Interesados en competir por la CGC suman más de 50 en el último día de recepción de expedientes

La competencia por dirigir la Contraloría General de Cuentas (CGC) hizo eco entre los profesionales que ya presentaron expedientes, buscando ser tomados en cuenta para la nómina de seis candidatos que será enviada al Congreso.

La comisión de postulación busca a los mejores candidatos para ocupar la jefatura de la CGC para el 2026-2030, por lo que convocó a los profesionales interesados habitando cuatro días para que entregarán sus expedientes.

Frank Bode Fuentes, actual contralor General de Cuentas, concluye su periodo constitucional de cuatro años el próximo 12 de octubre, por lo que la comisión trabaja en el proceso de selección de candidatos.

Por los plazos legales, la postuladora estima que el último día que pueden enviar la nómina de seis candidatos al Congreso es el próximo 22 de septiembre, para que luego los diputados puedan realizar la elección.

Los interesados han entregado su papelería de manera física y digital en un salón que habilitó la comisión en la Universidad Rafael Landívar (URL), que opera como sede de la postuladora.

Cada uno de los interesados ha presentado distintas constancias, las mismas buscan demostrar ante los comisionados sus capacidades y cualidades para dirigir la CGC por los próximos cuatro años.

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Comisión de postulación de Contralor General de Cuentas, período 2026-2030.



👤 Conoce a los 27 integrantes juramentados.



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Miquel Cortés, presidente de la comisión de postulación, ya convocó a los comisionados para una próxima sesión, que tendrá entre sus principales puntos de agenda, comenzar con la evaluación de los expedientes recibidos.

En esta etapa la comisión, en pleno, deberá revisar cada expediente, determinar que cumpla con todos los requisitos exigidos en la convocatoria y que los documentos estén en la forma que fueron solicitados.

Si alguno de los aspirantes no incluyó alguna de las constancias solicitadas o no respetó el orden para la presentación de los documentos podría quedar fuera del proceso, según el criterio que tome la comisión.

