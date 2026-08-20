Postuladora convoca a aspirantes a contralor y enfrenta su primer desafío: acordar cómo calificarlos

La comisión de postulación convoca a la presentación de expedientes para optar al cargo de contralor General de Cuentas (CGC) para el periodo 2026-2030.

La postuladora acordó un perfil que aumenta las exigencias para los aspirantes a dirigir la Contraloría General de Cuentas (CGC), institución encargada de fiscalizar el gasto público.

La CGC también ejerce funciones que derivan en carga política, por tener a su cargo la emisión de la Constancia Transitoria de Inexistencia de Reclamación de Cargos, llamada finiquito, que constituye un requisito indispensable para competir por cargos políticos en las elecciones generales del 2027.

“Es un funcionario de alto rango en el país y, por lo tanto, debemos buscar los mejores estándares en todos los niveles, no sólo académicos, sino también profesionales y, sobre todo, éticos”, dijo Miquel Cortés, presidente de la comisión de postulación y rector de Universidad Rafael Landívar (URL).

De acuerdo con el perfil para el puesto aprobado por la comisión, los aspirantes deben presentar declaraciones juradas en las que aseguren la carencia de vínculos, vía la representación o asesoría para personas o entidades relacionadas con corrupción, crimen organizado, narcotráfico, lavado de dinero, entre otros delitos financieros y con la administración pública que perjudiquen a la sociedad guatemalteca.

Miquel Cortés, presidente de la postuladora, ve positivo el perfil aprobado para optar a la CGC. Fotografía: Prensa Libre (Javier González).

“Estamos poniendo estándares novedosos en esta comisión, estamos poniendo exigencias”, enfatizó Cortés e indicó que buscar entregar al Congreso la mejor lista posible de seis candidatos elegibles.

La postuladora oficializó el llamado a los contadores públicos y auditores interesados en el cargo mediante la publicación de la convocatoria en el diario oficial.

Los interesados pueden presentar sus expedientes en el Salón Luis Gonzaga, S. J., edificio H, campus central de la URL, las fechas 21, 22, 24 y 25 de agosto en horario de 8 a 17 horas, con excepción del sábado que será de 8 a 13 horas.

La próxima reunión de la comisión de postulación será este viernes 21 de agosto. Para esa reunión, de acuerdo con el cronograma, se acordará la herramienta para ponderar los méritos de los aspirantes.

El gran reto

La toma de decisiones ha sido expedita en las primeras sesiones de la comisión de postulación, pero con la elaboración de la tabla de gradación se pronostica un escenario distinto.

La tabla asignará puntos a los méritos académicos, profesionales y éticos de los aspirantes, hasta alcanzar una calificación máxima de 100 puntos.

Cortés prevé un trabajo arduo y en su calidad de presidente de la comisión presentará una propuesta, de tabla de gradación. "Ya la hemos estudiado, ya la tenemos estandarizada internacionalmente y también espero que los comisionados entiendan que tiene que ser una tabla exigente”, reafirmó el presidente.

La comisión de postulación a Contralor General de Cuentas se integra con 27 profesionales. Fotografía: Congreso.

Cortés, añadió: “No podemos abaratar la tabla en ningún sentido, hay unos aspectos que tienen puntaje, hay otros como la honorabilidad que no tiene y queda pendiente también el tema de las entrevistas y las pruebas psicométricas”.

La discusión de la tabla de gradación se programó para el 21 de agosto. De no existir acuerdos, se podrá continuar en el fin de semana.

En la tabla de gradación también se fija una línea de corte, que sirve para priorizar a los que obtienen mejores notas, descartando a aquellos aspirantes que obtuvieron un bajo puntaje.

“La línea de corte, al menos la que yo voy a proponer, y creo que responde a ciertos estándares internacionales, es de 75 como mínimo”, dando prioridad a temas académicos y profesionales, remarcó el presidente.

Esperan participación

Para Carmen Aida Ibarra, directora de Movimiento Projusticia, es necesario que la convocatoria para jefe de la CGC haga eco en profesionales honestos, ya que asegura es necesaria la transparencia para este cargo.

“No cualquiera puede acceder a los cargos públicos, particularmente porque muchos profesionales han manchado su trayectoria con conductas que riñen con la moral, con la ética y con la legalidad”, refiere la observadora.

Destaca que por la forma en que la postuladora elaboro el perfil existen mayores posibilidades en mejorar el proceso de selección, lo que sería positivo para el proceso.

Las decisiones que toma la postuladora necesitan al menos 18 de los 27 votos. Fotografía: Prensa Libre (Javier González).

“Es necesario que se presenten candidatos que verdaderamente puedan responder a ese perfil. El país necesita tener un Contralor General de Cuentas, o una Contralora, que garantice el cumplimiento del mandato constitucional relativo al control y la fiscalización”, refirió.

Por su parte Pablo Muñoz, integrante de Alianza por las Reformas, considera que puede que sea un proceso menos concurrido a comparación de las otras comisiones de postulación.

“No tendría parámetros objetivos para determinarlo, pero sí creo que no va a ser tan multitudinaria como otros procesos de elecciones de segundo grado, por experiencia tenemos una participación de cerca de 50 perfiles”, dijo.

No obstante, asegura que debe premiar la calidad en esos aspirantes que decidan entregar el cargo, “porque está en juego la calidad del gasto público, la lucha contra la corrupción en el país, y también para que sea otra de las garantías que va a necesitar el proceso electoral de 2027, requiere de una institución no politizada”.