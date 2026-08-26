OEA pide transparencia a la postuladora para jefe de la Contraloría General de Cuentas

La comisión de postulación para jefe de la Contraloría General de Cuentas (CGC) recibió una serie de recomendación de la misión de observación de la Organización de Estados Americanos (OEA), que destacó la importancia de propiciar un proceso transparente.

Los comisionados aprobaron en su pasada sesión brindar audiencia por espacio de cinco minutos a una delegación de la OEA, que ha dado seguimiento a las elecciones de segundo grado del 2026.

Esta misión monitoreó la renovación del Tribunal Supremo Electoral (TSE), Corte de Constitucionalidad (CC), Ministerio Publico (MP), y ahora se centra en el próximo cambio del contralor general de Cuentas.

“Están comenzando una etapa importante”, dijo Carlos Ayala, jefe de la misión de la OEA, al comenzar su intervención ante los 27 comisionados que deberán seleccionar a los seis candidatos para dirigir la CGC.

Ayala indicó que su presencia ante la comisión era para explicar una serie de recomendaciones para el proceso de contralor, las cuales serán entregadas a la postuladora de manera escrita.

“Es importante publicar antes de la evaluación individual las reglas, que comprenden desde la tabla de gradación, la línea de corte, y el protocolo”, recomendó.

El representante de la misión de la OEA tuvo cinco minutos ante la comisión. Fotografía: Prensa Libre (Javier González).

Hasta ahora, la comisión de postulación ya aprobó la tabla de gradación, que es la herramienta que va a calificar méritos profesionales, académicos y éticos para los aspirantes al cargo.

Sin embargo, no ha definido la línea de corte, que se traduce a la calificación mínima para que un postulante sea considerado como elegible como candidato al cargo de jefe de la CGC.

Los expedientes

La postuladora cerró el martes la recepción de expedientes, reuniendo a 58 profesionales interesados en dirigir la CGC, documentos que ya comenzaron a ser revisados por la comisión.

Para el jefe de la misión de la OEA, esta parte del proceso es decisiva, al asegurar que deben premiar requisitos éticos y decisiones colegiadas al momento de determinar la continuidad o exclusión de un aspirante.

Los expedientes serán resguardados en cajas dentro de un salón asignado a la secretaría de la comisión. Fotografía: Prensa Libre (Javier González).

“Una verificación formal de los expedientes debería realizarse como está previsto, con criterios uniformes, debidamente documentados, con equipos revisores”, enfatizó, y que todas las decisiones deben ser de manera colegiada.

El pleno de la postuladora se integra con 27 comisionados, pero para la toma de decisiones se requiere, al menos, el voto a favor de 18 para confirmar o descartar una propuesta.

La OEA destacó que la calificación mínima para los aspirantes es una de las decisiones que deberían ser prioritarias. “La línea de corte debería de fijarse y publicarse antes de conocer las evaluaciones individuales y mantenerse estable”, detalló.

El presidente de la comisión, Miquel Cortés, declaró la semana pasada que iba a proponer una línea de corte de 75 puntos que iba a ir de la mano con su sugerencia de tabla de gradación, que por decisión del pleno fue modificada.

La revisión

Los comisionados comenzaron este 26 de agosto con la revisión de los 58 expedientes, para lo cual acordaron parejas entre un decano y un representante de los colegios profesionales, quedando fuera de este proceso el presidente de la comisión.

Las mesas se dividieron los expedientes mediante sorteo para hacer una revisión de cada perfil, para determinar si cumplía con los requisitos que exigió la convocatoria y con los documentos en el orden requerido.

Los comisionados recibieron expedientes al azar para la fase de revisión. Fotografía: Prensa Libre (Javier González).

Cada pareja posteriormente iba a cambiar de paquete de expedientes para hacer una contra revisión a los expedientes que vio otro grupo de comisiones, pero tan solo la primera ronda ha llevado más de cinco horas de trabajo.

En esta etapa, la comisión debe determinar si los 58 aspirantes continuarán en el proceso, o si bien algunos deben quedar fuera de manera temporal por no cumplir algún requisito, para lo cual se estarán habilitando fechas para que los excluidos puedan explicar la razón y tratar de revertir la decisión.