Los aspirantes

César Maximiliano Orozco Orozco: magister en Fiscalización de la Administración Pública, de 60 años, quien se desempeña como auditor gubernamental en la CGC desde los últimos 17 años. Efraín Ángel Matías Aguirre: además de ser contador público y auditor, también es abogado y notario; tiene 69 años de edad. Otto René Gómez Soto: profesional de 64 años , fue viceministro de Gobernación durante el gobierno de Alejandro Giammattei, en el 2022. Vilma del Rosario Xicará Tahay: profesional de 49 años, doctora en Auditoria Gubernamental, Rendición de Cuentas y Transparencia, fue viceministra de Gobernación en el gobierno de Jimmy Morales, y abandonó el cargo cuando asumió como ministro Enrique Degenhart. Ya ha integrado la nómina final de seis candidatos a Contralor en otros procesos. Juan Carlos de la Cruz Pereira: profesional de 47 años, doctor en Auditoria Gubernamental, Rendición de Cuentas y Transparencia, detallando en su hoja de vida experiencia como auditor municipal en distintas comunas. Luis Alfredo Casimiro Dominguez: doctor en Administración Pública, de 62 años, es supervisor gubernamental de la CGC desde septiembre de 2022, también es abogado y notario. Oscar Eduardo Solórzano Castillo: es Contador Público y Auditor, abogado y notario, tiene 46 años, desde 2023 es subdirector de la Dirección de Auditoria contra Revisiones. Edwin Bladimiro de León de León: profesional de 71 años, magister en Gestión Pública y Liderazgo, fue jefe de la Unidad Especializada en Gestión de Riesgo en el TSE de agosto de 2022 a julio de 2026, actualmente es director Financiero del Fondo de Desarrollo Indígena Guatemalteco (Fodigua). Juan Alberto Monzón Esquivel: magister en Auditoría y licenciado en Administración de Empresas y Contador Público y Auditor, de 64 años, es el actual secretario general de la CGC; también fue viceministro de Cultura de 2016 a 2019, durante el gobierno de Jimmy Morales. Rafael Adán Barrios Reyes: magister en Auditoría, de 2001 a la fecha ha ocupado distintos puestos dentro de la CGC, siendo el actual supervisor general de la CGC. Percy Iván Aguilar Argueta: postulante de 58 años, magister en Administración Financiera y doctor en Derecho Mercantil y Tributario, fue director de la división de Ciencias Económicas del Centro Universitario de Occidente de la Usac del 2011 al 2014. Marco Antonio Vélez González: magister en Consultoría Tributaria, tiene 60 años, es asesor del despacho superior de la CGC; por una década fue supervisor de auditoria de una firma privada. Julio Otoniel Roca Morales: profesional de 63 años, doctor en Ciencias de la Administración, es director funcionario de la SAT y es integrante del Consejo Consultivo del Registro Nacional de las Personas (Renap), como miembro suplente, algunas fuentes lo atribuyen como el candidato designado por actuales autoridades de la SAT y el Ministerio de Comunicaciones. Ya integró la nómina final de candidatos a Contralor en otros procesos. José Álvaro García de León: profesional de 50 años, doctor en Administración Pública, ha sido asesor del despacho superior del Instituto Nacional de Electrificación (Inde), de 2017 a 2019; también fue director de Auditoría del Sector Medio Ambiente. Luis Alberto Nájera Socorec: doctor en Auditoría Financiera, de 52 años; de 2011 a la fecha ha ocupado distintos puestos en la CGC, el actual es subdirector regional de la Dirección de Auditoría al Sector Municipalidades y Consejos de Desarrollo. Carlos Emilio Morales Cancino: profesional de 57 años, doctor en Administración Pública, es el actual subcontralor de Probidad; de 2011 a 2015 fue secretario general de la CGC. Carlos Aguilar Sarat: magister en Consultoría Tributaria, tiene 58 años, ha sido consultor en la Dirección General de Caminos del Ministerio de Comunicaciones, así como asesor administrativo de la Superintendencia de Telecomunicaciones (SIT). Carlos Humberto Echeverría Guzmán: profesional de 58 años, doctor en Derecho Tributario, también es abogado y notario, tiene experiencia en distintos cargos en entidades privadas. De 1995 a la fecha ha tenido relación laboral con la Facultad de Ciencias Económicas de la Usac, y fuentes lo relacionan como cercano y un posible candidato a fin de Walter Mazariegos, rector de esa casa de estudios. Ya integró la nómina final de candidatos a Contralor en anteriores procesos. Oscar Mauricio López Ixcolin: profesional de 65 años, magister en Administración Pública, fue secretario general de la CGC de 2019 a 2022 y jefe del Departamento de Planificación de Secretaría de Bienes en Extinción de Dominio (Senabed), de 2016 a 2019. Gerber Antonio Sipac López: doctor en Administración Pública, tiene 48 años; de 2024 a 2026 fue secretario del Área de Pueblos Indígenas del Organismo Judicial, y de 2019 a 2020 fue director del Fondo de Desarrollo Indígena Guatemalteco (Fodigua). Jorge Luis Maldonado Maldonado: Doctor en Dirección Política y Administración Pública, tiene 72 años, ha estado en la CGC desde 1997, actualmente Director de Delegaciones Departamentales. Ya integró la nómina final de candidatos a Contralor. Marvin Otoniel Sajquim Méndez: Magister en Administración Tributaria, tiene 50 años, ha ocupado distintos cargos en la SAT, entre ellos la Gerencia Regional de Occidente de 2013 a 2017. Gilmer Antolín Matías Miranda: Profesional de 46 años, magister en Economía, fue audito municipal en San Lorenzo San Marco por un año y es fundador de una firma privada. Eliazar Gamaliel Blanco Lemus: Profesional de 56 años, doctor en Auditoría Pública, de 1997 a 2029 formó parte de la CGC y fue Director de Calidad del Gasto, también ha sido auditor en distintas municipalidades. César Armando Elías Ajcá:Profesional de 52 años, magister en Administración de Recursos Humanos, fue Subcontralor de Probidad del 2015 al 2019, en sus últimos años en la CGC destacó por las acciones en contra de la compra de los aviones Pampa III que buscó el entonces presidente Jimmy Morales. Pablo Ramón Ajtun Pérez: Magister