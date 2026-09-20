Guatemala prepara su estrategia de inteligencia artificial, pero aún debe definir quién la dirigirá

Guatemala prepara en dos etapas su política de inteligencia artificial. La Secretaría Nacional de Ciencia y Tecnología (Senacyt) trabaja en una estrategia para el Organismo Ejecutivo, cuyo documento se encuentra avanzado, pero todavía es interno.

“Tenemos a nuestro cargo el planteamiento de la estrategia gubernamental de inteligencia artificial”, explicó Adolfo Ottoniel Monterroso Rivas, secretario nacional de Ciencia y Tecnología.

La propuesta podría estar lista a finales de noviembre o principios de diciembre. Después vendrá la estrategia nacional, de carácter multisectorial, que Monterroso sitúa para el primer trimestre del 2027.

Ese segundo proceso deberá definir, entre otros puntos, qué institución asumirá permanentemente la conducción de la inteligencia artificial en el país.

La plataforma pública de la Estrategia Nacional de Inteligencia Artificial (Enia) todavía identifica a la Comisión Presidencial de Gobierno Abierto y Electrónico (GAE) como organizadora y mantiene en curso la construcción de una hoja de ruta, un marco de gobernanza y mecanismos de supervisión y rendición de cuentas.

Monterroso explicó que Senacyt ya participaba en la Mesa de Transformación Digital y había trabajado en el diagnóstico RAM sobre preparación para la IA. Al llevar un mayor avance técnico y por sus competencias en ciencia y tecnología, indicó, resultó “más operativo” que continuara la elaboración de la estrategia gubernamental.

GAE continuará con sus funciones de modernización del Ejecutivo.

“Todavía no es la conducción institucional”, aclaró Monterroso sobre el papel de Senacyt.

La autoridad responsable deberá resolverse posteriormente dentro de la estrategia nacional.

Fuentes gubernamentales consultadas por Prensa Libre han mencionado entre las posibilidades la creación de un Instituto de Inteligencia Artificial y cambios en la estructura de Senacyt. Monterroso señaló que ninguna fórmula está definida.

Entre las alternativas citó mantener la responsabilidad en una institución existente, crear un instituto o una superintendencia con autonomía, o establecerla dentro de una estructura ministerial.

Brechas abiertas

La discusión ocurre en un país que obtuvo dos puntos sobre cinco en la Evaluación del Panorama de Inteligencia Artificial, desarrollada con apoyo del Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo. Guatemala alcanzó 1.5 puntos en regulación y ética, 2.2 en ecosistema de IA y 2.2 en inteligencia artificial para Gobierno.

El diagnóstico RAM, elaborado con Unesco, plantea retos similares. Monterroso los resume en cuatro áreas: formación de personas, infraestructura y capacidad computacional, consideraciones éticas y culturales y normativa, particularmente en protección de datos.

Alí Arafat Lemus, director del Postgrado en Inteligencia Artificial de Universidad Galileo, considera que las limitaciones tecnológicas obligarán al país a recurrir a modelos desarrollados en el exterior.

“A nivel técnico necesariamente tenemos que pegarnos un poquito a estos modelos internacionales, porque son los que hay, y solo mejorarlos, adaptarlos a nuestra realidad”, afirma.

Leonel Aguilar Melgar, investigador y profesor en ETH Zúrich, apunta que buena parte de las grandes decisiones sobre salvaguardas seguirá concentrada fuera del país, aunque Guatemala conserva capacidad para tomar decisiones propias.

“Existe un margen de acción para Guatemala en términos de soberanía sobre datos regionales, decisiones de innovación local y marcos regulatorios específicos”, sostiene.

La IA ya se utiliza

Mientras se construyen las reglas, algunas instituciones ya incorporan estas herramientas. El Organismo Judicial desarrolla desde el 2025 un plan piloto relacionado con amparos y otros expedientes. Las adquisiciones vinculadas suman Q1.3 millones y el OJ sostiene que la herramienta sirve de apoyo y no sustituye el criterio judicial.

Para Monterroso, Guatemala enfrenta una discusión distinta de la que sostienen los grandes laboratorios.

“No vamos a llegar a un nivel de generadores como las dos o tres empresas en Estados Unidos”, señaló.

El objetivo, añadió, es desarrollar capacidades para aprovechar la tecnología sin ampliar las brechas de desigualdad.

La estrategia gubernamental será el primer paso. La institución que dirigirá la política nacional de inteligencia artificial todavía está por definirse.

HumanIA lleva el debate fuera de la capital

La Vicepresidencia impulsa, con apoyo de Senacyt, los diálogos HumanIA, espacios para discutir las implicaciones éticas y normativas de la inteligencia artificial.

Ya se realizaron encuentros en Ciudad de Guatemala y Quetzaltenango, y están previstos otros en distintos departamentos del país. La información oficial confirma que el primer encuentro se celebró en junio en la capital y el segundo, en agosto, en Quetzaltenango. La iniciativa contempla una serie de cuatro diálogos.

Monterroso señala que estos diálogos buscan acompañar el desarrollo tecnológico con una discusión sobre las normas y consideraciones éticas que Guatemala necesita.