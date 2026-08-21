Nueve comisionados de la postuladora a contralor se resisten a escuchar a los observadores sociales

La transparencia es una de las exigencias que grupos sociales demandan a los 27 comisionados que integran la postuladora a contralor general de Cuentas, pero no todos están dispuestos a escuchar las sugerencias sociales.

Al menos eso quedó plasmado en una de las últimas votaciones de la sesión del 18 de agosto, en donde, por mayoría, la comisión acordó brindar audiencia a la primera organización social que pidió un espacio ante la postuladora.

Se trata del Movimiento Cívico Nacional (MCN), que será escuchado durante cinco minutos en la sesión de este 21 de agosto, pero nueve comisionados no votaron a favor de brindar ese espacio.

Entre ellos, seis representantes de los colegios profesionales y tres decanos que representan a la Universidad de San Carlos de Guatemala (Usac), Universidad Rural, y Universidad Panamericana, según documentaron los grupos de observación.

“No estamos politizando esta comisión, porque creo que ellos en el 2017 se vieron involucrados en el caso Construcción y Corrupción. No estoy interesado, ustedes sabrán de eso”, dijo Byron Mejía, decano de la Usac.

El presidente de la comisión, Miquel Cortés, también rector de la Universidad Rafel Landívar (URL), recordó que la postuladora aprobó en su reglamento brindar audiencias a los grupos sociales y respondió a Mejía: “Estamos haciendo juicios antes de escucharlos”.

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Comisión de postulación de Contralor General de Cuentas, período 2026-2030.



👤 Conoce a los 27 integrantes juramentados.



📌 Recuerda informarte del proceso a través de @GuateVisible🔎.#ElecciónContralor2026… pic.twitter.com/7sP7tMsUt6 — Guatemala Visible (@guatevisible) August 13, 2026

Otro de los comisionados que cuestionó la audiencia fue César Sarat, del Colegio de Contadores Públicos y Auditores de Guatemala (CPA). “Si a ellos se les da el espacio y vienen otros movimientos se les tiene que dar espacio, si se le da espacio a uno se les da espacio a todos”.

Finalmente, la audiencia fue aprobada pero no de manera unánime, apenas alcanzando los 18 votos para permitir la audiencia, mientras que nueve comisionados decidieron no votar:

Byron Mejía, Usac Henry Mencos, CPA César Sarat, CPA Alexander Sac, CCEE y secretario suplente de la comisión Ahmed Abdallá, Universidad Rural Luis Cal, CPA Byron Cobar, CPA Arnulfo Delgado, CPA Ronaldo Girón, Universidad Panamericana

Postuladora a CGC dará audiencia al MCN, grupo de observación, para que se exprese ante los comisionados. La decisión no fue unánime, se aprobó apenas con los 18 votos requeridos, 9 comisionados no querían recibir a esta organización ni a ninguna otra. pic.twitter.com/jyvpMqvUBg — Douglas Cuevas (@dcuevas_pl) August 18, 2026

Recomendaciones

Guatemala Visible, otra de las organizaciones vigilantes del proceso, entregó una carta a la comisión de postulación, en la cual da tres recomendaciones para la transparencia del proceso.

Pero aunque las sugerencias fueron aceptadas “a medida de lo posible”, algunos comisionados dudaron de la postura de la organización, al afirmar que las decisiones les corresponden por su rol de comisionados.

“Con respeto a las recomendaciones, creo que nosotros tenemos la libertad de actuar de acuerdo con nuestro cargo como comisionados. Creo que se están llegando un poco más adelante de sus funciones. Pueden grabar, pero las recomendaciones es cosa de cada uno de nosotros, creo que lo estamos haciendo de forma transparente”, indicó el representante de la Usac.

Guatemala Visible, quien lleva 17 años vigilando la transparencia de procesos de elección y renovaciones institucionales, emitió estas recomendaciones:

Al momento de realizar una votación, sugerimos que los comisionados alcen su mano de manera visible, y así poder registrar de mejor manera las votaciones y sus resultados.

Durante la fase de evaluación a los aspirantes, se recomienda excluir expedientes que no cumplan con los requisitos establecidos en la convocatoria, principalmente, quienes omitan la presentación de documentos, quienes presenten documentos sin los requisitos legales para su validez, quienes presenten copias en vez de documentos originales, y quienes presenten el expediente sin los requisitos formales exigidos.

Por último, se recalca lo estipulado en el artículo 17 de la Ley de Comisiones de Postulación, que indica que no puede participar ninguna persona que tenga parentesco con algún miembro de la comisión.

La organización también pidió tener acceso a los documentos, tema que a criterio de Ahmed Abdallá, decano de Universidad Rural, ya se encuentra solucionado con la página web.

“Todos los expedientes vendrán firmados, foliados y sellados, no debería existir ninguna desconfianza del pueblo de Guatemala que todo será subido a la página correspondiente”, dijo el académico.

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La comisión de postulación de contralor es lectura a la carta enviada por @GuateVisible🔎 para acompañar el proceso. Se envían algunas recomendaciones para garantizar la transparencia.#ElecciónContralor2026… pic.twitter.com/LLjsMNdv1P — Guatemala Visible (@guatevisible) August 18, 2026

El comisionado Wilberto Rojas, del Colegio de Economistas, Contadores Públicos y Auditores y Administradores de Empresas (CCEE), respaldó la petición de la organización.

“Adicionalmente, nosotros vamos a publicar como comisión los documentos en el sitio web, pero Guatemala Visible tiene la facultad de exigir cualquier documento que ellos consideren pertinente. Si hay algún documento que no está en el portal, tiene la facultad de ley para poderlo solicitar”, enfatizó Rojas.

El presidente de la comisión pidió una votación para aceptar que Guatemala Visible grabe las sesiones, y para aceptar a medida de lo posible las recomendaciones, puntos que fueron aprobados de manera unánime.