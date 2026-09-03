Comisionados advierten de “mediocridad” en la elección de contralor al acordar lista de candidatos entre los 15 mejor calificados  

La renovación del contralor general de Cuentas no es de manera objetiva y técnica como la postuladora prometió en su primer día de trabajo, según comisionados que no están conformes con la última decisión.

Los 27 integrantes de la comisión de postulación no lograron acuerdos para establecer una línea de corte; es decir, una nota mínima que reduzca la cantidad de elegibles para integrar la nómina final de seis candidatos.

Esa lista tiene que ser enviada al Congreso a mas tardar el 22 de septiembre, para que el pleno de diputados haga la elección de contralor que debe comenzar su período de cuatro años el próximo 13 de octubre.

Pero en vez de establecer una calificación mínima, la postuladora se inclinó, luego de varias horas de debate, en hacer la lista final de seis candidatos entre los 15 mejor calificados de un listado total de 40 aspirantes.

El decano Oscar Paiz, de Universidad Americana, propuso la línea de corte más ambiciosa, con 75 puntos, con el fin de aumentar los criterios de elección que tuvo la comisión de postulación del 2022, pero esa sugerencia no hizo eco entre los comisionados.

En un sentido opuesto Byron Mejía, decano de la Universidad de San Carlos de Guatemala (Usac), sugirió la nota más baja, sin llegar a votación, al considerar adecuado para la elección de los candidatos aquellos que obtuvieran al menos 65 puntos.

Los comisionados no se mostraron satisfechos con los resultados de su quinta sesión. Fotografía: Prensa Libre (Juan Diego González).

También se buscó votar por aquellos que tengan 70 puntos, pero Mejía fue constante al advertir de que posiblemente no muchos iban a llegar a esa calificación.

Finalmente, después de votarse otras propuestas, la comisión de postulación acordó hacer la lista de los seis mejores candidatos entre los 15 mejor calificados, sin importar cuáles sean sus futuras notas.

“Queremos un contralor mediocre”

La falta de acuerdos para los límites para le elección de los futuros seis candidatos ocasionó tensión entre algunos comisionados, que incluso alertaron de que rebajar los estándares de calidad traería “mediocridad” al proceso.

“Hay una intransigencia que nos condena a la mediocridad, le estamos diciendo al país que queremos un contralor mediocre”, dijo Miquel Cortés, presidente de la postuladora.

El también rector de la Universidad Rafael Landívar (URL) pidió, en más de una ocasión a los comisionados, tomar decisiones de manera técnica, sin estar pensando en sus posibles candidatos.

Miquel Cortés, presidente de la comisión, pidió a los comisionados objetividad. Fotografía: Prensa Libre (Juan Diego González).

“No pensemos en candidatos ni corrientes ideológicas. Acá comenzamos el primer día con objetividad, buscando lo mejor, mantengamos ese estándar”, pidió Cortés.

Pero los intentos por alcanzar una línea de corte que no llegaba al mínimo de 18 votos hicieron que el presidente fuera más claro en sus argumentos. “Si están acá dependiendo de alguien que está afuera, dice muy poco de ustedes, lo digo como lo digo”, expresó.

El comisionado Erick Leony, decano de Universidad Francisco Marroquín (UFM), también advirtió de que el proceso podría caer en la mediocridad, al rebajar tanto el proceso de elección.

Erick Leony, de la UFM, fue de los más críticos por la forma en que se definió la futura elección. Fotografía: Prensa Libre (Juan Diego González).

“Me hace pensar que no se quiere hacer la línea de corte, eso abre la puerta a la mediocridad porque tendremos perfiles tan malos para que entre alguien a la ronda de votación y pase”, dijo.

Pero la forma en que finalmente se hará la elección hizo que la comisionada Milvia Elías, década de Universidad Regional, dijera que se está retrocediendo y que no es coherente con el perfil aprobado para el futuro contralor.

También Ahmed Abdallá, decano de Universidad Rural, y César Sarat, del Colegio de Contadores Públicos y Auditores de Guatemala (CPA), razonaron que buscaron una nota más alta y que había retroceso.

Los comisionados Barbára Gómez, del CPA, y Byron Mejía, decano de la Usac, no se sintieron a gusto con ese término, y pidieron el respeto para los aspirantes.

Byron Mejía, decano de la USAC, propuso la nota más baja. Fotografía: Prensa Libre (Juan Diego González).

“Llamar mediocre a las personas no me parece de acuerdo. Para ganar maestrías y doctorados se necesitan 70 puntos, nosotros no nos estamos inclinando -por nadie-, somos académicos, no tenemos ningún interés”, dijo Mejía.

Pero el comisionado Leony le aclaró que nunca se hizo referencia a alguno de los aspirantes, y explicó que esas advertencias se deben a la rebaja de las exigencias del proceso.

Cambian cronograma

Los integrantes de la postuladora también aprobaron una serie de cambios en su cronograma, principalmente porque buscan que dos de las decisiones más importantes de la postuladora se definan en una sola sesión.

El 17 de septiembre la comisión va a calificar a los 40 aspirantes acorde a la tabla de gradación, herramienta que mide a los postulados en temas académicos, profesionales y éticos.

La comisión espera hacer este proceso en una sola sesión, y advirtieron de que puede ser una sesión que se extienda hasta la madrugada, como ocurrió con la revisión de los perfiles recibidos.

También tenían en su primer calendario de trabajo tres días para elaborar la lista final de seis candidatos, pero ahora, para hacer el proceso de una manera menos “contaminada” se definió la elaboración de la nómina en una sesión para el domingo 20 de septiembre.

Entre otras de las fechas que tuvo cambio, se adelantó la recepción de señalamientos u objeciones sociales contra los aspirantes, comenzando este sábado 5 de septiembre, y continuando en su segundo y último día para el lunes 7 de septiembre.