en Consultoría Tributaria, de 46 años, de 2019 a 2022 fue Subdirector de la Dirección Técnica Sectorial de Auditoría en la CGC. Fredy López Guevara: Doctor en Administración Financiera, de 42 años, es Supervisor Gubernamental de la CGC. María Elizabeth Pacajá López: Magister en Finanzas Empresariales, tiene 50 años, ha tenido relación laboral con municipalidades, la más reciente la Municipalidad de Antigua Guatemala, donde fuentes la relacionan como posible candidata afín al alcalde Juan Manuel Asturias. Irma Consuelo Cristóbal Pérez: Doctora en Derecho Tributario, de 51 años, lleva los últimos 19 años trabajando como auditora interna del Ministerio de Educación. Jorge Giovanni Castellanos Gudiel: Profesional de 54 años, doctor en Auditoría Financiera, es el actual Subcontralor de la Calidad del Gasto de la CGC. Raymond Hugo David Méndez Esquivel: Profesional de 42 años, fue asesor de la Secretaria General de la CGC por tres meses, ha sido auditor interno del Ministerio de Salud, Ministerio de Agricultura y otras dependencias. Luis Antonio Marroquín Pimentel: Doctor en Alta Dirección Política, de 65 años, desde 2004 forma parte de la CGC, pasando por diferentes puestos, el más reciente director de la Dirección de Probidad. Jorge Orlando García Chacón: Profesional de 55 años de edad, entre la experiencia profesional detalla relación laboral con el INDE. Ronal Jesús Jochín Auyón: Magister en Defensa Jurídica de la Auditoria, de 54 años, de 2011 a la fecha forma parte de la CGC, forma parte de la Gestión de Auditoría. Mario Roberto Zamora Molina: Profesional de 41 años, doctor en Ciencias Económicas, tiene puestos de auditor, jefaturas y gerencias en entidades privadas. Erick Fernando Mazariegos Salas: Tiene 43 años, fue encargado de finanzas del partido Vamos; Subsecretario para Asuntos Ejecutivos de la Secretaría de Coordinación Ejecutiva de la Presidencia en 2021; y en el proceso del 2022 fue señalado como el candidato afín de Alejandro Giammattei y Miguel Martínez, fue objeto de múltiples señalamientos sociales por la relación política, además que participó pese a que no cumplir el requisito constitucional de 40 años. Rolando de Jesús de Paz Fajardo: Profesional de 69 años, se postuló para el proceso del 2022 pero fue excluido por la comisión de postulación, entre su experiencia figura Supervisor de la CGC en el 2015. Oscar Hugo Werner Ochoa: Tiene 68 años, doctor en Administración Pública, es Supervisor General de Fiscalización de la CGC desde el 2007. Antonio Rivas Tuyuc: Profesional de 66 años, magister en Fiscalización de la Administración, fue audito del Ministerio de Economía de 2022 a 2024. Edgar René Casasola Casasola: Profesional de 56 años, además de ser Contador Publico y Auditor es Abogado y Notario, es el actual Director Financiero de la CC. José Domingo Conde Juaréz: Profesional de 58 años, es el representante suplente ante la Junta Monetaria por parte del CSU de la USAC, órgano que lidera el rector Walter Mazariegos, también fue presidenta de la Junta Directiva de Bantrab. Oscar Alberto Hernández Romero: Profesional de 53 años, magister en Consultoría Privada, tiene múltiples cargos en sus años de ejercicio en dependencias como la SAT y el Renap. Nora Liliana Segura Monzón de Delcompare: Profesional de 65 años, ya fue Contralor General de Cuentas de 2010 a 2014, según un informe de Movimiento Projusticia, su gestión fue señalada de casos de nepotismo y múltiples bonos y beneficios económicos a personal de la CGC. Carlos Fernando Ortega Jiménez: Magister en Administración Financiera, de 46 años, en su experiencia detalla cargos en entidades privadas. Jorge Anthony Villatoro Esteban: Profesional de 60 años, fue Director Financiero de la CC y asesor de auditoria en la Senabed de 2024 a 2025. Ruth Amarilis Barrios Carreto: Tiene 46 años, doctora en Administración Pública, ha ocupado distintos cargos dentro de la CGC. Mario Lionel Monterroso Velásquez: Profesional de 54 años, doctor en Administración Pública, tiene experiencia en distintas entidades, entre ellas Conred, Renap y la CGC. Jorge Enrique Dávila Martínez: Magister en Administración Tributaria, de 63 años, ha ocupado distintos puestos a lo interno de la SAT. Alejandro González Portocarrero: Profesional de 66 años, de 199 a 2024 ha ocupado distintos puestos en la SAT, en 2020 formó parte del directorio de la institución. Marvin Antonio Berdúo Matzir: Profesional de 49 años, en el proceso del 2022 avanzó en el proceso de selección y formó parte de la nómina de seis candidatos. Dorian Clive Maldonado Fuentes: Doctor en Administración Pública de 62 años, ha ocupado cargos en instituciones como Inacif, Ministerio de Economía y Digef. Rosalinda Padilla Jocol: Tiene 64 años, magister en Administración Financiera, ha prestado servicios en dependencias adscritas al Ministerio de Economía. Nery Oswaldo Gallardo de León: Profesional de 44 años, entre su experiencia figura como coordinador en procesos de auditoría de la CGC. Erica Odeth del Carmen Guevara García: Profesional de 54 años, también compitió en la elección de Contralor del 2022 sin integrar la nómina de candidatos. Elfego Odar Castañon González: Profesional de 41 años, actualmente se desempeña como Subcontralor Administrativo de la CGC. Hugo Ovidio Chacón Cabrera: Tiene 62 años, en el 2022 también se postuló para el cargo de Contralor pero no integró la nómina final. Juana Anabella García Martínez de Estrada: Profesional de 61 años, doctora en Administración Pública, tiene más de 40 años de relación profesional con la CGC en distintos cargos, comenzó como conserje en 1985 y a la fecha, 2026 ocupa el puesto de Coordinador Gubernamental y Supervisor. José Abraham González Lemus: Magister en Administración Financiera, de 44 años, en 2016, durante la presidencia de Jimmy Morales, fue Subdirector Ejecutivo en la Secretaría de Comunicación Social; de 2022 a 2026, ya en periodo de Walter Mazariegos como rector, detalla el cargo de Director General Financiero de la USAC.

