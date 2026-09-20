Elección de contralor general: Así quedó integrada la nómina, los cambios finales y cómo fue la votación

La comisión tiene 27 integrantes y cada candidato necesitaba el respaldo de dos terceras partes, es decir, 18 votos. La integran 13 decanos universitarios, 13 representantes de dos colegios profesionales y Miquel Cortés, rector de la Universidad Rafael Landívar, quien la preside.

Los seleccionados para la nómina de contralor general son: Luis Antonio Marroquín Pimentel, Marco Antonio Vélez González, Jorge Giovanni Castellanos Gudiel, Élfego Odair Castañón González, Óscar Alberto Hernández Romero y Julio Otoniel Roca Morales.

El cruce de las votaciones efectuado por Prensa Libre revela un matiz: varios comisionados que días antes votaron contra la aceptación de los descargos de Marroquín, Castellanos y Castañón posteriormente los respaldaron para integrar la nómina.

Que un descargo haya sido rechazado significa que la tacha no fue desvanecida ante la comisión, pero no constituye una declaración de responsabilidad ni demuestra por sí misma que el señalamiento sea verdadero. La propia metodología permitió que estos aspirantes continuaran en el proceso, según explicó Miquel Cortés al finalizar la selección.

Cortés explicó que una tacha o impedimento no excluye automáticamente a un candidato y que debe valorarse el tipo de señalamiento. El presidente de la comisión también consideró relevante observar “qué comisionado ha votado por quién”, porque, afirmó, ese registro aporta información sobre la votación.

Los votos cambiaron entre rondas

En la primera ronda, únicamente Marroquín alcanzó el mínimo, con 22 votos. Vélez obtuvo 16; Castellanos, 12; Castañón y Hernández, 11 cada uno, y Roca, 10. Solo Marroquín avanzó.

La segunda ronda definió otras tres plazas: Vélez obtuvo 19 votos, Castellanos llegó a 18 y Castañón subió de 11 a 21.

La tercera ronda no produjo nuevos seleccionados: Hernández obtuvo 17 votos y Roca, 16. En la cuarta, Hernández alcanzó 19 y Roca, los 18 necesarios.

Al finalizar la votación, Miquel Cortés, presidente de la postuladora, reconoció que durante los recesos se alcanzaron “ciertos consensos” entre los comisionados. Señaló, sin embargo, que para decidir también se consideraron los puntajes, las pruebas psicométricas, las revisiones de expedientes y las entrevistas, que calificó como un elemento determinante para votar a favor o en contra de un aspirante.

Marroquín: nueve cambiaron su voto

Marroquín, director de Probidad de la CGC y calificado con 89 puntos, recibió dos tachas. Una fue desvanecida, pero el descargo relacionado con un señalamiento de Ervin Herman Kiesling Alvarado por un traslape de horarios en una declaración jurada obtuvo 13 votos a favor y 14 en contra. Movimiento Pro Justicia también documentó el rechazo de ese descargo.

Nueve comisionados que votaron contra aceptar esa defensa posteriormente respaldaron a Marroquín para integrar la nómina: Erick Leony, de la Universidad Francisco Marroquín; Ronaldo Girón, de la Universidad Panamericana; Arlindo Velásquez, de la Universidad de Occidente; Wendy Martínez, de la Universidad InterNaciones; Mayra López, de la Universidad Mesoamericana; Arnulfo Delgado, Luis Cal y Henry Mencos, representantes del Colegio de Contadores Públicos y Auditores de Guatemala (CPA), y Alexander Sac, representante del Colegio de Economistas, Contadores Públicos y Auditores y Administradores de Empresas (CCEE). Sus representaciones coinciden con la integración oficial de la postuladora.

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Con cuatro rondas de votación quedó integrada de la nómina de 6 candidatos.



CANDIDATOS:

👤 Luis Antonio Marroquín Pimentel

👤 Marco Antonio Vélez González

👤 Jorge Giovanni Castellanos Gudiel

👤 Elfego Odair Castañón… pic.twitter.com/YyKaJFngKD — Guatemala Visible (@guatevisible) September 20, 2026

Castellanos: seis descargos rechazados

Castellanos, subcontralor de Calidad del Gasto Público, obtuvo 81 puntos y fue objeto de seis tachas. Cinco cuestionaron distintos aspectos de su documentación y trayectoria académica, y otra se relacionó con contrataciones de familiares en la CGC. Movimiento Pro Justicia reportó que las seis fueron admitidas y que todos sus descargos fueron rechazados.

