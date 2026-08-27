Aspirantes a contralor ligados a la Usac y CGC pasan el primer filtro y se mantienen para la elección

La comisión de postulación depuró a los aspirantes al cargo de contralor general de Cuentas y redujo a 39 los profesionales que siguen en el proceso, mientras que 19 están temporalmente fuera de la elección.

Entre los que siguen figuran profesionales con una aparente relación con el rector de la Universidad de San Carlos de Guatemala (Usac), Walter Mazariegos, y altos mandos de la administración de la Contraloría General de Cuentas (CGC).

También se detecta a un tercer grupo conformado por exautoridades de la CGC y otros aspirantes vinculados con actores políticos en el Congreso y entidades del Estado, según grupos de observación.

La tarea final de la comisión de postulación es hacer una lista de seis candidatos para dirigir la CGC. La postuladora recibió 58 expedientes y, tras una primera revisión, redujo a 39 la cantidad de competidores.

La comisión revisó los expedientes en una extensa jornada que terminó al filo de las 5 horas de este 27 de agosto. Su misión era verificar que cada expediente cumpliera en detalle los requisitos de la convocatoria.

Pero la postuladora detectó que solo cuatro de 58 expedientes respetaron al pie de la letra las instrucciones para presentar sus documentos, lo que generó una discusión entre los comisionados.

Los comisionados tuvieron que revisar a detalle los expedientes. Fotografía: Prensa Libre (Javier González).

Pese a tener establecidos los parámetros que fueron plasmados en la convocatoria y en la guía para elaborar los expedientes, la comisión tuvo que reconsiderar algunos puntos.

Entre las decisiones, se tomó como válido el índice si iba detallado en el formulario; los documentos debían tener como fecha máxima de emisión el 25 de agosto, y el finiquito, para ser considerado, debía haber sido emitido en agosto del 2026.

El cansancio era evidente entre algunos comisionados. Fotografía: Prensa Libre (Javier González).

Después de esa revisión, la postuladora excluyó 19 expedientes por incumplir los requisitos. Los aspirantes están temporalmente fuera, pero pueden tratar de revertir esa decisión con pruebas de descargo a más tardar el 2 de septiembre.

Pasaron los favoritos

Para grupos de observación, la extensa jornada de la postuladora a contralor logró reunir consensos debido a la dirección que le dio el presidente, Miquel Cortés.

“Se ablandó la comisión. Nadie se encrespó de los comisionados que tiene intereses, lo que se negoció fue cómo perdonarles la vida a los expedientes con problemas menos complicados”, dijo Carmen Aída Ibarra, directora de Movimiento Projusticia.

La observadora destacó que, por el tipo de elección, hubo un diálogo que no se había visto en otros procesos de este tipo, lo que hizo posible que la revisión de expedientes fuera amena.

“Los grupos quedaron satisfechos porque los favoritos se quedaron en el proceso, prácticamente se quedaron fuera quienes no tenían intereses para la mayoría de los comisionados”, dijo.

Por su lado, Alejandro Solórzano, analista independiente, coincide en que la dirección de la sesión permitió, hasta cierto punto, flexibilizar algunas exigencias para bien del proceso.

La comisión logró llegar a acuerdos sin mayores discusiones. Fotografía: Prensa Libre (Javier González).

“Creo que sí hubo una excesiva rigurosidad en una primera etapa, pero en el transcurso de la sesión vieron cuestiones de forma que no afectaban el fondo, con lo que les dio una cantidad robusta de perfiles a evaluar”, señaló.

Solorzano consideró que, pese a que se observan ciertos candidatos afines a determinados grupos, hubo criterios técnicos al momento de permitir la continuidad o exclusión de un aspirante.

“La forma como se hizo los sorteos buscó imparcialidad, conforme se desarrolló la sesión eso se mantuvo, y a pesar de apadrinamientos de sectores se vio buena fe de los comisionados”, indicó.

Grupo ligado a la Usac

El Movimiento Projusticia, que observa este tipo de procesos, ha señalado que existe una fuerte incidencia de grupos asociados a la Usac y a la CGC que compiten por el cargo.