Fuerzas e intereses

Grupos de observación han declarado que el proceso de renovación en la CGC estará marcado por presiones de grupos políticos que buscarán incidir en la elección, buscando que comisionados afines respalden a sus candidatos de preferencia.

El perfil aprobado para contralor General de Cuentas fue calificado de manera positiva por los observadores, por destacar la manera en que deben demostrar no tener vínculos o nexos, con personas o instituciones, relacionadas a la corrupción.

Para esto, los postulantes incluso pueden presentar cartas de recomendación, de individuales, personas jurídicas o institucionales nacionales o extranjeras, con la finalidad de evidenciar su idoneidad para el cargo.

Pero, además que la CGC es una institución vital en materia de transparencia, por ser la autoridad encargada para fiscalizar el buen uso de los recursos públicos, también tiene una carga política elevada, apuntan observadores.

La CGC emite la Constancia Transitoria de Inexistencia de Reclamación de Cargos, popularmente conocidos como finiquitos, documentos que serán indispensables para el proceso electoral del 2027.

Este documento es vital para que el Registro de Ciudadanos del Tribunal Supremo Electoral (TSE) acepté una candidatura a cargos de elección popular, por lo que grupos sociales temen que grupos de poder buscarán incidir en las elecciones por medio de la renovación de la CGC para impedir, o facilitar, estos documentos.

Por ese temor grupos, nacionales e internacionales, han pedido a la comisión de postulación un trabajo independiente, alejado de las presiones para que la lista de candidatos sea en base a criterios técnicos, de idoneidad y no políticos o por afinidad.