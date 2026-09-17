Diez aspirantes a contralor no logran desvanecer cuestionamientos sobre ética e independencia

No todos los aspirantes a Contralor General de Cuentas tienen la confianza de la postuladora que decidió rechazar las pruebas de descargo que algunos profesionales presentaron en defensa de los señalamientos de grupos de la sociedad civil.

La comisión conoció este 17 de septiembre las pruebas de descargo de los aspirantes señalados por falta de ética e independencia para dirigir la Contraloría General de Cuentas (CGC).

Esta fase busca garantizar que la nómina de seis candidatos a contralor se integre por profesionales éticos e independientes.

La comisión decidió que algunos de los aspirantes no lograron desvanecer los cuestionamientos públicos de falta de independencia y conductas contrarias a la ética, rechazando los descargos.

El rechazo a las pruebas de descargo tras la admisión de una objeción, señalamiento o popularmente conocidas como tachas no deja fuera del proceso a los aspirantes.

La función de las objeciones es aportar a los comisionados una visión sobre la percepción pública o antecedentes que ponen en duda la ética o independencia de los aspirantes, para que lo tomen en cuenta al momento de votar para integrar la nómina final de candidatos. Esta fase está prevista para el domingo 20 de septiembre.

Las señalados

Los aspirantes que no lograron eliminar las dudas sociales por aparente falta de independencia y por conductas pocas éticas, advierten de cercanía con actores políticos.

Carlos Echeverría es uno de los aspirantes que ha conseguido las mejores calificaciones en otros procesos de elección a Contralor, incluso formó parte de la nómina de seis candidatos en 2022.

Carlos Echeverría (al micrófono) no pudo desvirtuar su presunta afinidad con el rector de la USAC. Fotografía: Cortesía.

Pero no pudo desvanecer señalamientos que lo relacionan como cercano a Walter Mazariegos, rector de la USAC que es cuestionado por presuntamente llegar y mantenerse en el cargo por medio de un fraude en el 2022, quien habría logrado mantenerse, siempre de forma fraudulenta según grupos sociales, hasta el 2030.

Echeverría mantiene una serie de fotografías con Mazariegos, que a criterios de los señalamientos, lejos de representar una relación laboral por su trayectoria profesional, figura como un presunto actor cercano y afín al cuestionado rector.

César Elías, exsubcontralor, también es de los aspirantes que no tienen la confianza de los comisionados, ya que se presume pudo tener cercanía con la exvicepresidenta, Roxanna Baldetti.

Presuntamente Baldetti habría apoyado a Elías para llegar a la CGC. Fotografía: Prensa Libre.

La exmandataria fue relacionada en múltiples casos por corrupción en la era de la desaparecida Comisión Internacional Contra la Impunidad en Guatemala (Cicig), recibiendo sentencias condenatorias por corrupción.

A Elizabeth Pacajá se le cuestiona por tener cercanía con el alcalde de Antigua Guatemala, que enfrenta una solicitud de antejuicio planteada por el Ministerio Público (MP).

El señalamiento que Pacajá no logró desvanecer la relaciona con un proceso judicial conocido como Corrupción Lanquín, donde habría recibido dinero para no señalar irregularidades en la municipalidad.

Giovanni Castellanos, actual subcontralor, fue el más señalado por grupos sociales, y no pudo desvanecer las dudas que incluso escalaron con una denuncia al MP.

El @MPguatemala confirma una denuncia asignada a la Fiscalía Contra la Corrupción en contra del subcontralor Giovanni Castellanos, que participa para el cargo de Contralor. La denuncia señala aparentes anomalías al justificar su ejercicio docente ante la comisión de postulación. pic.twitter.com/X73GmrX4ax — Douglas Cuevas (@dcuevas_pl) September 7, 2026

La comisión duda de la trayectoria académica de Castellanos por presuntamente acreditar el titulo de doctor de manera fraudulenta, además de aparente nepotismo en la CGC.

El aspirante Juan Alberto Monzón, entre los cuestionamientos que recibió figura las presuntas contrataciones de familiares en la CGC, considerando una conducta alejada de la ética.

Erick Mazariegos, exsubcontralor, no es un aspirante independiente, según la objeción, por tener afinidad con el expresidente Alejandro Giammattei, además habría acreditado 11 años de ejercicio profesional para una entidad que fue constituida apenas en 2020.

El expresidente Alejandro Giammattei sería cercano con el aspirante Erick Mazariegos. (Foto Prensa Libre: EFE)

Nora Segura, excontralora, también es de los aspirantes con señalamientos sociales, entre los señalamientos que mantiene son haber presionado a auditores para no denunciar un caso de corrupción en la municipalidad de Quetzaltenango,

José Domingo Conde, es relacionado con Walter Mazariegos, rector de la USAC, siendo electo en distintas representaciones del Consejo Superior Universitario (CSU).

Elfego Castañón, actual subcontralor, por presuntamente no tener independencia por ser familiar con un diputado oficialista, además de favorecer a familiares con puestos de trabajo en la CGC.

Luis Antonio Marroquín, quien no logró subsanar las dudas que expuso una objeción relacionada a los documentos con los que acreditó su participación.

La calificación

La comisión tenía programado en su cronograma calificar este 17 de septiembre con la tabla de gradación, la herramienta que mide criterios académicos, profesionales y éticos de los aspirantes.

Pero la mayoría de los comisionados optó por modificar su plan de trabajo argumentando que la mecánica adoptada obligaría a trabajar hasta la madrugada, lo que podría hacer, que por razones de cansancio, se pudiera pasar por alto impresiones o errores.

Por eso optaron a comenzar hoy con una primera calificación en parejas, para hacer una contra revisión en la sesión de mañana, para finalmente conocer en pleno cada una de las notas asignadas.

Esto hace que los 15 mejor calificados se programen en un solo día para la ronda de entrevistas, que la comisión tiene programado para el sábado 19 de septiembre.

De esa manera mantienen el domingo 20 de septiembre para la elaboración de nómina de seis candidatos, que esperan enviar al Congreso el martes 22 de septiembre.