Las objeciones fueron presentadas por Berlinner Alirosay Palacios Gómez; Mónica Mercedes López Rodríguez y Jacobo Castañeda Midence; Alex Bartolomé Petzey Quiejú; Kevin Ronaldo Santiago Bámaca, y Ervin Herman Kiesling Alvarado, quien planteó dos señalamientos.

En las seis votaciones para aceptar sus descargos, Castellanos obtuvo 11, 10, 9, 9, 9 y 10 votos favorables, respectivamente, siempre por debajo de los 18 necesarios.

Sin embargo, siete comisionados que habían votado contra aceptar los seis descargos después apoyaron su incorporación a la nómina: Arlindo Velásquez, de la Universidad de Occidente; Milvia Elías, de la Universidad Regional; Oscar Paiz, de la Universidad Americana; Wendy Martínez, de la Universidad InterNaciones; Mayra López, de la Universidad Mesoamericana, y Abigail Roblero y Henry Mencos, representantes del CPA. Castellanos pasó de 12 votos en la primera ronda a los 18 exactos en la segunda.

Prensa Libre también documentó que el Ministerio Público confirmó una denuncia contra Castellanos asignada a la Fiscalía contra la Corrupción por supuestas anomalías relacionadas con la acreditación de experiencia docente. La existencia de la denuncia no implica responsabilidad penal.

En 3 rondas de votación han ingresdo 4 candidatos a CGC 2026-2030.

Los 4 nominados forman parte de la gestión del actual contralor, Frank Bode. Sse entiende que Vélez no está entre los favoritos del contralor y que su verdadero candidato es Giovanni Castellanos. pic.twitter.com/eVWPW5XkU7 — ProJusticiaGuatemala (@ProJusticiaGuat) September 20, 2026

Castañón pasó de 11 a 21 votos

Castañón, actual subcontralor administrativo y calificado con 65 puntos, recibió dos tachas. Erick Adolfo Waldemar Pérez Huinac y Ángel José Manuel Racancoj Cayax cuestionaron su imparcialidad y un supuesto favorecimiento de familiares. Ervin Herman Kiesling Alvarado objetó la contratación de su hermano, Lenin Magdonal Castañón González, y el ascenso de su esposa, Liliana Aracely Fuentes Fuentes.

El registro de votación muestra 16 votos a favor de aceptar sus descargos y 11 en contra, por lo que no alcanzó los 18 requeridos.

Seis comisionados que votaron contra aceptar esas pruebas después respaldaron a Castañón en la segunda ronda: Arlindo Velásquez, de la Universidad de Occidente; Gerson Tobar, de la Universidad Da Vinci; Byron Mejía, de la Usac; Wendy Martínez, de la Universidad InterNaciones, y Luis Cal y Reyna Mérida, representantes del CPA. Castañón pasó de 11 a 21 votos.

Castañón es hermano de Manfredo Duvalier Castañón González, elegido diputado por Movimiento Semilla en el 2023 y actualmente registrado por el Congreso como independiente.

Tres llegaron sin tachas pendientes

Vélez, quien obtuvo la mayor calificación, con 91 puntos, recibió un señalamiento, pero su descargo fue aceptado con 23 votos. Roca, con 70 puntos, también fue objetado, pero alcanzó exactamente 18 votos para desvanecer la tacha. Hernández, con 74 puntos y una trayectoria principalmente en la SAT, no figura entre los aspirantes que llegaron a la votación final con tachas no desvanecidas. Prensa Libre había documentado que siete de los 15 elegibles se encontraban en esa situación antes de integrar la nómina.

Mynor Lorenzo, analista de Guatemala Visible, destacó que tres de los seis seleccionados trabajan actualmente en la Contraloría y que otros tienen trayectoria en la SAT. Señaló que durante el proceso se discutió también si los candidatos cumplían los requisitos legales para optar al cargo.

Los seis nombres deberán ser trasladados al Congreso, al que corresponde elegir al contralor general de Cuentas para el período 2026-2030 con al menos 81 votos.

Cortés informó que la nómina será publicada y que los expedientes serán entregados al presidente y a la Junta Directiva del Congreso. También se abrirá un período de cinco días para presentar impugnaciones y la postuladora prevé reunirse nuevamente el 28 de septiembre para conocerlas, si las hubiera.