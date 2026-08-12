Postuladora a contralor General de Cuentas es convocada a la primera sesión tras rendir juramento en el Congreso

El Congreso juramentó a los integrantes de la comisión de postulación para contralor General de Cuentas, profesionales que ya fueron convocados para celebrar su primera sesión de trabajo este viernes 14 de agosto.

Los 27 comisionados, entre ellos egresados y decanos de las facultades de las ciencias económicas, ya fueron citados por el presidente de la comisión, el padre Miquel Cortés, rector de la Universidad Rafael Landívar (URL).

La cita a la primera sesión es a las 9 horas en la sede central de la URL, en un espacio amplio con pantallas, equipo de sonido y grabación de audio, lugar que fue sede de las postuladoras para la renovación de Cortes en el 2024.

En esta primera reunión, la comisión deberá fijar la sede de la postuladora, y elegir a sus secretarios, aprobar el manual de funcionamiento interno, junto a otros aspectos relativos al cronograma de trabajo.

El pleno del Congreso reunió a 84 diputados, llegando al quórum requerido para la juramentación de los comisionados, cuya tarea es hacer una lista de seis candidatos que busquen dirigir la Contraloría General de Cuentas (CGC).

Entre los comisionados destacó la ausencia de Silvia Cristina Duarte Lucero, que hasta hace poco era decana de la la facultad de ciencias económicas de la nueva universidad Juan José Arévalo Bermejo, relacionada con Walter Mazariegos, rector de la USAC.

Duarte presentó su renuncia y fue sustituida por Nidia Gramajo, donde la aparente razón de su salida es porque estaría considerando postularse como aspirante ante la comision.

El período del actual contralor General de Cuentas finaliza el 12 de octubre, pero la comisión de postulación tiene hasta el 23 de septiembre para enviar su nómina de seis candidatos al Congreso, según el cómputo del propio Organismo Legislativo.

Los comisionados tienen poco más de un mes para integrar la lista de seis candidatos. Fotografía: Congreso.

Ese plazo es establecido en el artículo 24 de la Ley de Comisiones de Postulación, que aclara que la lista de candidatos debe ser entregada al menos 20 días antes que finalice el período constitucional que será renovado.

En las semanas que estará activa la postuladora, según observadores, los comisionados tienen puntos a tomar como prioridad para que su tarea final sea independiente y sin ningún tipo de presión.

Transparencia

Para el Movimiento Projusticia, Guatemala Visible, y el Movimiento Cívico Nacional (MCN), la transparencia es uno de los pilares que la comisión de postulación no puede pasar por alto.

Destacan que es necesario que la sede de la comisión de postulación sea un lugar “de puertas abiertas” para los grupos de observación, la prensa, y la ciudadanía que esté interesada en vigilar de cerca el proceso.

“Siempre hay comisionados que tratan de cerrar la puerta bajo las normas de funcionamiento, para así eludir tanto como se pueda la exposición pública, por ejemplo, propuestas de no votar a viva voz”, explica Carmen Aída Ibarra, directora de Movimiento Projusticia.

Aunque vigilar la renovación de la CGC no suele ser tan atractiva para la ciudadanía como el cambio en Cortes y del fiscal general, Marielos Fuentes, directora ejecutiva de Guatemala Visible, destaca que este proceso es igual o más importante que otros.

“La Contraloría General de Cuentas es la única que tiene la potestad de exigir la rendición de cuentas, es quien está autorizado y obligado para observar los procesos de compra de cualquiera institución de Estado, donde no se descarta la Universidad de San Carlos, que pese a ser autónoma, maneja fondos del Estado”, señaló Fuentes.

La CGC emite la Constancia Transitoria Electrónica de Inexistencia de Reclamación de Cargos, conocida como finiquito. (Foto Prensa Libre: Byron Rivera)

Christa Walters, presidenta del Movimiento Cívico Nacional (MCN), explicó que para concretar la transparencia es necesario que la comisión facilite la información, “las sesiones y los documentos deben estar disponibles para los comisionados y para los ciudadanos que fiscalizan este proceso”.

Pero para que la transparencia sea un hecho y no una aspiración, Ibarra advirtió de que cuando los comisionados aprueben su manual de funcionamiento, deben evitar votar por normas restrictivas u opacas.

Herramientas de evaluación

Otro factor que será vital para la elección de los mejores candidatos, a decir de las observadoras, será que los comisionados elaboren un buen perfil para los aspirantes y que se tenga una buena tabla de gradación para calificarlos.

“Algunos errores es hacer la tabla muy blanda para que todos los aspirantes se vean bien o hacerla extremadamente difícil para que nadie tenga los puntos”, señaló Walters.

Este error es común en muchas comisiones de postulación, agregó Ibarra, ya que algunos comisionados buscan incidir en herramientas de evaluación blandas para facilitar el camino a sus candidatos predilectos.

“El problema con esto es que los representantes gremiales siempre tratan de abaratar esos instrumentos, ponerlos fáciles y flojos, para que así sus favoritos pasen con buenas calificaciones”, dijo la experta.

Otro factor para mejorar en la calificación es la forma como se entrevista a los aspirantes, que en algunas ocasiones suele ser resumida a una presentación del posible plan de trabajo.

“Deben hacer mejoras en la evaluación de los expedientes, hacer entrevistas, dar a conocer los perfiles de los que se van a postular, es importante que la población sepa que la elección de Contralor General de Cuentas”, detalló Fuentes.

Señalamientos sociales

Las representantes de las tres organizaciones explicaron que es importante que la sociedad se apodere de estos procesos, ya que su opinión es importante y puede orientar a que los comisionados apoyen a un aspirante.

Durante una de las etapas del trabajo se abre el espacio para que personas externas a la comisión presenten señalamientos sociales, también conocidas como tachas, en contra de aquellos aspirantes que consideren no idóneos.

“La comisión puede rechazar las tachas o admitirlas a trámite para que los afectados se defienden, ya teniéndolas enfrente queda en la conciencia del comisionado votar o no votar por esa persona, y se debe de pronunciar al momento de la votación”, comentó Ibarra.

Miquel Cortés, rector de la URL, preside la comisión de postulación. Fotografía: Prensa Libre.

Llegar a un consenso sobre las objeciones puede ser algo complejo entre los comisionados, ya que en muchas ocasiones no son tomadas en cuenta por los integrantes de la comisión.

“Esta comisión puede que tenga el mismo problema que otra comisión, abrir el espacio para señalamientos per no tendrá el musculo para decir si hay un señalamiento sólido y creíble para determinar si la idoneidad de un candidato se perdió y dejarlo fuera del proceso, creo que se van a topar con lo mismo”, dijo Walters.

Pero a pesar de que los señalamientos sociales no suelen ser aceptados de manera oficial, Fuentes destacó que un buen señalamiento social hace la diferencia al momento de que se integren las nóminas.

“Sigue siendo el 'talón de Aquiles' del proceso, pero el guatemalteco no se debe desanimar de presentar información de valor a la comisión, porque, aunque terminen en desestimación, sabemos por distintos comisionados que esto les sirve al momento de votar”, indicó.

La postuladora, conformada por los 27 profesionales ya juramentados, ahora tiene como tarea cumplir cada etapa del proceso que les permita entregar a los diputados la mejor lista de seis candidatos para la CGC.