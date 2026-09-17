Postuladora para CGC evita calificar expedientes en sesión plenaria

Esta semana es vital para el proceso de renovación en la Contraloría General de Cuentas (CGC), pues la comisión de postulación a cargo del proceso planea elaborar la lista de seis candidatos el domingo 20 de septiembre.

Este jueves 17 de septiembre, la comisión postuladora a cargo del proceso de la Contraloría General de Cuentas (CGC) planea elaborar la lista de seis candidatos; para el efecto, los comisionados integrarán grupos para analizar un número determinado de expedientes.

Esa forma de calificación no es común. En otros procesos, los postuladores, en pleno, conocen cada expediente y por mayoría se elige el punteo que corresponde a cada aspirante, una tarea que también favorece la fiscalización del proceso.

La tarea final de la postuladora es seleccionar a los mejores aspirantes al cargo de contralor general de Cuentas, integrar la nómina de candidatos y proponerlos al pleno del Congreso para que los diputados hagan el nombramiento.

El profesional que sea electo tendrá a su cargo la jefatura de la CGC, entidad a cargo de fiscalizar el buen uso de los recursos públicos, pero que cobra mayor relevancia en el 2027 por ser año electoral.

La CGC emite la Constancia Transitoria de Inexistencia de Reclamación de Cargos, o finiquito, requisito indispensable para aquellos que van a participar en las elecciones generales.

Pero antes de la elaboración de la nómina de seis candidatos, la comisión tiene todavía dos tareas importantes, entre ellas, la calificación de los 40 aspirantes.

Ellos serán evaluados en aspectos académicos, profesionales y éticos, donde solo aquellos que obtengan las mejores 15 notas serán considerados para las otras dos etapas del proceso.

La postuladora tiene a 40 profesionales en contienda que buscan ser candidatos a Contralor. Fotografía: Prensa Libre (Juan Diego González).

La siguiente es la fase de entrevistas, que se planea para el 18 y 19 de septiembre, cuando los comisionados esperan profundizar más en el plan de trabajo solo de aquellos con posibilidades para integrar la nómina.

La postuladora no definió una línea de corte, una nota mínima para la elección de los candidatos, pero acordó que tomará como elegibles a aquellos 15 mejores calificados.

Finalmente, la postuladora que se integra con 27 profesional va a integrar la lista de seis candidatos el 20 de septiembre. Para hacerlo se requiere que por cada nombre de esa nómina se tenga el respaldo, como mínimo, de 18 comisionados.

Vigilancia ciudadana

Para Guatemala Visible y el Movimiento Cívico Nacional (MCN), que son algunas de las organizaciones que monitorea a la postuladora, el proceso de renovación de la CGC está por llegar a una etapa que requiere vigilancia.

“Ya estamos llegando a esa última fase del proceso, y es muy importante prestarle atención a lo que va a acontecer porque es donde se van a definir lo seis candidatos de la nómina”, explicó Mynor Lorenzo, analista de Guatemala Visible.

Para el experto, un aspecto positivo es que la postuladora ha trabajado sin tantos cuestionamientos legales como se creía, a diferencia de otros procesos de comisiones de postulación.

“Ha sorprendido para bien, sin embargo, vemos que ha fluido de manera ágil todo el procedimiento. Si bien no ha sido libre de acciones judiciales, son cerca de cuatro las que tenemos documentadas, pero demuestra que el actuar de la comisión ha sido lo más apegado a la ley”, indicó.

Por su parte Chista Walters, presidenta del MCN, las últimas etapas de la comisión van a demostrar realmente las intenciones de los comisionados, por lo que es vital que la ciudadanía preste atención.

“Es emocionante ya cuando se tienen las notas y votan, pero es importante que la comisión cumpla ciertas reglas, por ejemplo, que no den recesos para utilizar teléfonos, que podría prestarse a comunicaciones. Es necesario que la votación se dé sin interferencias ni intervenciones de fuera”, refirió.

Panorama legislativo

La postuladora para contralor, según sus cálculos, tiene hasta el 22 de septiembre para remitir la lista de candidatos al Legislativo, y quiere respetar los plazos constitucionales.

Pero el Congreso se encuentra enfocado más en asuntos preelectorales que en la dinámica parlamentaria, según analistas, quienes esperan que los diputados no irrespeten los plazos para la renovación de la CGC.

“Creo que ahorita el Congreso está muy enfocado en su agenda legislativa de año preelectoral, pero no escapará de la mente de los diputados que quien elijan contralor va a ser parte de esa línea de requisitos que se deben cumplir para que se inscriban como candidatos”, recordó Walters.

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Comisión de postulación de Contralor General de Cuentas, período 2026-2030.



👤 Conoce a los 27 integrantes juramentados.



📌 Recuerda informarte del proceso a través de @GuateVisible🔎.#ElecciónContralor2026… pic.twitter.com/7sP7tMsUt6 — Guatemala Visible (@guatevisible) August 13, 2026

La experta añadió que por el momento en que llega la lista habrá algunas “monedas de cambio” para la negociación. “Para negociar esos votos entra toda la conversación del presupuesto, quizá algunas iniciativas, muchas de ellas populistas o con fines electorales, quizá esto entre a la jugada cuando la nómina llegue al Congreso”, destacó.

Por su parte, Guatemala Visible espera que así como la comisión de postulación busca respetar las fechas, los diputados también cumplan con esa función y puedan llegar a acuerdos en los tiempos que marca la ley.

“Lo que esperaríamos es que el Congreso sí cumpla con los plazos que marca el proceso, el contralor debe asumir el 13 de octubre, lo que le da a los diputados cerca de 20 días hábiles para hacer la elección”, concluyó.

Para esta elección en el pleno, los diputados requieren al menos 81 votos para definir al próximo contralor.