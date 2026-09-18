Presidente de postuladora a contralor expone intimidaciones y pide a comisionados no ceder ante presiones

La comisión de postulación para contralor general de Cuentas debe informar hoy quiénes son los 15 aspirantes elegibles para integrar la nómina final de seis candidatos. En medio de esta discusión el presidente de la comisión denunció presiones e intimidaciones.

Miquel Cortés, presidente de la comisión y rector de Universidad Rafael Landívar (URL), reanudó a las 9 horas de este viernes 18 de septiembre la séptima sesión de la postuladora.

La comisión se declaró en sesión permanente hasta que concluya la calificación de expedientes, que se efectúa en parejas de comisionados, algo que generó dudas entre grupos de observación.

Ayer la postuladora hizo una primera revisión de los 40 expedientes en contienda, pero las notas asignadas no se hicieron publicas hasta que exista una contra revisión que está en desarrollo.

Antes de comenzar con esta etapa de trabajo el presidente Cortés hizo un llamado a los comisionados, pidiéndoles no ceder ante presiones y actos de intimidación en la recta final de su trabajo.

“No nos dejemos contaminar por mensajes que están llegando, a mí me han llegado, a veces son intimidaciones, a veces son difamaciones, no hay que entrar en esas dinámicas provocativas de personas que no entienden los procesos democráticos y que intentan presionar de esa manera”, dijo.

La comisión de postulación a Contralor se integra con 27 profesionales, y según fuentes que pidieron no ser citadas, más de uno ha recibido mensajes de intimidación.

La sesión de este viernes es clave para la futura nómina ya que de 40 aspirantes la cantidad de elegibles se reduce solo a los 15 mejor calificados; quienes será entrevistados el sábado; para que luego los comisionados elaboren la nómina final de seis candidatos el domingo 20 de septiembre.

Aspirantes con tachas

De los 40 aspirantes a Contralor General de Cuentas 10 siguen en el proceso con dudas sobre su ética e independencia, ya que no lograron desvanecer los señalamientos que les presentaron grupos de la sociedad civil.

La comisión de postulación admitió señalamientos, objeciones o tachas contra los aspirantes, que fueron cuestionados por mantener vínculos con actores políticos; conductas alejadas de la ética; y hasta por la presentación de documentos obtenidos de manera dudosa para el proceso.

Algunos lograron solventar esas inquietudes, pero 10 permanecen con cuestionamientos vigentes sobre su independencia y ética.

Las objeciones no constituyen causa de exclusión. Los señalamientos activos permiten que cada comisionado tenga más argumentos para razonar sus votos a favor o en contra de determinado aspirante.

Los cuestionables