Estas vertientes, tras una primera depuración, habrían logrado mantener a sus candidatos más fuertes, quienes podrían avanzar a las siguientes etapas de la renovación del contralor.

Del lado de la Usac, según consta en los perfiles, antecedentes del proceso del 2022 y fuentes que vigilan el proceso, todavía hay tres aspirantes de los cuatro que presentaron expediente.

Los grupos de observación detectan comisionados y aspirantes afines a Mazariegos. (Foto Prensa Libre: Soy Usac)

José Domingo Condé Juárez, expediente 41, fue nombrado por el Consejo Superior Universitario (CSU) como representante suplente ante la Junta Monetaria.

El CSU es el máximo órgano de la Usac y está encabezado por el rector Walter Mazariegos, actor político que ha sido cuestionado por llegar y mantenerse en el cargo de rector por un supuesto fraude.

Carlos Humberto Echeverría Guzmán, expediente 18, tiene relación laboral con la Usac desde 1995. Obtuvo la nota más alta en el proceso de selección de contralor del 2022 y formó parte de la nómina final de seis candidatos.

Pero grupos de observación advierten de que Echeverría tendría una relación cercana con el rector de la Usac, lo que provoca ciertas dudas entre los grupos sociales.

Asimismo, Erick Fernando Mazariegos Salas, expediente 36, buscó competir en el 2022 sin tener la edad mínima para el cargo y fue objetado por grupos sociales por tener una relación cercana con el partido Vamos.

La cercanía con el grupo político, que también es vinculado con altos mandos de la Usac, hace que la sociedad civil también lo incluya como posible candidato afín a Mazariegos, con quien atribuyen un parentesco familiar.

CGC y otros candidatos

Los datos que maneja Guatemala Visible indican que 16 profesionales de la CGC presentaron sus expedientes, pero solo siete lograron pasar el primer filtro de la comisión.

Entre ellos destacan tres subcontralores que buscan sustituir a Frank Bode Fuentes, quien tiene imposibilidad legal para competir de manera directa por una reelección.

El 13 de octubre de 2026 debe asumir el nuevo jefe de la CGC.(Foto Prensa Libre: Byron Rivera)

Jorge Giovanni Castellanos Gudiel, expediente 30, es el actual subcontralor de Calidad del Gasto. Tiene aproximadamente 30 años de ejercicio profesional dentro de la CGC y con anterioridad ocupó cargos de dirección.

Elfego Odar Castañón Cabrera, expediente 55, ocupa actualmente el cargo de subcontralor administrativo, y Carlos Emilio Morales Cancino, expediente 16, es el actual subcontralor de Probidad.

De los exaltos mandos de la institución sobresalen Nora Segura, expediente 43, quien dirigió la CGC del 2010 al 2014, y César Elías, exsubcontralor de Probidad.

María Elizabeth Pacajá López, expediente 28, es relacionada por grupos sociales con el alcalde de Antigua Guatemala, mientras que Julio Otoniel Roca Morales, expediente 13, es relacionado con autoridades de gobierno.

Los excluidos

César Maximiliano Orozco Orozco Efraín Ángel Matías Aguire Otto René Gómez Soto Juan Carlos de la Cruz Pereira Luis Alfredo Casimiro Dominguéz Edwin Bladimiro de León de León Rafel Adán Barrios Reyes Percy Iván Aguilar Argueta Gilmer Antolín Matías Miranda Fredy López Guevara Mario Roberto Zamora Molina Rolando de Jesús de Paz Fajardo Oscar Hugo Werner Ochoa Ruth Amarilis Barrios Carreto Marvin Antonio Berduó Matzir Dorian Clive Maldonado Fuentes Nery Oswaldo Gallardo León Juana Anabella García Martínez José Abraham González Lemus

Los grupos de observación advierten de que los aspirantes excluidos en esta etapa podrían recurrir a amparos para tratar de regresar al proceso de elección, como suele ser frecuente en este tipo de elecciones.