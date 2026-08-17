Unión Europea pide transparencia e independencia en elección del próximo contralor

La Unión Europea (UE) se pronunció este lunes 17 de agosto sobre el proceso para elegir al próximo titular de la Contraloría General de Cuentas (CGC) y destacó la importancia de que la comisión de postulación actúe con transparencia y garantice que los candidatos cumplan con las condiciones necesarias para ocupar el cargo.

“Seguimos de cerca el proceso de elección del próximo Contralor General de Cuentas. La #ComisiónDePostulación está llamada a realizar su función con transparencia y garantizar la idoneidad, capacidad, integridad e independencia del nuevo titular de la @Contraloria_gt”, escribió la UE en su cuenta de X.

El pronunciamiento se conoce después de que la comisión de postulación para jefe de la CGC celebrara su primera sesión de trabajo, en la cual confirmó a la Universidad Rafael Landívar (URL) como sede y estableció un cronograma tentativo para integrar la nómina de seis candidatos que será remitida al Congreso.

La comisión comenzó sus actividades con sus 27 integrantes y uno de sus primeros puntos fue la elección del secretario titular y suplente, lo que generó diferencias entre dos bloques de comisionados.

La postuladora también aprobó su cronograma de trabajo para cumplir con los plazos previstos para la renovación de la CGC.

El Congreso informó que la fecha límite para recibir la nómina de candidatos es el 23 de septiembre, mientras que los cálculos de la comisión sitúan el plazo el 22 del mismo mes.

Ante esas fechas, los comisionados aprobaron un calendario sujeto a modificaciones que contempla comenzar la integración de la nómina final el viernes 18 de septiembre.

Con información de Douglas Cuevas

🇪🇺🇩🇪🇪🇸🇫🇷🇮🇹🇸🇪 Seguimos de cerca el proceso de elección del próximo Contralor General de Cuentas. La #ComisiónDePostulación está llamada a realizar su función con transparencia y garantizar la idoneidad, capacidad, integridad e independencia del nuevo titular de la @Contraloria_gt — Unión Europea en Guatemala (@UEGuatemala) August 17, 2026

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