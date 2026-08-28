Misión de OEA sugiere al Congreso realizar audiencias y entrevistas públicas a candidatos a la CGC

La Misión Especial de la Organización de los Estados Americanos (OEA), para el Fortalecimiento de la Institucionalidad Democrática en Guatemala concluyó una visita en la que se reunión con varios actores del país, incluida la propia comisión de postulación para la Contraloría General de Cuentas (CGC).

Los representantes de la OEA, a través de un comunicado publicado este viernes 28 de agosto, destacaron como positivo el haber expuesto ante los postuladores las sugerencias y recomendaciones preliminares.

En su comunicación oficial, la Misión reiteró que la comisión de postulación debe evaluar las candidaturas "con rigor, objetividad y transparencia, y que sus decisiones se fundamenten en los méritos, la experiencia, la honorabilidad, la independencia y la idoneidad de las personas aspirantes".

Los representantes de la OEA también dirigieron sus recomendaciones al Congreso, el órgano del Estado que debe finalmente elegir por mayoría al nuevo jefe de la CGC. La Misión sugirió a los diputados que la elección se realiza de manera responsable, "basada en las capacidades necesarias para dirigir una institución técnica e independiente".

Agregó: "El Congreso a su vez deberá llevar a cabo audiencias y entrevistas públicas para seleccionar y elegir a la persona más idónea".

Preocupaciones

La Misión en su visita también manifestó su preocupación por los efectos que pueda tener la constancia transitoria de inexistencia de reclamación de cargos, el finiquito que debe emitir la CGC, un documento que puede ser determinante en el proceso electoral que se avecina por su denegación o revocatoria y, según la Misión, los efectos que podría producir sobre "los derechos políticos y el acceso a funciones públicas en condiciones de igualdad conforme a los estándares interamericanos".

La Misión señaló que aunque el finiquito cumple con una función específica, como la fiscalización, "su aplicación no debe constituir una restricción automática, arbitraria o desproporcionada al ejercicio de los derechos políticos electorales"; por el contrario, "las decisiones deben fundarse en normas claras, hechos comprobables y procedimientos que garanticen el derecho de defensa, la posibilidad de impugnación judicial y una resolución oportuna".

Sobre la Usac

La Misión, durante su quinta visita al país, también dijo haber recibido información "sobre la persistencia de la crisis institucional en la Universidad de San Carlos de Guatemala". Advirtió, a partir de esto, que la academia mantiene una relevancia a nivel nacional "y sus consecuencias trascienden la participación de la Universidad en las comisiones de postulación y otros procesos de elección de segundo grado".

Según la Misión y la información a la que tuvo acceso, la prolongación de cuestionamientos sobre la legitimidad de las autoridades de la Usac debilita la confianza en la institución, además de los efectos negativos hacia la comunidad universitaria. La Misión sobre este tema exhorta a las autoridades, la comunidad universitaria y a otros sectores nacionales a impulsar una reforma y depuración institucional en la Usac, apegados a la Constitución y al debido proceso.