jorge Giovanni Castellanos Gudiel es electo.



📌 Se requiere de 18 votos a favor.



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Óscar Alberto Hernández Romero

Hernández obtuvo 74 puntos. Es contador público y auditor con maestría en Consultoría Tributaria por la Universidad de San Carlos de Guatemala.

Trabajó en la SAT de 1998 al 2012 y del 2020 a mayo del 2025. Fue auditor, jefe de sección, jefe de departamento, intendente de Fiscalización y superintendente interino. En el 2025 participó en el proceso para dirigir la SAT.

Movimiento Pro Justicia consigna que en Guatecompras aparecen vinculados a su NIT los negocios El Lejano Oeste y Dicel Guatemala. También señala que tuvo como asesora a Luz Elvira Hernández Andrade, esposa de Mynor Alfonso de la Rosa Palacios, actual diputado de Vamos.

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Votación final para integra la nómina de 6 candidatos.



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👤 Oscar Alberto Hernández Romero es electo.



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Julio Otoniel Roca Morales

Roca obtuvo 70 puntos y actualmente integra el Directorio de la SAT. La institución lo registra entre sus directores.

Tiene un doctorado en Ciencias de la Administración y maestrías en Formulación y Evaluación de Proyectos y Administración Financiera. Fue docente de posgrado en la Facultad de Ciencias Económicas de la Usac entre el 2004 y el 2024.

También fue auditor interno de Fonapaz y gerente general del Comité Promejoramiento del Cuerpo de Bomberos Municipales. Participó en los procesos para contralor del 2018 y del 2022, y en este último integró la nómina final de seis.

En agosto, Prensa Libre reportó que algunas fuentes lo relacionaban con autoridades de la SAT y del Ministerio de Comunicaciones dentro de la competencia por la CGC.

En el proceso actual fue objetado, pero su descargo obtuvo los 18 votos necesarios.

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Votación final para integra la nómina de 6 candidatos.



𝗖𝗨𝗔𝗥𝗧𝗔 𝗥𝗢𝗡𝗗𝗔

👤 Julio Otoniel Roca Morales es electo.



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Élfego Odair Castañón González

Castañón obtuvo 65 puntos y es subcontralor administrativo de la CGC. Antes trabajó en otros puestos de la institución y en la Dirección Departamental de Educación de San Marcos.

Erick Adolfo Waldemar Pérez Huinac y Ángel José Manuel Racancoj Cayax presentaron una tacha en la que cuestionaron su imparcialidad y señalaron un supuesto favorecimiento de familiares. Ervin Herman Kiesling Alvarado planteó otra por la contratación de su hermano, Lenin Magdonal Castañón González, y el ascenso de su esposa, Liliana Aracely Fuentes Fuentes. La comisión rechazó los descargos.

Es hermano de Manfredo Duvalier Castañón González, diputado electo en el 2023 por Movimiento Semilla y actualmente registrado por el Congreso como independiente por Lista Nacional.

Con la nómina integrada, corresponde al Congreso escoger entre los seis candidatos al próximo contralor general de Cuentas para el período 2026-2030.