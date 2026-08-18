OEA pide más garantías de transparencia y condiciones equitativas para aspirantes a contralor

La Misión Especial de la Organización de los Estados Americanos (OEA) recomendó a la Comisión de Postulación para contralor general de Cuentas revisar el cronograma, justificar los votos de sus integrantes y fortalecer las garantías de transparencia antes de avanzar en la selección de candidatos para el período 2026-2030.

Aunque la Misión valoró el inicio de labores de la postuladora y las primeras decisiones adoptadas, planteó una serie de recomendaciones para que los aspirantes conozcan previamente las reglas y tengan condiciones equitativas para participar.

Una de las principales observaciones se refiere a la convocatoria prevista para el 20 de agosto. La Misión considera conveniente que, antes de su publicación, estén aprobados y disponibles el perfil, los requisitos, el formulario, la guía curricular, la tabla de gradación, la metodología de las pruebas psicométricas y las reglas de las entrevistas.

La OEA sugirió evaluar el cronograma debido a que algunos de esos instrumentos se definirían cuando ya haya comenzado la recepción de expedientes.

También recomendó otorgar al menos cinco días hábiles completos para postular, con el propósito de facilitar la participación de quienes se encuentren fuera de la capital o necesiten obtener documentación oficial. Además, planteó que la convocatoria tenga difusión nacional.

Pide justificar los votos

La Misión manifestó preocupación porque el razonamiento de los votos quedó como una opción para cada integrante de la postuladora.

Por ello, recomendó revisar esa disposición y establecer que cada voto incluya una motivación breve relacionada con el perfil, la calificación, la honorabilidad, las entrevistas y los impedimentos de los aspirantes, sobre todo cuando la decisión se aparte de los resultados técnicos.

Según la Misión, esa justificación puede ser concisa e incorporarse al acta para contribuir a la transparencia y permitir la trazabilidad de las decisiones.

También recomendó la publicación inmediata e íntegra de las actas, reglas, calendario, instrumentos aprobados y resultados nominales de las votaciones.

Entrevistas con reglas comunes

Respecto de las entrevistas, la Misión recomendó establecer un núcleo común de preguntas, conceder el mismo tiempo a los aspirantes y utilizar una rúbrica pública.

Las preguntas adicionales deberían surgir de la información contenida en cada expediente y evitar tratamientos desiguales.

Sobre las pruebas psicométricas, planteó informar con anticipación su finalidad, metodología, ponderación y mecanismos de resguardo. También recomendó permitir que cada aspirante conozca sus resultados y pueda hacer aclaraciones.

La Misión sugirió, además, revisar la obligación de presentar los impedimentos simultáneamente en formato físico y mediante un dispositivo USB. Como alternativa, propuso habilitar mecanismos físicos y electrónicos que dejen constancia de recepción y garanticen la protección de los datos personales.

Más controles de transparencia

Entre otras medidas, la Misión consideró relevantes las declaraciones de intereses de los comisionados, el registro de contactos con aspirantes, la creación de un repositorio público del proceso, la verificación independiente de antecedentes y las votaciones nominales sustentadas en una evaluación integral.

La Misión también reconoció las primeras decisiones adoptadas por los 27 integrantes de la Comisión, entre ellas la elección de la secretaria titular y el secretario suplente, la designación de la Universidad Rafael Landívar como sede y la aprobación de normas de funcionamiento, cronograma, temario base para entrevistas, pruebas psicométricas y requisitos para presentar impedimentos.

Durante su próxima visita a Guatemala, la Misión buscará reunirse con la Comisión de Postulación para presentar sus recomendaciones, compartir experiencias y escuchar a sus integrantes y a otros actores relacionados con el proceso.

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